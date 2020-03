L’état d’urgence est décrété dans tout le pays

Le président de l’Équateur a annoncé l’état d’urgence dans tout le pays au milieu de la crise des coronavirus. L’Équateur a pris la mesure la plus drastique à ce jour en Amérique latine dans le but de stopper la propagation du coronavirus. Un couvre-feu a été établi en Équateur pendant 14 jours en raison du coronavirus.

Le président équatorien, Lenín Moreno, a déclaré lundi l’état d’urgence dans le pays, ce qui implique un couvre-feu nocturne pour ralentir l’avancée du nouveau coronavirus dans la nation sud-américaine.

Il s’agit de la mesure la plus drastique prise par un pays d’Amérique latine dans le but de lutter contre la propagation de la maladie. Le décret en Équateur pour le coronavirus établit la fermeture de tous les services publics, à l’exception de la santé et de la sécurité, et un couvre-feu de 14 jours qui sera en vigueur entre 9h00 du soir et 5h00 du matin, a rapporté l’AP.

Cela restreint la circulation des transports publics interprovinciaux par voie terrestre et aérienne et vise à réduire de moitié la circulation des véhicules dans les villes équatoriennes pour enrayer le coronavirus.

“Nous sommes confrontés à une guerre”, a déclaré Moreno sur un réseau national de radio et de télévision. L’Équateur a jusqu’à présent signalé 37 infections par le nouveau coronavirus, dont deux décès.

Compatriotes: la vie de chaque Équatorien est toujours ma priorité! Pour cette raison, la santé est la chose la plus importante aujourd’hui. Nous avons arrêté les infections importées de # COVID19 avec la restriction de vol. Maintenant, nous devons empêcher la contagion interne. Pour ce faire, nous prenons des mesures responsables: pic.twitter.com/SoFbf2TSgU

– Lenín Moreno (@Lenin) 17 mars 2020

En annonçant la mesure visant à prévenir la propagation du coronavirus, le Président de l’Équateur a noté que seules les activités des secteurs de la production alimentaire et agricole seront autorisées dans le secteur privé, ainsi que dans le secteur bancaire et financier.

À ce jour, l’Amérique latine enregistre plus de 800 cas et au moins 12 décès dus à COVID-19.

D’autres gouvernements latino-américains cherchent à contenir la maladie par la fermeture des frontières, la suspension des classes et des vols, la mise en quarantaine dans certains cas et l’installation d’hôpitaux mobiles, dans le but d’éviter le sombre scénario que la pandémie a provoqué en Europe.

Le président du Guatemala, Alejandro Giamattei, dans un deuxième réseau national du jour, a déclaré lundi soir la fermeture totale des frontières aériennes, maritimes et terrestres pour les étrangers. Il a également limité temporairement certains droits et suspendu les activités de travail publiques et privées, à l’exception des banques, des supermarchés, des pharmacies et de ceux qui fournissent des services essentiels à la population, jusqu’au 31 mars.

Le président a annoncé l’interdiction de l’exploitation du système de transports publics urbains et extra-urbains, des réunions, des activités sportives, sociales et religieuses, ainsi que la consommation de boissons alcoolisées de 6 heures de l’après-midi à 5 heures du matin du lendemain. Les vols avec des migrants expulsés des États-Unis continueront.

Pour sa part, le Panama a annoncé peu avant les restrictions d’entrée sur les étrangers, après que le nombre d’infections a atteint 69 –14 de plus que la veille–, tandis que le Venezuela a isolé le reste de ses 17 États un jour après avoir imposé une mesure similaire. dans la capitale du pays et six autres régions pour arrêter les infections, qui ont atteint un total de 33 dans la nation sud-américaine.

“Nous essayons de nous placer face à la crise”, a déclaré le président Nicolás Maduro à la radio et à la télévision. Il a déclaré que lundi 16 nouveaux cas ont été détectés et que tous ont été importés. Il a expliqué que parmi les personnes infectées se trouvaient 28 voyageurs d’Europe et cinq de la ville colombienne de Cúcuta.