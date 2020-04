L’été présente un choix dangereux: étouffant en quarantaine ou risque de contagion

L’été est arrivé tôt pour certaines parties du sud-ouest le week-end dernier, alors qu’une vague de chaleur a grésillé dans le sud de la Californie et dans les États voisins.

Les températures au centre-ville de Los Angeles ont grimpé dans les années 90. Et Phoenix a battu 102 degrés Fahrenheit dimanche, un record de chaleur quotidienne le 26 avril.

Les deux villes ont pris la décision d’ouvrir des centres de refroidissement autour de la ville, des bâtiments publics climatisés où les résidents sans climatisation peuvent s’abriter de la chaleur. C’est un service de santé publique commun à travers le pays pendant l’été.

Mais cette année, c’est une entreprise risquée. Se rassembler dans des espaces publics frais peut réduire le risque de coup de chaleur, mais cela peut également mettre les gens en danger de propager le nouveau coronavirus.

C’est la dernière énigme à laquelle sont confrontés les fonctionnaires alors que la saison des catastrophes estivales se profile.

Les ouragans, les inondations, les incendies de forêt, les tornades et les événements météorologiques extrêmes sont difficiles à gérer dans le meilleur des cas. Mais coordonner les évacuations ou ouvrir des abris, tout en respectant les ordres de distanciation sociale, est un défi unique.

Maintenant que la saison des vagues de chaleur approche à grands pas, les experts en santé publique exhortent les villes à réfléchir soigneusement à la manière de protéger les populations vulnérables alors que la pandémie fait rage.

Ce sont des considérations de vie ou de mort. La chaleur extrême est l’une des principales causes de décès liés aux conditions météorologiques aux États-Unis, tuant des centaines de personnes chaque année. Et les risques ne font qu’augmenter à mesure que le climat se réchauffe.

Juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans l’hémisphère Nord, et l’été dernier a battu des records de température à gauche et à droite. Les prévisions prévoient déjà un autre été plus chaud que la moyenne dans une grande partie des États-Unis cette année.

“Au milieu d’une crise, il n’est pas toujours facile de penser à une autre crise”, a déclaré Hélène Margolis, spécialiste du climat et de la santé à l’Université de Californie à Davis. “Quand je donne des conférences sur le changement climatique et le stress thermique, etc., etc., je dis toujours que nous devons penser à ces choses avant la crise, car c’est la seule façon dont nous allons prendre des décisions éthiques et vraiment résoudre ces problèmes . “

Risques qui se chevauchent

Au cours d’un été typique, les villes peuvent prendre diverses mesures pour protéger les résidents de la chaleur extrême.

Ils peuvent temporairement empêcher les entreprises de services publics de couper le service d’électricité d’un client, en veillant à ce que la climatisation reste allumée même si une famille n’est pas en mesure de payer sa facture. Ils peuvent ouvrir des centres de refroidissement autour de la ville pour les résidents sans air conditionné.

Les centres de refroidissement souffrent souvent de la stigmatisation et ne sont pas des options populaires dans toutes les villes, a souligné Margolis. Mais les personnes qui choisissent de ne pas visiter un centre de refroidissement officiel peuvent chercher refuge dans d’autres endroits climatisés comme les centres commerciaux ou les cafés.

Les résidents peuvent également être plus susceptibles de se rassembler dans des espaces extérieurs plus frais, comme les plages publiques, les parcs publics ou les espaces communs à l’extérieur de leurs immeubles.

Mais cette année, nombre de ces mesures sont plus difficiles à mettre en œuvre. D’une part, de nombreux espaces publics climatisés – comme les centres commerciaux, les restaurants et les bibliothèques – sont fermés à travers le pays. Il en va de même pour les plages publiques, les piscines, les parcs d’État et autres espaces extérieurs dans de nombreuses communautés.

Certaines villes, comme Los Angeles et Phoenix, ont déjà décidé d’ouvrir des centres de refroidissement pendant la pandémie, tout en encourageant les gens à se distancer le mieux possible à l’intérieur des bâtiments.

Mais il n’est pas clair si toutes les communautés emboîteront le pas.

Certaines villes ont refusé d’ouvrir des abris contre les tornades plus tôt ce printemps, par exemple, invoquant des préoccupations au sujet de la pandémie. Les décisions concernant les abris d’urgence sont généralement prises au niveau municipal et peuvent varier d’un endroit à l’autre.

Dans les zones où les centres de refroidissement sont à la fois ouverts et largement utilisés, la manière de transporter les personnes en toute sécurité reste difficile. Le transport en commun est suspendu ou réduit dans certaines collectivités. Et dans les endroits où les bus ou les métros fonctionnent toujours, de nombreuses personnes ont peur de les utiliser.

Même se rafraîchir dans le parc local ou sur les marches d’un immeuble à appartements peut être un geste risqué de nos jours.

“Les communautés et les quartiers doivent faire l’inventaire du spectre des sources de risque et du spectre des options”, a déclaré Margolis.

Il y a une complication supplémentaire en ce qui concerne la chaleur extrême, a déclaré Kristie Ebi, professeur de santé mondiale à l’Université de Washington.

Les personnes qui ont tendance à être les plus sensibles aux maladies liées à la chaleur, comme les coups de chaleur, sont souvent les mêmes personnes qui sont les plus vulnérables aux complications du coronavirus. Il s’agit notamment des personnes âgées, des sans-abri et des personnes souffrant de problèmes cardiorespiratoires ou d’autres problèmes de santé sous-jacents.

“Certes, dans une vague de chaleur, vous ne voulez pas prendre tout un tas de personnes sensibles au COVID-19 et les placer dans des abris étroits”, a-t-elle déclaré.

Cela signifie que les communautés devraient réfléchir à leur capacité à ouvrir des abris avec suffisamment d’espace pour permettre une distanciation sociale, a-t-elle ajouté.

Cela peut nécessiter des solutions créatives, a déclaré Margolis. Les communautés pourraient choisir d’ouvrir des écoles climatisées ou de s’associer avec les propriétaires de centres commerciaux locaux pour fournir des espaces suffisamment grands pour réduire le risque de transmission.

“Il revient vraiment à la communauté locale, quelle que soit sa taille, de développer stratégiquement des endroits où les gens pourraient aller”, a-t-elle déclaré.

Un effort au niveau communautaire

En fin de compte, il n’y a pas de réponse unique au problème, a déclaré Ebi.

Différentes communautés ont des défis différents en termes de taille de leurs espaces publics, de disponibilité des transports publics et des facteurs de risque auxquels sont confrontées leurs populations vulnérables.

Les recommandations de santé publique qui fonctionnent pour une ville ne sont pas nécessairement sûres pour une autre.

Mais certains experts travaillent à développer un ensemble de documents qui pourraient aider les responsables locaux à prendre les meilleures décisions pour leurs communautés.

Le Global Heat Health Information Network, un consortium international d’experts organisé par l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation météorologique mondiale, est le fer de lance d’un tel projet.

“Nous préparons du matériel de soutien, mais nous ne les appelons pas des orientations ou des recommandations”, a déclaré Joy Shumake-Guillemot, membre du comité directeur du GHHIN et chef du Bureau conjoint OMS / OMM pour le climat et la santé, dans un e-mail à E&E. Nouvelles. “La série est plutôt un ensemble de considérations et d’examens des preuves qui peuvent aider les décideurs locaux à être plus réfléchis et informés sur la gestion du double risque.”

Les documents sont encore en cours de finalisation mais seront probablement publiés à la mi-mai.

En attendant, il y a une stratégie qui convient à toutes les communautés, a déclaré Margolis. C’est l’engagement communautaire – encourager les gens à être des voisins consciencieux et à surveiller les personnes vulnérables.

Tout comme l’âge et les problèmes de santé sous-jacents peuvent augmenter les risques liés à la chaleur et au coronavirus, l’isolement social fait de même.

“Beaucoup d’interventions que nous faisons pour le stress thermique, qui touche les personnes socialement isolées – tout cela, oh, si vous avez un ami ou un voisin âgé, contactez-les, vérifiez avec eux, assurez-vous qu’ils sont OK, c’est aussi quelque chose que nous devons faire en ce moment avec COVID “, a déclaré Margolis.

Plus généralement, c’est un bon moment pour se rappeler que la chaleur extrême a tendance à exacerber le stress – et la plupart des gens sont déjà suffisamment stressés à cause de la pandémie, a noté Margolis. Cela signifie que la compassion et le soutien au niveau communautaire sont plus importants que jamais à l’approche de l’été.

“Pour n’importe lequel de ces types de crises, toute approche qui accroît la cohésion sociale aura des résultats positifs en termes de santé physique et mentale”, a-t-elle déclaré.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.

.