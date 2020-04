Leticia Calderón se promène dans la maison en quarantaine

L’actrice met en ligne une vidéo nettoyant sa maison au milieu de la quarantaine Il semble que Leticia Calderón veuille rivaliser avec Erika Buenfil, “La Reine du Tik Tok” Elle en profite pour chanter un fragment de la chanson “Before I Mine” de Los Ángeles Azules

En pleine quarantaine, l’actrice Leticia Calderón est chacha à la maison, elle l’a donc montré dans une vidéo qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel; De plus, cela donne l’impression qu’il veut rivaliser avec l’actrice également, Erika Buenfil, qui est connue comme “La Reine du Tik Tok”.

En un peu moins d’une minute, Leticia Calderón peut être vue en train de balayer son salon tout en étant confortablement vêtue d’un pantalon noir et d’un chemisier vert fluorescent qui lui permet de voir un haut de la même couleur. Pendant qu’elle est chacha, elle s’approche peu à peu de la caméra pour commencer à chanter un fragment de la chanson “Before I Mine” de Los Ángeles Azules.

«J’espère qu’il ne faudra pas longtemps pour vous rappeler que vous êtes la chose la plus importante. J’espère que je ne suis pas à court de temps ou que le moment est révolu, car je meurs d’envie de vous demander: si vous voulez partir d’ici avec moi, jouer pour vivre à côté de moi, je promets de prendre ce qui vient et de le faire briller et toujours prendre soin de votre cœur avant le mien, avant le mien. “

Il est à noter que Leticia Calderón aime nettoyer sa maison et chanter en même temps qu’elle a eu le luxe de prendre le balai comme un microphone et de donner une petite performance à ses disciples.

Avec plus de 13 mille reproductions à ce jour, l’actrice demande: “Qui n’a pas fait ça? … je quotidiennement !!!”, ce qui a provoqué des réactions de toutes sortes:

“Hahaha, je t’aime !!! J’ai toute la quarantaine, car la tâche semble ne pas finir “,” Rythme !!! Qu’ils vont bien “,” En ce moment je suis très en colère contre toi, Isadora “,” Comme c’est beau, ils m’ont donné envie de nettoyer “,” Moi, même si je ne le fais pas La danse se passe si bien, je vais devoir m’entraîner davantage »,« Tellement cool ‘Esmeralda’, je me souviens d’elle comme si c’était hier ».

Un admirateur en a profité pour faire une confession: “Cette femme a l’air très humble … j’aime ses romans”, tandis que quelqu’un d’autre a dit: “Tu danses super bien”.

“J’aime ton attitude, mais je n’aime pas nettoyer”; “Nous dansons, lalala, toute la journée et toute la nuit … Wow, quelle couleur fluorescente sévère et folle … Vous êtes super, belle, énergique et nous nous amusons avec vous”, lisez plus de commentaires.

Avec cette vidéo, il semble que Leticia Calderón veuille rivaliser avec l’actrice Erika Buenfil, devenue plus célèbre à la suite de l’apparition de l’application Tik Tok, dont elle est déjà une “reine”.

Dans une vidéo qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel, Erika Buenfil est vue répondre à la question: “Est-ce que cela signifie quelles copies?”, À laquelle l’actrice dit: “Bien sûr que non. Je copie seulement aux examens ».

Erika Buenfil continue de synchroniser parfaitement le personnage de La Güereja, interprété par María Elena Saldaña: ​​«Au professeur ce que vous demandez: La révolution mexicaine a été commencée par deux messieurs, deux, Don Francisco et Madero. Don Francisco est apparu à la télévision le samedi et Madero était de San Juan, il a demandé du pain et ils ne l’ont pas donné, Pancho Villa a également marché avec ses deux vieilles femmes sur le rivage.

