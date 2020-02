Leticia Calderón Yadhira Carrillo nouvel amour Juan Collado

Au milieu des rumeurs selon lesquelles Yadhira Carrillo quittera son mari, Leticia Calderón a l’air radieuse Le couple actuel de Juan Collado est apparu désordonné dans une récente interview El Brujo Mayor révèle dans Loose the Soup que l’actrice aurait déjà un nouvel amour et quitterait l’avocat

Alors que les rumeurs grandissent que Yadhira Carrillo quittera Juan Collado pour un nouvel amour, Leticia Calderón, l’ancienne épouse de l’avocat, apparaît sur les réseaux sociaux plus belle que jamais et captive ses followers qui flattent également sa classe et portent son compte Instagram L’information du nouvel amour a été publiée dans le programme de Drop the Soup.

C’est l’Ancien Warlock qui a prédit que Yadhira Carrillo trouverait l’amour chez une autre personne, mais cela ne s’est pas arrêté là, car selon le portail de Radio Formula, l’actrice a dû faire une déclaration à ce sujet, afin que la rumeur ne grandisse plus et finisse Avec tous les potins.

Il a été dit, selon le programme Suelta la Sopa, dans la voix de l’ancien sorcier, que Yadhira Carrillo aurait déjà un nouvel amour et qu’elle s’éloignerait peu à peu de son mari, accusé de divers crimes liés au crime organisé. C’est ainsi que Leticia Calderón montre que la séparation a été bien meilleure que son «adversaire» de l’amour.

Yadhira Carrillo continue de soutenir son mari Juan Collado, qui est en prison, mais ils disent que l’actrice trouvera un nouvel amour. Https://t.co/9IDi9q7XTH pic.twitter.com/y1xUT6u5DW

– Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) 13 février 2020

Des informations sur le dicton de l’ancien sorcier à propos de Yadhira Carrillo peuvent être consultées sur le portail de Grupo Formula ainsi que la réponse de l’actrice.

Sur la page, il y a le texte selon lequel l’actrice a répondu aux rumeurs: “Ils disent tout, ils disent tout … ils ont déjà tout dit, je ne vois pas la presse, je ne vois pas un seul programme”, a déclaré Yadhira Carrillo, selon une interview. qu’il a accordé pour Univisión.

D’un autre côté, la photographie de Leticia Calderón peut être vue sur son compte Instagram @leticiacalderonof et en elle l’actrice est appréciée alors qu’elle porte du maquillage et des cheveux dans ce qui semble être un salon de beauté et a l’air vraiment magnifique, avec un éclat dans les yeux et un sourire qui trahissent votre bonheur à quelques mètres.

Dans la photographie de Leticia Calderón, les gens ont reconnu qu’elle était plus belle que jamais et ils l’ont écrit: “Belle, élégante, excellente actrice, la plus belle.”

Une autre personne a ajouté à quel point elle était belle: «Je vous ai rencontré il y a de nombreuses années à Villahermosa lorsque vous tourniez un roman et je me souviens de vous aussi belle que vous êtes maintenant. Félicitations. “

Même les félicitations sur son visage sont venues d’autres pays: “Beauté totale, salutations de l’Argentine à un guerrier comme toi Lety.”

Un suiveur lui a rappelé quand il l’a rencontrée et l’a remercié pour le geste qu’il a eu il y a des années »: Magnifique, j’ai eu le plaisir de vous rencontrer il y a de nombreuses années j’avais environ 9 ou 10 ans, je me suis approché de vous pour demander un autographe, très gentil avec moi Il l’a donné et m’a aussi fait un câlin, c’est quelque chose que je n’oublie jamais même si cela s’est produit il y a plus de 25 ans. Que Dieu la bénisse. “

Une femme a reconnu qu’elle n’avait pas besoin d’autant de maquillage pour ressembler à elle: “Beau naturel sans arrangements ou quoi que ce soit”.

«Comme tu es belle sur cette photo», «belle dame», «comme c’est beau», ont été d’autres commentaires reçus par Leticia Calderón.

Quelqu’un d’autre lui a dit de pays lointains: “Je vous admire énormément, un câlin du Venezuela … Étant donné que nous avons le même nom de famille, je dis que vous êtes ma tante.”

“Magnifique. Je ressens beaucoup d’admiration, des bénédictions”, “toujours aussi belles pour vous que les années ne passent pas”, “vous êtes si belles, salutations du Pérou”, ont dit plus de gens.