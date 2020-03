L’étoile Bételgeuse pourrait bien être poussiéreuse, pas sur le point d’exploser

Betelgeuse, l’un des

les étoiles les plus brillantes du ciel, soudainement fanées fin 2019, surprenant les astronomes

et incitant à la spéculation que l’étoile était sur le point d’exploser.

Mais fin février,

Bételgeuse avait recommencé à s’éclaircir, étouffant les rumeurs de sa disparition. Maintenant un

étude suggère que la gradation était

à cause de la poussière récemment répandue par l’étoile.

“Je pense

certaines personnes voulaient que cela soit vu comme l’agonie de l’étoile, et c’est

pas du tout », déclare Emily Levesque, astrophysicienne de l’Université de

Washington à Seattle.

Bételgeuse, un type de

étoile massive et âgée appelée supergéante rouge, se trouve à environ 700 années-lumière de

Terre et marque l’épaule de la constellation d’Orion. Les astronomes ont connu

Pendant des décennies, la star va bientôt manquer de carburant et exploser dans une brillante supernova (SN: 2/8/17).

Alors, quand l’étoile a commencé

gradation en octobre 2019, les astronomes en ont pris note. Le 23 décembre, il avait

glissé de la sixième ou septième étoile la plus brillante du ciel au 21. Cette

ne signifiait pas nécessairement qu’une explosion était imminente, mais tout comportement étrange

une supergéante rouge vaut le détour, dit Levesque.

«Quand les gens pensent

étoiles visibles dans notre ciel qui pourraient bientôt exploser, Bételgeuse est proche

en haut de la liste », dit-elle. “Donc, quand les gens ont dit que cette star faisait

quelque chose de bizarre, il a attiré l’attention des gens. “

Lévesque et astronome

Philip Massey de l’Observatoire Lowell de Flagstaff, en Arizona, a décidé d’enquêter

des possibilités plus banales qu’une supernova imminente qui pourrait expliquer la

atténuation. Ces options incluent la surface de l’étoile qui se refroidit soudainement, alors que des taches bouillonnantes de plasma montent et descendent à l’intérieur (SN: 1/29/20), ou un nuage

de poussière qui a récemment gonflé l’étoile, obscurcissant temporairement la lumière

Betelgeuse semble plus sombre qu’elle ne l’est vraiment.

La paire a observé l’étoile sur

14 février – quand il était presque au plus sombre – à la recherche de signes de titane

molécules d’oxyde dans les couches externes de l’étoile, indice de sa température. Comparant

ces observations avec celles similaires que Levesque avait prises en 2004 ont montré

que la température avait baissé d’environ 25 degrés Celsius.

Ces images, de l’instrument SPHERE sur le très grand télescope au Chili, montrent Bételgeuse avant (à gauche) et après (à droite) son épisode de gradation dramatique.ESO, M. Montargès et al

“À notre

surprise, Betelgeuse n’avait pas l’air si différent », dit Levesque. “Le

la température ne pouvait pas expliquer combien gradateur Betelgeuse avait obtenu au cours de la dernière

quelques mois.”

Cela laisse

l’explication de la poussière, les scientifiques rapportent dans une étude à paraître dans le Astrophysical

Lettres de journal. “C’est en partie un processus d’élimination”, explique Levesque. rouge

on sait que des supergéantes comme Betelgeuse gonflent des nuages ​​de gaz qui se condensent

en poussière. Et l’étoile s’est atténuée uniformément sur toutes les longueurs d’onde de lumière que Levesque

mesuré, ce qui soutient l’idée que la poussière de l’étoile est à blâmer. Par

contraste, la poussière qui se trouve dans les espaces entre les étoiles bloquerait certains

longueurs d’onde de la lumière plus que d’autres.

L’étude «est

un premier pas vers une meilleure compréhension de ce qui arrive à Bételgeuse »

dit l’astrophysicien Miguel Montargès de la KU Leuven en Belgique, qui n’était pas

impliqués dans la recherche.

Montargès et ses collègues ont observé Betelgeuse avec le Very Large

Télescope au Chili. La star était nettement plus sombre en décembre 2019 qu’elle ne l’a fait

lorsque le télescope l’a observé en janvier 2019, avant le début du fondu. Mais le

la gradation ne semblait apparaître que dans l’hémisphère sud de l’étoile, pas uniformément à travers Bételgeuse,

selon une image que l’équipe a publiée le 14 février. Cela pourrait s’expliquer par

un nuage de poussière asymétrique, bien que la situation puisse être plus compliquée. Montargès prévoit de revoir Bételgeuse la semaine du 16 mars et

publier les résultats plus tard cette année.

Si la

la gradation est due à la poussière, ce qui donnera aux astronomes l’occasion de regarder un

étoile voisine perdant de la masse en temps réel. “Il y a cette fameuse citation, nous sommes

“, dit Montargès, en paraphrasant une phrase prononcée par

le défunt astrophysicien Carl Sagan. “Peut-être que les atomes que nous regardons

un jour faire partie d’une planète, et peut-être des êtres sensibles. C’est pourquoi c’est

vraiment excitant.”

D’autres astronomes attendent pour plus d’informations. “Le modèle de la poussière est viable, mais il n’exclut pas non plus les changements dans l’étoile elle-même”, explique l’astronome Edward Guinan de l’Université de Villanova en Pennsylvanie, qui observe également Bételgeuse depuis l’automne. Bételgeuse s’assombrit et s’éclaircit naturellement sur un cycle de 420 jours, et bien que la gradation ne soit généralement pas aussi extrême, elle ne pourrait toujours rien sortir de l’ordinaire. “Je pense que le jury est toujours absent.”