L’étrange assassinat d’un détective dans l’alcabala du principal fort militaire du Venezuela

Une énorme ombre de doute et de suspicion est tombée sur la mort de Ayendry Dianelys Moreno López, le détective de la Division des enquêtes contre les vols du Corps des enquêtes criminelles et criminelles scientifiques (CICPC), qui J’aurais reçu trois coups de feu à Alcabala 3 de Fort Tiuna, le complexe militaire plus important du Vénézuela.

Aucun porte-parole militaire n’a statué sur ce fait scandaleux, outre les versions qui ne coïncident pas entre les propos de la police militaire, les responsables de l’alcabala et l’ami qui accompagnait le détective assassiné.

La déclaration du directeur national de la Cicpc, commissaire Douglas Rico, est chargé de sentiments, mais ne fournit aucune information pertinente sur le meurtre de l’homme de 29 ans. «La grande famille du Cicpc ressent avec grand regret la perte du détective Ayendri Dianleys Moreno, un guerrier attaché à la Division contre le vol. Tout le soutien institutionnel à la famille, aux amis et aux collègues », a déclaré le chef de la police scientifique.

Il est à noter que celui qui détient les fonctionnaires qui se trouvaient dans l’alcabala où l’incident s’est produit étaient des fonctionnaires du FAES. Les personnes arrêtées sont six, bien que ceux qui ont tiré n’étaient que deux.

On suppose que Fort Tiuna est pleinement renforcé en termes de sécurité, non seulement parce qu’il y a plusieurs dirigeants politiques du gouvernement et des chefs militaires dans leurs installations, en plus d’un bunker spécial du président de la République, mais parce qu’il il y a les principaux centres de puissance militaire: le commandement opérationnel stratégique des forces armées (Ceofanb), le ministère de la défense, le commandement de l’armée, le bataillon Bolivar, l’académie militaire, les tribunaux militaires, en plus de la police militaire et d’une prison à sécurité maximale gérée par la direction générale de la Contre-espionnage militaire (Dgcim).

Il n’y a aucune explication pour expliquer pourquoi aucune autre mesure n’a été prise à Alcabala 3, s’ils avaient déjà été avertis, par des responsables d’Alcabala 10, de la situation de non-conformité par le détective au sommet.

Un officier explique à Infobae Quoi “c’était une réponse exagérée de l’avoir abattu, car cela n’est autorisé que lorsque la sécurité des habitants de l’alcabala est en danger. La sentinelle ne peut utiliser les armes que lorsque sa sécurité est en danger et celle du lieu où il sert, mais dans ce cas, elle n’entrait pas mais quittait le fort. »

«Il y a des étapes qui doivent être accomplies avant un tel fait. Si la détective n’a pas respecté la voix forte, ce qui était approprié était de tirer en l’air et seulement si la vie de la sentinelle est en danger, alors elle peut utiliser l’arme pour se défendre. Ici, c’était excessif car la sentinelle n’a pas utilisé l’arme pour se défendre mais pour arrêter le véhicule; Cela ne se produit que lorsqu’il y a Touch of Remaining. »

“Il est possible qu’à l’intérieur du fort il y a des groupes ou des rivalités internes, qu’ils devaient arrêter cette fille parce qu’elle était précisément une enquêteuse sur les vols. Ce qui devrait être très clair, c’est si ce meurtre était intentionnel. Il y a quelque chose d’étrange parce qu’il y a suffisamment de ressources, d’éléments et d’obstacles pour l’avoir forcé à s’arrêter. »

Un officier qui était chef de la police militaire explique que «tous les Alcabalas de Fort Tiuna sont en charge du PM. Parfois, il y a des événements qui, en raison de leur importance, doivent être renforcés et donnés à la garde d’honneur si le président est là, mais il y a toujours Police militaire. Il y a des alcabalas internes qui sont également contrôlés par le PM ».

Le Fort Tiuna, après la construction d’un grand nombre de bâtiments résidentiels, déjà de Fuerte Militar n’a rien. De plus, ils ont placé une série de murs pour essayer de diviser l’endroit où se trouvent les maisons des installations militaires.

«C’est un fort avec une grande charge résidentielle. Les alcabalas sont restés dans leur emplacement traditionnel. L’alcabala principal est le 3 où l’incident s’est produit. Rien ne justifie de tirer sur la voiture. »

«Il est curieux de voir la distance parcourue par le véhicule lors de sa fusillade. Là, il ne pouvait tirer que sur les caoutchoucs ou l’air. Il est possible que ce soit un problème d’impéricie et de mauvaise formation ou de nervosité de la part des responsables de l’alcabala“

«Il n’explique pas non plus pourquoi ce sont les responsables du FAES qui détiennent les responsables d’alcabala, au lieu de la DGCIM, de la Garde nationale ou de la police militaire. Comment se fait-il que le FAES agisse comme un organisme superpuissant qui s’implique dans n’importe quel événement, à n’importe quel stade et juridiction?“

“La première chose qu’ils auraient dû faire était de bloquer l’alcabala pour empêcher le véhicule de suivre, une fois qu’ils auraient reçu les informations de l’alcabala 10. Rien ne justifie de tirer et encore moins de tuer le détective.”

L’ancienne version Jhony Berroterán Escobar, Chef de service de la 35e brigade de police militaire «Libérateur José de San Martin», selon la note d’information n ° BPM35-02-2020, est que le Ch. Reinie de Jesús Betancourt García Il était de service à Alcabala n ° 10 de Fuerte Tuina, qui est comprise comme la soi-disant Valle-Coche, il demande l’identification du détective qui était avec Emiley Milagros Carvajal Ramón.

Ayendry Moreno conduisait le véhicule de marque Mazda, modèle 3, couleur noire, plaques d’immatriculation AB749TB, qui avait précédemment renversé des cônes pour excès de vitesse. “Je ne respecte pas l’appel qui prend son envol. Il procède donc immédiatement à l’information par radio du personnel de l’Alcabala n ° 3 et demande l’arrestation et la révision dudit véhicule.”

Il est expliqué dans la note du PM que lorsque la voiture sort pour traverser l’Alcabala n ° 3, où les troupes l’attendaient, le 1er Victor José était Ascanio qui était de service, en compagnie du PM Jhoan Márquez Ramírez (dont la carte d’identité identité ne correspond pas au nom), vous ordonne de vous arrêter, mais ils sont percutés par ce véhicule. C’est ainsi qu’il frappe l’officier, il était à genoux et court sur le PM.

“Le chef de l’alcabala procède au tir en l’air”, mais le PM “en se remettant de la chute” tire deux fois, donnant l’un des pneus du véhicule “et l’autre dans la vitre arrière impactant sur le cou du citoyen Ayerdin Moreno, provoquant sa mort. “

En revanche, la version de l’Unité des enquêtes criminelles / Direction des enquêtes sur les crimes contre les personnes / Division des enquêtes sur les homicides, selon le dossier K-20-0017-00068, souligne que dans l’entretien avec le compagnon du détective assassiné , Emiley Milagros Carvajal, elle dit que “Soudain, ils ont été approchés par plusieurs officiers de la police militaire, indiquant qu’ils devraient partir (Fort Tiuna) car il n’y avait pas d’accès à la partie intérieure en raison d’un défilé de carnaval. “

Au moment où ils étaient sur le point de quitter Fort Tiuna, le détective “a un incident avec l’un des responsables militaires qui étaient à l’entrée. Au moment où ils se sont déplacés, à quelques mètres de l’endroit, il a entendu plusieurs détonations se rendant compte que son ami avait été atteint d’une balle dans la tête », a déclaré Carvajal Ramón.

Pour sa part, le général de brigade (ex) Donato Tenore Damiani, commandant du 35 BPM, a rapporté que «lorsque des fonctionnaires placés sous son commandement se trouvaient à un poste de contrôle, ils ont reçu un appel radio d’autres responsables militaires, qui lui a dit que certaines personnes à bord d’un véhicule aux caractéristiques similaires à celles incriminées dans l’affaire, ne se sont pas arrêtées pour qu’au moment de partir elles aient fait plusieurs tirs avec le résultat déjà connu ».

“Il a également indiqué qu’il avait déjà été notifié au tribunal militaire de garde, qui a indiqué que, par l’intermédiaire du parquet militaire, tous les fonctionnaires par intérim seraient présentés devant cette juridiction.”

De nombreuses questions restent à répondre avant le meurtre d’un jeune détective dans une zone de sécurité, car il constitue le fort Tiuna.