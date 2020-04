Lettre de remerciement d’un malade guéri | Couverture

L’ignorance de l’évolution du coronavirus dans un organisme contagieux et la crainte des complications qu’il peut provoquer, augmentent l’angoisse des patients hospitalisés qui, à cette époque, apprécient plus que jamais le traitement aimable, humain et professionnel des agents de santé.

Et cela est démontré dans les nombreuses lettres de remerciements qui leur sont adressées une fois libérées, comme celle écrite par Fernando à l’équipe de l’hôpital La Princesa de Madrid, qui l’a accompagné du 23 au 27 mars dans son des installations.

Fernando, qui est maintenant à la maison, suite au traitement qu’ils lui ont envoyé et maintenant un isolement de 20 jours, a souhaité que l’équipe qui l’a soigné à l’hôpital sache ce qu’il ressent à leur sujet et son enthousiasme pour le traitement. reçu.

On lui a dit dans cette lettre, qu’il espère envoyer aux toilettes par l’intermédiaire d’un ami médical d’un parent.

.- Lettre de remerciements d’un curado:

Je suis Fernando, j’ai été hospitalisé pendant cinq jours à cause d’un coronavirus à l’hôpital de la Princesa de Madrid et maintenant je suis à la maison en train de récupérer complètement.

Des médecins, des infirmières, des gardiens, du personnel d’entretien et de nettoyage m’ont traité, sans me connaître du tout, comme si j’étais de votre famille.

Chaque jour, vous risquez votre santé pour protéger la santé de centaines de patients, dont moi-même, qui sont tombés malades et dépendent de votre aide.

En ces jours de solitude et d’isolement, vous m’avez donné le meilleur remède possible, vos efforts, votre amour et votre énergie.

Je voudrais vous donner à tous une médaille symbolique, mais pas n’importe laquelle, mais la plus belle qui devrait exister, celle de l’amour désintéressé pour les autres. J’aimerais que vous retiriez tous cette médaille de vos robes et que vous la montriez car il n’y en a pas d’autre méritée. Vous êtes des héros et le monde doit le savoir.

Chaque fois que je vois des images de vos compagnons et d’autres corps dans d’autres hôpitaux, dans la rue ou n’importe où, avec des masques, des gants, se battant dur pour que tout fonctionne, pour que les malades puissent guérir, des larmes d’émotion sautent.

Merci beaucoup pour votre travail, votre optimisme, votre dévouement et votre solidarité. Merci beaucoup de me traiter comme la personne la plus importante au monde.

Vous êtes en effet important.

Je vous aime.