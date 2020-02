L’Euro 2020 montre ses pouvoirs verts en ne construisant pas d ‘«éléphants blancs»: le directeur marketing de l’UEFA

PARIS (.) – L’organisation de l’Eurocup 2020 dans 12 pays contribuera à garantir qu’il n’y aura pas de stades abandonnés après la fin du tournoi de football, a déclaré vendredi le directeur du marketing de l’UEFA, Guy-Laurent Epstein.

Le tournoi, qui se jouera du 12 juin au 12 juillet, marque le 60e anniversaire de la compétition et Epstein a déclaré aux journalistes lors de la Semaine mondiale du sport à Paris que l’UEFA “n’a pas l’intention de répéter” le format.

Bien qu’il ait reconnu que les fans voyageraient plus et auraient donc une plus grande empreinte carbone, il a noté que plusieurs équipes conserveraient la même base pour toute la phase de groupes.

“L’idée est de célébrer les 60 ans du tournoi et d’emmener l’euro dans des endroits qui ne pourraient pas le loger dans l’isolement et d’éviter d’avoir à construire des éléphants blancs comme cela s’est produit au Brésil (après la Coupe du monde 2014), par exemple”, a déclaré Epstein.

“Nous investissons beaucoup dans la durabilité, nous en sommes conscients et nous y travaillons.”

(Rapport de Julien Pretot; édité en espagnol par Javier Leira)