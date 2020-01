L’Eurocamara réitère la reconnaissance de Guaidó comme président par intérim du Venezuela | Monde

Le Parlement européen (PE) a approuvé jeudi une résolution qui réitère la reconnaissance de Juan Guaidó en tant que président par intérim du Venezuela et condamne la “tentative de coup d’État” du 5 janvier, lorsque Guaidó a été empêché de présider une session de l’assemblée National

Dans une résolution soutenue par 471 députés, rejetée par 101 et avec 103 abstentions, le Parlement européen “reconnaît et soutient Juan Guaidó en tant que président légitime de l’Assemblée nationale et président légitime de la République bolivarienne du Venezuela”.