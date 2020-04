L’Europe approuve l’utilisation de masques en asymptomatique dans les magasins ou les transports publics

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a approuvé laporter des masques en public, tant chez les personnes présentant des symptômesils savent déjà qu’ils sont infectés par Covid-19comme asymptomatique, principalementespaces fermés et bondéss, comme les magasins, les centres commerciaux ou les transports publics.

“Le port de masques en public peutservir de moyen de contrôle pour réduire la propagation de l’infection, en minimisant l’excrétion des gouttes respiratoires d’individus infectés qui n’ont pas encore développé de symptômes ou qui restent asymptomatiques », précisent-ils dans un nouveau rapport, dans lequel, en tout cas, ils soulignent qu ‘« on ne sait pas dans quelle mesure l’utilisation de les masques dans la communauté peuvent aider à réduire la transmission. “

Sur le type de masques, ils garantissent quevous pouvez utiliser ceux “faits de divers textiles”. “Surtout si, en raison de problèmes d’approvisionnement, les masques médicaux doivent être utilisés en priorité comme équipements de protection individuelle par les professionnels de santé”, soulignent-ils.

L’EDCD précise queles masques faciaux devraient être utilisés “uniquement à titre de mesure complémentaire et non comme substitut”des mesures préventives telles que l’éloignement social, une hygiène méticuleuse des mains et éviter le contact avec le visage, le nez, les yeux et la bouche. “La bonne utilisation des masques est essentielle pour l’efficacité de la mesure et peut être améliorée grâce à des campagnes d’éducation”, soulignent-ils.

Enfin, ils insistent sur le fait que les recommandations sur l’utilisation des masques en public “doivent soigneusement prendre en compte le manque de preuves scientifiques, la situation de l’offre et les éventuels effets secondaires négatifs”.

Position de l’OMS

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a réitéré lundi dernier lors d’une conférence de presse que l’utilisation de masques médicaux n’est recommandée dans la population générale que pour les personnes malades ou qui soignent un patient dans sa maison. Ainsi, il a demandé que la priorité soit donnée à l’accès à ce type de masque pour les professionnels de santé en première ligne contre le coronavirus.

“Nous savons qu’ils peuvent aider à protéger les toilettes, mais ils sont rares dans le monde. Nous craignons que l’utilisation massive de masques par la population en général ne puisse aggraver la pénurie de ceux qui en ont le plus besoin. Dans certains endroits, cette pénurie met les toilettes en danger », a-t-il averti.

Le leader de l’OMS a expliqué queles centres médicaux continuent de recommander l’utilisation de masques médicaux, gants et autres équipements de protection individuelle pour les professionnels de santé. Dans le cas de la population en général, ils indiquent qu’ils pourraient être utilisés dans les pays où d’autres mesures contre Covid-19 ne sont pas disponibles, comme le nettoyage des mains et la distanciation sociale, en raison du manque d’eau, par exemple.

“Ce qui est clair, c’est queles recherches dans ce domaine sont limitéesNous encourageons les pays qui envisagent d’utiliser des masques faciaux pour la population générale à étudier leur efficacité afin que nous puissions tous apprendre. Plus important encore, ils ne devraient être utilisés que dans le cadre d’un ensemble complet d’interventions “, a déclaré Tedros.

De plus, l’OMS a publié ce jeudi unrapport sur l’utilisation rationnelle des équipements de protection individuelle(EPI), dans lequel, entre autres considérations, il avertit que les masques de coton peuvent être une source potentielle d’infection, car ils ne sont pas résistants aux fluides et, par conséquent, peuvent retenir l’humidité et devenir contaminés.

