L’Europe intègre un nombre record d’installations éoliennes offshore en 2019

LONDRES, 6 février (.) – L’Europe a installé un record de 3,6 gigawatts (GW) de capacité éolienne offshore en 2019, bien qu’une nouvelle augmentation soit nécessaire pour que le bloc atteigne ses objectifs climatiques, a annoncé jeudi le groupe d’entreprises. WindEurope

L’Europe a annoncé l’année dernière des plans pour un accord vert qui fixe un objectif de zéro émission nette d’ici 2050, ce qui nécessitera une énorme augmentation de la quantité d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables.

Le chiffre de 2019 était de 38% supérieur à celui de 2,6 GW installé l’année précédente.

Le bloc accumule actuellement 22 GW de capacité éolienne offshore, a déclaré WindEurope, ajoutant que pour atteindre les objectifs du Pacte vert, 7 GW supplémentaires seraient nécessaires par an jusqu’en 2030 et 18 GW par an jusqu’en 2050, selon le rapport.

La Commission européenne devrait publier plus de détails cette année sur la manière dont elle entend atteindre l’objectif d’émissions.

“Le Pacte vert doit définir clairement comment mobiliser les investissements nécessaires”, a déclaré Giles Dickson, PDG de WindEurope.

Les coûts de l’énergie éolienne marine ont fortement diminué ces dernières années.

(Rapport de Susanna Twidale; édité en espagnol par Laura Hijón et Javier Leira)