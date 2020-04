L’Europe prévient qu ‘”il est trop tôt” pour commencer à lever les mesures contre le coronavirus

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estime qu ‘”il est actuellementtrop tôt pour commencer à lever toutes les mesuresdistance communautaire et physique »lancée par les pays européens pour contenir la pandémie de coronavirus.

Dans ce contexte, l’ECDC précise qu ‘”avant d’envisager la possibilité de lever toute mesure”,pays “devraient veiller à ce que de meilleurs systèmes de test et de surveillance soient en placeinformer et surveiller les stratégies d’augmentation / diminution et évaluer les conséquences épidémiologiques. “

Les experts européens insistent sur le fait que les plans de désescalade, tels que celui que le gouvernement espagnol étudie pour les semaines à venir, doivent garantir que les “capacités adéquates” sont disponibles pour “atténuer le risque d’une récurrence écrasante d’une transmission accrue et le risque pour les membres vulnérables de la population. “

Alors,ont averti que la transmission incontrôlée du coronavirus reviendrasi les mesures restrictives sont levées “trop ​​rapidement”. “Les estimations indiquent qu’aucun pays européen n’est proche d’atteindre le seuil nécessaire de protection de la population, ce qui signifie qu’une transmission durable du virus peut être attendue si les interventions actuelles sont levées trop rapidement”, indiquent-ils dans un rapport publié mercredi. .

Par conséquent, ils considèrent qu’en l’absence d’un vaccin, “il sera nécessaire de maintenir des mesures physiques de distance d’une sortependant au moins quelques mois, pour faire en sorte que la demande de soins de santé ne dépasse pas la disponibilité “des services de santé dans chaque pays.

“Des mesures strictes de distanciation sociale sont très inquiétantes pour la société, tant sur le plan économique que social. Par conséquent,grand intérêt à définir une approche robustepour la désescalade. Cependant, à moins que l’incidence des infections ne soit réduite à un niveau très bas dans un environnement donné, la transmission se poursuivra jusqu’à ce qu’un seuil de protection de la population soit atteint », fait valoir l’autorité européenne de la santé.

L’ECDC rappelle qu’il convient de tenir compte du fait que les nouvelles infections signalées un jour donné reflètent les mesures qui étaient en vigueur environ une semaine plus tôt, tandis que les décès signalés reflètent la situation épidémiologique et les mesures actuelles deux ou trois. semaines avant. “Ce décalage complique l’évaluation des effets des mesureset cela peut poser un problème particulier en communiquant au public la nécessité de maintenir les restrictions et mesures actuelles », préviennent-ils.

En outre, l’ECDC indique dans son rapport que, ces dernières semaines, le système européen de surveillance de la mortalité toutes causes asurmortalité “supérieure au taux attendu en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, à Malte, au Royaume-Uni et en Suisse, principalement dans le groupe d’âge de 65 ans ou plus. Cependant, les experts ne le relient pas directement à la situation des coronavirus.

L’ECDC soutient que, bien que les cas et les décès quotidiens diminuent “légèrement” dans certains pays européens “,beaucoup analysent actuellement uniquement les cas graves ou hospitalisésces tendances doivent donc être interprétées avec prudence. “Malgré les premiers éléments de preuve fournis par l’Italie et l’Autriche selon lesquels le nombre de cas et de décès diminue, rien n’indique actuellement que le pic de l’épidémie “, ils apprécient.

