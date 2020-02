L’évasion déclenche des problèmes à Houston

Chaos à Houston, Texas: Un tuyau qui alimente en eau le milieu de la ville est tombé en panne et a inondé une route et a provoqué un manque de liquide dans l’East Side, où se trouvent la plupart des quartiers hispaniques. Les autorités ont ordonné à la population d’utiliser l’eau qui arrive discrètement dans les prochaines 24 heures et, avant la consommation, de la faire bouillir pendant au moins deux minutes si elle veut la boire. Le Houston Independent School District (HSID) a annulé les cours de vendredi et deux des plus importantes universités de la ville.

Texas dans le chaos des pipes. La rupture d’un tuyau dans l’est de Houston, au Texas, provoque le chaos dans la ville en raison de la circulation et du manque d’approvisionnement en eau.

Vers 13 h le jeudi 27 février 2020, un pipeline qui alimente la moitié de la région métropolitaine de Houston est tombé en panne et son gros torrent a sauté à la surface dans les rues adjacentes à la I-610, à à l’est de la ville, provoquant une grave inondation qui a ruiné la ville, selon les autorités.

Ed Gonzalez, chef du bureau du shérif du comté de Harris (HCSO), a rapporté que les voies centrales de la I-61, un périphérique qui contourne Houston, ont été soudainement complètement inondées de dizaines de les automobilistes piégés dans l’eau qui couvrait toutes les voies entre Clinton Drive et I-45 sur ce qui est connu comme l’East Side et qui est l’un des domaines de concentration de la communauté hispanique de la ville.

Sylvester Turner, maire de Houston, Texas, a ordonné la fermeture de l’approvisionnement en eau pendant la réparation du pipeline au cours d’une manœuvre qui durera au moins jusqu’au vendredi 28 février au coucher du soleil.

Par conséquent, par ordre du gouvernement, toutes les personnes vivant en marge de la ville doivent utiliser l’eau à leur discrétion et, de préférence, faire bouillir le liquide pendant au moins 20 minutes avant la consommation humaine car elles ne savent pas avec certitude si la rupture du tuyau et son exposition à la saleté et aux ordures l’ont contaminé en allant dans les maisons.

Jusqu’au moment de la rédaction de cette histoire, jeudi soir, le chaos persiste dans la ville avec les routes I-610 fermées par les deux voies dans ses sections de I-10 à I-45.

«S’il vous plaît, nous vous le demandons vivement, il y a des équipes d’urgence travaillant dans la zone pour réparer le tuyau et aider les personnes qui sont bloquées dans leurs affaires, nous avons besoin de la zone sans circulation autant que possible, donc si vous n’avez pas à quoi voyager dans cette zone, ne le faites pas, s’il vous plaît », a déclaré Ed Gonzalez lors d’une conférence de presse lors d’une pause lors de la coordination des efforts de sauvetage des automobilistes.

La montée de l’eau était d’une telle ampleur que le HCSO a dû demander l’aide de la Garde côtière américaine, stationnée sur l’île Galveston au sud-est de Houston, au Texas, pour aider son équipe spécialisée dans le sauvetage des automobilistes qui devaient monter sur le toit de leurs voitures lorsqu’elles étaient entourées d’eau.