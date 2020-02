L’évitement de la caféine peut-il améliorer vos performances sportives?

Il y a quelques années, je me préparais à courir un Ironman 70.3 à Syracuse, New York. Mon entraînement se passait très bien et ma confiance était élevée. Tellement haut que je me suis mis dans la tête que je pourrais peut-être me qualifier pour les championnats du monde.

Pour quelqu’un comme moi, la qualification signifiait que je devrais faire un effort supplémentaire – le mile métaphorique, bien sûr. J’ai donc commencé à examiner certains des avantages les plus marginaux et les moins importants que je pouvais intégrer. Des choses comme boire du jus de betterave, prendre des bains de glace, et pendant les deux semaines avant la course, s’abstenir de ma drogue à base de boissons la plus appréciée: la caféine!

N’est-ce pas?

Le but de cette abstinence de café était de permettre à mon corps de retrouver sa sensibilité à la caféine. Ensuite, en théorie, quand je prenais cette grande tasse de café glorieux le matin de la course, je le ressentais.

En fin de compte, je ne suis pas sûr d’avoir ressenti beaucoup plus de poussée de caféine que d’habitude. Mais ce que j’ai ressenti, c’est le manque de caféine dans mon système pendant les deux semaines qui ont précédé l’événement. Disons simplement que je n’étais pas mon déchiqueteur habituel et mon moi positif.

Pourquoi la caféine?

La caféine est bien connue pour améliorer et prolonger les performances physiques. Plus précisément, il a été démontré que des doses de 3 à 13 mg de caféine par kilogramme de poids corporel (mg / kg) améliorent les performances physiques.

Comment ça fait ça? Eh bien, il a été démontré que l’effet stimulant de la caféine sur le système nerveux central réduit les sensations de fatigue, réduit l’effort perçu et même les niveaux de douleur perçue. La caféine améliore également l’acuité mentale et la netteté, elle aide à maintenir une concentration de type laser et améliore même certaines compétences techniques pendant et après une activité intense. Et, si cela ne suffit pas, on pense également à améliorer la capacité du corps à utiliser ses propres graisses comme carburant, ce qui peut effectivement augmenter le temps d’épuisement lors des événements d’endurance.

Pour devenir un peu ringard et “scientifique” pendant une seconde, la théorie est que la caféine bloque quelque chose appelé récepteurs de l’adénosine dans le cerveau. Cela conduit à des niveaux plus élevés de dopamine et de noradrénaline, qui peuvent tous deux conduire à tous les avantages magiques susmentionnés d’amélioration des performances.

S’abstenir de caféine

On pense que le moyen le plus simple et le plus efficace d’obtenir une amélioration des performances est de permettre d’abord à votre corps de retrouver son état naturel de sensibilité à la caféine. (C’était la théorie à l’époque de mes courses, et elle est vraie dans la plupart des cercles aujourd’hui.) Cela signifie aller à froid pendant dix jours à deux semaines.

Mais en 2017, une étude du Journal of Applied Physiology de l’Université de São Paulo a testé cette hypothèse. Les chercheurs ont soumis 40 cyclistes bien entraînés à une série d’événements contre la montre. Chaque événement a duré 30 minutes et a été réalisé par des cyclistes qui n’avaient rien d’autre que de l’eau, prenaient un placebo de caféine ou prenaient une dose réelle de 6 mg / kg de caféine une heure avant l’essai. Et ces chanceux n’ont dû s’abstenir de caféine que pendant 24 heures avant chaque événement!

Au début de l’étude, chacun des cyclistes a été interrogé sur ses habitudes de consommation de caféine. Ensuite, sur la base de leurs réponses, ils ont été divisés en l’un des trois groupes caféinés: faible (deux à 101 mg / jour), modéré (104 à 183 mg / jour) et élevé (190 à 583 mg / jour). L’hypothèse initiale de l’étude était que les cyclistes à faible teneur en caféine connaîtraient la plus grande augmentation des performances. Et le groupe à haute teneur en caféine verrait le coup de pouce le plus faible, d’autant plus que la période d’abstinence était si courte (24 heures). Contraste qu’avec les deux semaines de privation de caféine que je me suis infligées!

Il n’est pas surprenant que la caféine ait amélioré les performances et la vitesse de chacun de 2,5% en moyenne par rapport au groupe placebo. Il a également augmenté la performance de chacun de 3,3% de plus que le groupe de l’eau ordinaire. C’est intéressant en soi – il y avait un avantage placebo de 1,2%! Mais les effets placebo ne sont pas ce dont nous parlons aujourd’hui. Pour cela, vous pouvez consulter mon article intitulé L’effet placebo peut-il améliorer les performances sportives?

