L’ex-mari de Xavier Ortiz, Paty Manterola, vend des masques en gel antibactérien

Le chanteur révèle l’inattendu à l’émission de télévision Xavier Ortiz, ex-mari de Paty Manterola, avoue qu’il a dû commencer à vendre des masques. L’ex-Garibaldi vend également du gel antibactérien.

En pleine quarantaine, le chanteur Xavier Ortiz, ex-mari de Paty Manterola, a révélé ce que personne n’attendait d’une émission de télévision: il avoue qu’il a dû commencer à vendre des masques et du gel antibactérien.

Cette interview, qui dépasse jusqu’ici 35 mille reproductions, est disponible sur le compte Instagram officiel de Ventaneando, et là l’ancien Garibaldi dit qu’il ne passe pas un très bon moment car il n’a pas de travail.

«Les événements, il n’y en a pas, vous ne pouvez pas rassembler de gens. Donc ce que je fais, c’est entrer dans ce masque buccal et ce gel antibactérien et des gants et toute l’équipe médicale, en essayant à travers les fondations de trouver des prestataires et de gagner un peu d’argent avec les commissions, mais tout le monde le fait. maintenant ».

Xavier Ortiz, qui révèle une barbe grise et un visage fatigué, commente que parfois pour un sou, s’ils demandent 12 millions de masques, vous gagnez 50 centimes “et vous l’avez déjà fait, mais pas plus”.

“Si c’est compliqué, mais Dieu merci, j’ai quelques économies, mais chaque mois, vous voyez comment votre compte baisse et le nerf commence à couler.”

L’ancien époux de Paty Manterola, qu’il a rencontré alors qu’ils faisaient tous deux partie du groupe Garibaldi, avoue que beaucoup de gens l’ont aidé à ces moments dans de «petits» événements, où il n’y a pas plus de 50 personnes et tous sont séparés: «Vous gagnez votre 5 10 000 pesos, mais où étaient-ils, non? »

Avec un visage sérieux, Xavier Ortiz avoue qu’il a beaucoup de mal, à part le fait qu’il n’a pas pu voir son fils, Xavi, uniquement par visioconférence: «La contingence m’a attrapé quand j’ai dû avoir mon fils avec moi, c’est-à-dire et quand Je l’ai donné à sa maman, tout cela est arrivé. Xavi n’a pas de téléphone, il est très petit, il a 8 ans et j’ai essayé de le faire par le biais de ses frères et ils sont aussi occupés tout le temps ».

Comme si cela ne suffisait pas, son ex-belle-mère, qui est médecin, travaille, donc elle n’a même pas pu voir son fils un peu: «Je l’ai vu là-bas et je l’ai salué et tout et je me sens beaucoup parce que je dois être très fort et agir parce que le simple fait de le voir à l’écran, je sais que ça va me briser. “

Pour finir, l’ancien Garibaldi a révélé qu’il avait pleuré, donné des coups de pied et fait beaucoup de courage pour certaines décisions qu’il avait prises, “mais qu’allons-nous faire?”.

Sur son compte Instagram, dans lequel il a jusqu’à présent publié 136 articles, le dernier le 20 août 2019, deux commentaires ressortent: «Et se plaignant que vous n’avez pas d’argent à la télévision, calme Xavi, que le vraiment dans le besoin, ils vivent sous un pont. Vous et votre cercle d’amis êtes de l’autre côté de la médaille. “

Pour sa part, une autre utilisatrice s’est exprimée comme suit: «Mon enfant, aujourd’hui j’ai regardé l’interview à Ventaneando, je sais que tu as traversé des moments difficiles et encore plus pour les célébrités. Que Dieu vous bénisse et que vous continuiez d’avoir la force de résister, quand il y a de la vie, il y a de l’espoir. »