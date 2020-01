Le solde courant de la zone euro a enregistré un excédent de 34 000 millions d’euros en novembre, 70% de plus qu’un an plus tôt (20 000 millions d’euros).

Comme l’a rapporté vendredi la Banque centrale européenne (BCE) en novembre, l’excédent de la zone euro a été réduit de 5,6% par rapport à octobre de cette année (36 000 millions d’euros).