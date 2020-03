L’exercice avant le petit déjeuner peut-il améliorer considérablement votre santé?

Dans la foulée du Mois national du diabète, une nouvelle étude a montré que faire de l’exercice avant de prendre le petit déjeuner peut améliorer la façon dont votre corps réagit à l’insuline

Je sais que le Mois national du diabète est presque terminé, mais je ne pouvais pas le laisser passer sans jeter un œil à un moyen potentiellement facile d’aider à lutter contre cette maladie gênante.

Dans une nouvelle étude, publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, des scientifiques de la santé des universités de Bath et de Birmingham ont entrepris d’évaluer les effets aigus et chroniques de l’exercice effectué avant ou après l’ingestion de nutriments (ou le petit-déjeuner, comme nous, les non-scientifiques). appelez-le) sur l’utilisation des lipides du corps entier et intramusculaire (ou la combustion des graisses) et le métabolisme postprandial du glucose (ou sensibilité à l’insuline).

L’étude de six semaines a été réalisée sur 30 hommes qui avaient été classés comme obèses ou en surpoids et a comparé les résultats de trois groupes:

Un groupe qui a pris le petit déjeuner avant de faire de l’exercice

Un groupe qui a mangé après l’exercice

Un groupe témoin qui n’a apporté aucun changement à son mode de vie

Aucun effet sur la perte de poids

Permettez-moi de souligner quelque chose dès le départ. Le fait que les hommes de cette étude aient mangé leur repas avant ou après l’exercice n’a fait aucune différence en termes de perte de poids au cours de la période de test de six semaines. Mais le moment des repas a eu des effets “profonds et positifs” sur leur santé.

Je pense que c’est un point important à souligner. Il y a une notion dans le domaine du bien-être qu’en faisant de l’exercice à jeun, vous brûlerez littéralement la graisse de votre corps. Bien que les chercheurs aient constaté que les sujets utilisaient plus de graisse de leurs tissus adipeux et de graisse dans leurs muscles comme carburant, cela n’a pas entraîné de protocole de perte de poids magique.

Les sujets qui ont fait de l’exercice après avoir déjeuné ont perdu le même poids que les exerciseurs affamés qui l’ont mangé après. Et sans surprise, le groupe qui n’a pas changé son mode de vie n’a pas perdu de poids.

