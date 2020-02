L’expertise psychologique de la femme qui a dénoncé les abus sexuels de Pablo Rago a été négative: qu’adviendra-t-il de la cause

Ce jeudi, résultat de l’expertise psychologique qui a été apportée à Erika Basile, qui avait dénoncé fin 2019 Pablo Rago pour “abus sexuel avec accès charnel” pour un fait survenu en 2015. Comme indiqué dans le rapport du Forensic Medical Corps, il n’y a eu aucun crime pour lequel l’acteur a été inculpé.

Dans sa plainte, Basile avait rapporté qu’il avait rencontré Rago en 2013 lors d’un tournage dans les studios de Channel 9 et que, à partir de là, ils avaient entamé une relation amicale. Deux ans plus tard, elle a accepté de se rendre au domicile de l’acteur pour tenir une réunion intime au cours de laquelle Rago, selon le témoignage de l’actrice, aurait eu des pratiques auxquelles elle n’avait pas consenti. Suite à ce fait, Erika se serait retrouvée avec des séquelles psychologiques et des attaques de panique. “Cela a ruiné ma vie”, avait-il déclaré à l’époque.

Après cette dénonciation, le Pouvoir Judiciaire de la Nation a décidé d’ouvrir un dossier et de prendre comme avocats de la défense Pablo Adrián Ragonese (le vrai nom de l’acteur) pour Fernando Burlando et à Alejandro Diaz. Il a également demandé que Basile soit examiné par des médecins spécialistes en psychologie et en psychiatrie du Corps médico-légal de la justice nationale, afin de vérifier si les caractéristiques d’une femme victime de << violences sexuelles, de vulnérabilité et de syndrome ont été observées chez la requérante. d’impuissance acquise ».

Suite à l’imputation de l’acteur, il y a eu une grande agitation médiatique avec des voix pour et contre. Pendant ce temps, Rago a opté pour le silence. Et cela l’a contraint à rater l’avant-première du film Le vol du siècle, auquel il n’a pas assisté afin de ne pas affronter les journalistes et répondre aux questions à ce sujet.

D’autre part, l’acteur a perdu un emploi, car le 6 février, il prévoyait de faire ses débuts aux côtés de Miriam Lanzoni J’ai tué un gars au Regina Theatre et, en raison de l’état public qui avait pris la plainte, les producteurs de la pièce ont choisi de l’annuler.

Maintenant, cependant, l’expertise a déterminé que Basile n’aurait pas été victime d’abus, comme il l’a rapporté. La cause pourrait donc tomber en raison du manque de preuves, comme l’a reconnu l’avocat de l’actrice, Alejandro Cipolla.

«L’expertise était négative, c’est-à-dire il n’y a aucun indicateur d’abus sexuel ou de violence de genre. C’est ce que l’expert vient de me dire, mais nous avons signé «en désaccord» car nous comprenons qu’il y a eu des irrégularités. Maintenant, je vais me réunir avec Erika donc nous voyons comment nous continuons, parce que sans preuves et sans expertise psychologique, il est impossible de poursuivre la cause», A déclaré l’avocat.

Erika avait dénoncé l’acteur d’abord dans The Show of the Show, le programme qui mène Ulises Jaitt en AM 1300. Et, après l’impact de son compte, le 17 décembre de l’année dernière, il s’est présenté au poste de police n ° 11 de la ville de Buenos Aires pour déposer la plainte correspondante, qui était en charge du tribunal correctionnel et Criminel n ° 54.