L’explication de l’Hôpital pour enfants pour la pénurie de médicaments pour les enfants atteints de cancer

L’hôpital pour enfants du Mexique Federico Gómez a déclaré vendredi que le la pénurie de médicaments pour les enfants atteints de cancer est due à un échec de l’administration de chimiothérapies par la société fournissant les médicaments.

Dans un communiqué publié vendredi signé par le directeur général de l’hôpital, Jaime Nieto Zermeño, a expliqué que l’institution avait des contrats de trois ans avec la société Productos Hospitalarios connue sous le nom de SAFE.

Il a indiqué qu’en 2019 “Nous avons été autorisés par la Commission de coordination des Instituts nationaux de la santé et des hôpitaux de haute spécialité à poursuivre le contrat” ainsi que pour les premiers mois de 2020.

Cependant, il a signalé que SAFE n’a pas réussi à livrer certains produits de chimiothérapie. “Par conséquent, des sanctions économiques et administratives ont été appliquées rapidement conformément à la loi.”

Il a expliqué qu’après les travaux du ministère de la Santé et d’autres instances, y compris le ministère des Finances et du Crédit public, “il a été possible d’importer la chimiothérapie qui manquait”.

Il a dit mercredi dernier qu’il avait reçu le dernier médicament manquant, la vincristine, et avec lui “100% est couvert par les besoins en chimiothérapie des patients” à l’hôpital.

SUIVRE LES PROTESTATIONS D’USURE

Bien que jeudi le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, ait déclaré que “Il n’y en a pas et il n’y en aura pas” Pénurie par le gouvernement de médicaments pour les enfants atteints de cancer, ce vendredi a continué les protestations pour manque de chimiothérapies dans les hôpitaux.

Au Centre médical national de La Raza, de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), une vingtaine de parents ont protesté contre le manque de médicaments Pour vos enfants atteints de cancer.

Les manifestants ont procédé à un blocus du circuit interne, l’une des avenues les plus importantes de Mexico, car ils ont assuré que Le directeur de l’hôpital n’a pas donné de solution à cette pénurie.

L’une des mères a déclaré aux médias locaux que les médicaments nécessaires étaient l’asparaginase et la vincristine, qui elles n’ont pas été approvisionnées de manière adéquate car elles manquent.

Alors que dans l’État de Puebla, un autre groupe de parents, également des enfants atteints de cancer, ils ont manifesté devant l’hôpital de Niño Poblano pour demander des fournitures de chimiothérapie.

Selon certains proches, les petits cumulent jusqu’à 20 jours sans traitement et donc Ils ont demandé à être traités car ne pas avoir le médicament peut représenter la différence entre la vie et la mort pour les petits.

La crise due à la pénurie de médicaments dans le secteur de la santé s’est aggravée en 2019 en raison des coupes budgétaires et les changements dans la manière d’acheter les médicaments imposés par López Obrador, qui a assumé la présidence le 1er décembre 2018.