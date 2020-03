L’exploitation de l’Arctique peut nuire aux animaux, petits et grands

Alors que la glace de mer dans l’océan Arctique diminue avec chaque année successive de hausse des températures mondiales, il est devenu plus facile et plus courant pour les entreprises de s’aventurer dans la région pour la pêche, le transport maritime et l’exploration pétrolière et gazière. Bien que les bateaux, les plates-formes et autres éléments de l’activité humaine se soient déjà rapidement déplacés dans cet environnement fragile, les scientifiques commencent à peine à comprendre comment la pollution lumineuse, sonore et chimique qu’ils entraînent a un impact sur l’écosystème marin de l’Arctique.

Certains chercheurs ont commencé à combler les lacunes, notamment deux équipes travaillant en Norvège qui ont présenté de nouvelles découvertes sur les comportements du zooplancton et des baleines tueuses et à bosse lors de la conférence Arctic Frontiers 2020 dans la ville nationale de Tromsø en janvier. Bien que le zooplancton puisse sembler avoir peu de choses en commun avec les baleines, la recherche montre que les créatures aux deux extrémités du réseau alimentaire arctique sont essentielles à la santé de l’écosystème marin. Comprendre comment l’industrie affecte ces animaux pourrait aider à éclairer les politiques régissant les activités commerciales dans l’Arctique.

Sensibilité à la lumière

Le minuscule zooplancton se déplace en réponse à des signaux lumineux pendant la journée. Lorsque le soleil se lève le matin, ils descendent plus près du fond marin pour éviter les prédateurs. Lorsque le soleil se couche, ils remontent vers la surface pour se nourrir. Pendant les 24 heures d’obscurité qui se produisent pendant l’hiver arctique – une période de près d’un mois appelée la nuit polaire – les scientifiques avaient pensé que le zooplancton avait simplement cessé de se déplacer sous la banquise, explique Jørgen Berge, taxonomiste et biologiste marin à l’UiT – l’Université de l’Arctique de la Norvège.

Mais cette pensée a changé après l’hiver 2007-2008, lorsque Berge a remarqué que le zooplancton dans les fjords de l’archipel du Svalbard se déplaçait toujours de haut en bas selon des schémas similaires à ceux qu’ils suivaient lorsque le soleil brillait. Il a découvert qu’ils pouvaient encore détecter et répondre aux faibles niveaux de lumière de la lune, des aurores boréales et de l’éclairage de fond du soleil, même sous d’épaisses couches de glace et de neige. «Ce fut une surprise totale pour nous», dit Berge.

Dans des travaux ultérieurs, il a montré que d’autres habitants de l’Arctique, tels que les crevettes, le krill, le hareng et la morue, répondraient également à des niveaux de lumière inférieurs de plusieurs ordres de grandeur à ceux que connaissent des espèces similaires dans les eaux ailleurs dans le monde. Cela lui a laissé craindre que les animaux de l’Arctique soient très sensibles à la lumière artificielle et que l’exposition à celle-ci puisse changer des aspects importants de leur comportement. Il a été démontré qu’une telle pollution lumineuse, qui brille avec une intensité et une composition que l’on ne trouve pas dans la nature, perturbe la production d’hormones et le métabolisme de nombreuses espèces de vertébrés, y compris les poissons et les humains.

Pour enquêter, Berge a surveillé la façon dont les animaux de l’Arctique se déplaçaient en réponse aux lumières artificielles d’un seul navire: son propre navire de recherche. À trois endroits au cours de la nuit polaire de 2019, Berge a mesuré la masse totale des animaux marins autour du navire avec les lumières allumées et éteintes. Dans chaque cas, il y avait une différence significative. À un endroit, il y avait environ la moitié autant d’animaux autour du navire lorsque les lumières étaient allumées. Dans un autre, avec une population animale différente, la biomasse augmentait avec les lumières allumées – une réponse que Berge dit n’est pas surprenante, car, comme les papillons sur terre, certains animaux marins se sont adaptés pour être attirés par la lumière au lieu d’être repoussés par elle.

Cette recherche, publiée jeudi dans Communications Biology, a de fortes implications pour l’industrie de la pêche, dit Berge. Les autorités norvégiennes collectent actuellement des informations sur l’abondance de poissons dans la région tout au long de l’année, y compris pendant la nuit polaire, et utilisent ces informations pour déterminer les limites de pêche. Mais parce que ces évaluations sont effectuées avec des lumières artificielles allumées, «cela pourrait avoir un fort biais», Notes de Berge. «Notre capacité à mesurer et à comprendre et à faire de bonnes prévisions quant à la quantité de poisson que vous pouvez pêcher pourrait être basée sur des données d’entrée erronées.»

Un orque près d’un bateau de pêche dans l’océan Arctique. Crédits: Evert Mul

De même, Berge estime qu’aucune étude scientifique qui n’a jamais été menée pendant la nuit polaire – avec les lumières allumées – ne pourrait être considérée comme une représentation impartiale de la façon dont les animaux se comporteraient naturellement pendant cette période. “Dans l’obscurité et la lumière, vous obtiendrez deux résultats très différents, et les connaissances sur le système seront très différentes”, explique Berge. Franz Hölker, écologiste à l’Institut Leibniz d’écologie d’eau douce et de pêche intérieure en Allemagne, qui étudie la pollution lumineuse mais n’a pas été impliqué dans les nouveaux travaux, est d’accord. Il dit que les conclusions de Berge reflètent certaines des siennes.

Les problèmes de sécurité pour les humains ne permettent pas d’interdire complètement la lumière artificielle dans l’Arctique, dit Berge. “Nous devons plutôt comprendre quels sont les effets de la pollution lumineuse.” De cette façon, le niveau de biais dans les études scientifiques et les estimations des pêcheries pourrait être quantifié et, dans une certaine mesure, corrigé.

Où sont les baleines

La nécessité de mieux connaître les effets de l’industrie humaine existe également à l’autre extrémité de l’échelle de la taille des animaux de l’Arctique. Bien que la pêche, le transport maritime et les activités pétrolières et gazières se soient développés rapidement dans l’Arctique, «nous n’avons aucune idée de ce que font les baleines», explique Evert Mul, un doctorat. étudiant à l’UiT. «Nous planifions ces activités sans tenir compte de la présence, de la distribution et du comportement des baleines.»

Pour aider à changer cette situation, Mul et ses collègues de l’UiT et de l’Institut de recherche marine de Norvège ont marqué 45 épaulards et 30 rorquals à bosse au cours des sept dernières années, beaucoup plus que dans les études de marquage précédentes. Cela leur a permis de cartographier la façon dont ces baleines interagissent avec les activités humaines qui se déroulent dans les régions polaires pour ce qu’elles disent, c’est la première fois dans cette partie de l’Arctique.

Mul dit que les résultats de l’équipe, qu’il prévoit de publier cet été, montrent que les baleines ont passé beaucoup de temps dans les endroits où il y avait un trafic maritime important, ainsi que des installations pétrolières et gazières. “Et bien sûr, ils passent beaucoup de temps près des bateaux de pêche”, car ils sont attirés par les quantités massives de poissons que les bateaux commerciaux ramassent, dit-il. Il n’est pas rare de voir de 50 à 100 baleines autour d’un même navire, ajoute Mul. Attirés par une telle concentration de ces animaux spectaculaires, des bateaux remplis de touristes se joignent également à l’action.

Greg Breed, biologiste et professeur agrégé à l’Université de l’Alaska Fairbanks, qui n’était pas impliqué dans les travaux de Mul, a observé des confluences similaires dans l’activité humaine et baleine au cours de ses propres études dans l’Arctique canadien. “Ils se chevauchent parce qu’ils utilisent le même espace”, dit-il. Par exemple, les baleines profitent des passages libres de glace dégagés par les gros navires.

Bien que les baleines puissent sembler bénéficier de collations faciles à glisser en nageant près des bateaux de pêche, l’activité humaine peut également nuire aux animaux. De nombreux cétacés marqués dans l’étude de Mul présentent des cicatrices visibles d’emmêlement avec des filets de pêche, de collisions avec des coques de bateaux ou des hélices. La pollution sonore peut interférer avec les chansons complexes que les créatures utilisent pour communiquer, dit-il. La pollution chimique est un autre problème. Les épaulards sont déjà parmi les plus contaminés par les biphényles polychlorés (BPC) sur terre, et la modélisation a démontré que ce problème pourrait mettre en danger la survie à long terme de la population d’épaulards de l’Arctique.

Comme le souligne Breed, il est également possible que des facteurs de stress autres que des blessures physiques ou des polluants – tels que des interruptions de la chaîne alimentaire marine liées au réchauffement des eaux océaniques – aient plus d’impact sur les populations de baleines arctiques. Les impacts potentiels, y compris ceux identifiés par Mul et Berge, devraient être pris en compte lors de la prise de décisions concernant l’industrie dans l’Arctique, selon les chercheurs. Comme Berge, Mul pense que la meilleure ligne de conduite à ce stade n’est pas d’appeler à des interdictions drastiques mais à des politiques qui ont un sens évident – comme une meilleure réglementation des polluants là où les baleines sont plus abondantes. Mul souligne également la nécessité de continuer à améliorer les informations dont disposent les scientifiques sur l’ampleur du problème.

Même avec des connaissances limitées, ceux qui planifient des activités industrielles dans l’Arctique doivent encore être conscients de la possibilité que leur présence puisse avoir des répercussions, dit Mul. Il aimerait au moins que les industries «aient la distribution saisonnière des baleines à l’esprit, même si nous continuons à comprendre et à cartographier la situation». Pour aider à cet effort, Mul prévoit de tenir une réunion avec les dirigeants de l’industrie norvégienne pour les informer de ses résultats et demander des commentaires sur la façon dont il peut présenter les informations d’une manière qui leur est utile. “Il est très important”, dit-il, “d’avoir au moins une compréhension de base de ce que font les animaux avec lesquels nous allons partager cette région.”