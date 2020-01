L’explosion des cellules cancéreuses peut provoquer des effets secondaires dans les thérapies à base de cellules CAR-T

Techniques de modification génétique

les cellules immunitaires des patients ont révolutionné la lutte contre les traitements difficiles à traiter

cancers. Mais ils peuvent entraîner des effets secondaires dangereux. Maintenant, les chercheurs ont

trouvé une raison pour laquelle.

Une forme particulièrement salissante de mort cellulaire déclenche une inflammation sévère chez les patients recevant une immunothérapie à base de cellules CAR-T

pour les cancers du sang, les chercheurs rapportent le 17 janvier dans Science Immunology. Ce traitement, approuvé pour certains patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë et

lymphome non hodgkinien (SN: 13/12/17), libère les cellules immunitaires dans

la circulation sanguine d’un patient, ajustée pour produire des protéines artificielles appelées récepteurs d’antigène chimérique, ou CAR.

Les protéines amorcent les cellules T à reconnaître les cellules cancéreuses afin que les cellules immunitaires

peut traquer et tuer les cellules voyous.

Normalement, lorsque les cellules meurent, elles rétrécissent et

se séparer – un processus hautement contrôlé dont les débris sont facilement aspirés par

les défenses naturelles du corps. Pendant le traitement par les cellules CAR-T, cependant, le cancer ciblé

les cellules peuvent gonfler et se rompre d’une manière généralement associée à une infection, Bo

Huang, immunologiste à l’Académie chinoise des sciences médicales de Pékin,

et ses collègues ont trouvé. Cette mort cellulaire explosive, ou pyroptose, fait des morts

cellules pour expulser leur contenu. Cela, à son tour, incite le système immunitaire à

produisent des cytokines chimiques qui déclenchent l’inflammation.

Syndrome de libération de cytokines, l’un des effets secondaires les plus courants de CAR-T

les patients en thérapie cellulaire (SN: 6/27/18), peuvent provoquer une forte fièvre,

rythme cardiaque rapide et défaillance multi-organes. Bien que la plupart des gens survivent, certains

nécessitent des soins intensifs. Jusqu’à présent, les scientifiques ne savaient pas ce qui a déclenché la

syndrome. Identifier la cause profonde pourrait aider les chercheurs à trouver des moyens d’arrêter

l’assaut de l’inflammation, dit Huang.

Huang et ses collègues ont mélangé des cellules cancéreuses

isolé de patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë avec des cellules CAR-T dans une fiole

et a cherché des signes de mort cellulaire. Au microscope, les cellules cancéreuses condamnées semblaient

gonflé. Des bulles dépassaient des trous à la surface de la cellule – preuve de la mort

par pyroptose.

Les cellules CAR-T en mouvement rapide (petits cercles) ciblent les cellules cancéreuses (rouges), dont le contenu se déverse dans la zone environnante. Alors que les cellules cancéreuses se rompent et meurent, de fines bulles sortent de la membrane cellulaire, preuve d’un type de mort cellulaire désordonné appelé pyroptose. Liu et al / Science Immunology 2020

Les cellules mourantes avaient des niveaux élevés de

protéine cellulaire appelée gasdermine E, ou GSDME, qui perce la membrane cellulaire,

l’équipe a trouvé. Les cellules immunitaires voisines ont capté les signaux de détresse

Des cellules ont explosé et libéré des cytokines qui ont déclenché une inflammation, dit Huang.

Lorsque GSDME a été bloqué, le cancer

les cellules ont succombé de manière moins salissante: elles ont probablement flétri au lieu d’exploser,

causant moins de dégâts, l’équipe a trouvé. Souris injectées de cellules CAR-T et de cancer

les cellules dépourvues de cette protéine présentaient toujours des symptômes de syndrome de libération de cytokines,

Huang dit, mais les symptômes étaient légers et moins de souris sont mortes.

Les résultats suggèrent un point de départ

trouver un moyen de réduire les effets secondaires graves de la thérapie cellulaire CAR-T, bien que les traitements

car les gens sont probablement loin. Une approche pourrait consister à bloquer GSDME pour garantir

les cellules cancéreuses meurent sans produire de signaux de détresse, dit Huang. Un autre est de

trouver des moyens d’empêcher d’autres parties du système immunitaire de réagir lors de la modification

Les cellules T attaquent les cellules cancéreuses, mais cela pourrait rendre les patients vulnérables

infection.

«C’est un grand pas en avant», explique Theodore Giavridis, immunologue et ingénieur cellulaire chez ArsenalBio, une société d’immunothérapie de précision à San Francisco, qui n’était pas impliquée dans le travail. Si les résultats se maintiennent, ils amélioreraient la compréhension du syndrome de libération de cytokines. Mais il est possible que le blocage de la pyroptose ne se produise pas du tout rendra les cellules CAR-T moins efficaces, dit Giavridis. “Avec de nouvelles recherches, nous pourrions mieux disséquer quels sont exactement les déclencheurs … et peut-être trouver de meilleures façons” de stopper l’inflammation de la thérapie, dit-il.