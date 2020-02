L’expulsion de Gabriel Arias d’une main hors de la zone: la décision était-elle correcte?

Lorsque l’horloge a marqué les 38 minutes de jeu, Courses a subi une perte sensible dans le classique Avellaneda contre Indépendant: l’archer Gabriel Arias il est parti expulsé après avoir vu le produit rouge direct d’une main à l’extérieur de la zone.

L’arbitre Patrick Loustau Il a réussi à prendre la décision parce qu’il a évité une occasion de but clair et ce faisant avec sa main, il n’y avait pas d’autre option que de carte rouge, au-delà, trois défenseurs sont venus de l’arrière, qui n’ont pas réussi à éviter le cours du ballon après le tir de Cecilio Dominguez.

La situation a commencé avec le ballon dans la zone Independiente, avec un jeu dangereux sur les pieds de Lisandro López qui a été dilué et décanté dans une série de punts défectueux. Lucas RomeroEnfin, il l’a dominée et a conduit le comptoir. Après la pression de Marcelo Díaz, Matías Rojas il est venu croiser le milieu de terrain des Red mais a généré une qualification inattendue pour Cecilio Dominguez, qui a remporté le poste à sa marque.

Le Paraguayen a atteint pour le ponctuer et Arias, désespéré, est sorti de la zone pour rétrécir la scène. Le ballon est passé et il archer a décidé de la toucher avec sa main pour empêcher le ballon de voyager. Loustau n’hésite pas: il lui montre le rouge direct.

Il convient de noter que pour ces situations, le règlement indique que les aspects suivants doivent être pris en compte pour décider de la sanction: distance entre le lieu où l’infraction a été commise et l’arc; direction du jeu; probabilité de maintenir ou de récupérer le ballon; et la position et le nombre de défenseurs. Dans ce cas, Cecilio a remporté le poste et il y avait trois défenseurs à quelques mètres derrière son tir au moment du départ du ballon.

Suite à la décision arbitrale, Sebastián Beccacece a choisi de retirer David Barbona pour couvrir le bas de l’arche, qui a fini par appartenir à l’ancien Boca Javier Garcia.