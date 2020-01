L’histoire d’amour de Pamela Anderson, l’épouse de cinq mariages, 14 reprises de “Playboy” et une vidéo intime

Je passe par quatre mariages ratés, a été victime de la fuite d’une vidéo intime avec elle en tant que protagoniste qui a fait le tour du monde, a souffert agressions et infidélités de leurs partenaires et même avec tout ça, Pamela Anderson C’est comme une femme chanceuse.

Le “lapin” avec le record de la plupart des apparitions dans Playboy (14 couvertures et 15 séances photo) mariée pour la cinquième fois et une de ces étranges coïncidences qui donnent de la magie à la vie, c’est précisément dans le manoir Playboy qu’elle a rencontré son nouveau mari, producteur Jon Peters.

La réunion a eu lieu au milieu des années 80, alors que Pamela n’avait même pas eu 20 ans. La jeune femme venait de déménager du Canada à Los Angeles pour tenter de se forger une carrière dans le monde du divertissement.

«Je suis entré et au bar, j’ai vu ce petit ange assis. C’était Pammy. J’avais environ 19 ans. Je savais que ce serait une grande star », se souvient Peters en 2017, dans une interview pour The Hollywood Reporter.

«Nous avons fini par vivre ensemble. Bien sûr, Hefner l’aimait et voyait sa beauté. Pamela était une fille qui était belle sans maquillage. J’étais très intelligent et talentueux“

Peters a essayé de faire sortir Anderson du monde de Playboy. “Concentrez-vous sur une course sérieuse”, a-t-il déclaré, mais Pamela était déterminée à réussir en tant que lapin et quel succès.

À partir de ce moment, Peters – qui a maintenant 74 ans – a rappelé que Pamela était également une fille ambitieuse qui savait ce qu’elle voulait et savait aussi comment l’obtenir.

«C’était comme le premier Kardashian. Elle est très intelligente. Elle a élevé seule deux enfants. Elle a été battue tout le temps par ce type, Tommy, quel que soit son nom. Je l’ai ramassée plusieurs fois au bureau de son avocat et je l’ai emmenée avec ses enfants et je l’ai cachée à Aspen pendant un mois parce que le gars la battait », a déclaré Peters à propos du lien qu’il avait avec Anderson.

Cependant, pour que la romance porte ses fruits chez le producteur de Une étoile est née et l’étoile de Playboy, Plus de 30 ans ont dû s’écouler et plusieurs désaccords amoureux.

Dans cette interview pour The Hollywood Reporter, il était clair que Peters voyait avec une grande admiration. «Elle l’a fait. Il a élevé les enfants. Il a de l’argent. Il a une carrière. Il vit à Paris. Il s’agit de la Marilyn Monroe moderne. C’est unique. Et je pense que c’est pourquoi Hefner lui a donné les couvertures. Je l’aimais vraiment. Et c’est ainsi que nous nous sommes rencontrés. »

Bien que Peters ait également eu son record grâce à des romances avec des stars de premier plan comme Barbra Streisand, ses récentes retrouvailles avec Pamela avaient la force nécessaire pour les amener à franchir la prochaine étape en quelques mois seulement.

Rien de Julian Assage et encore moins d’Adil Rami, le footballeur qu’Anderson a accusé – à travers un message détaillé et révélateur via Instagram – d’être infidèle.

Il semble que Pamela – la blonde qui dans les années 90 est devenue une icône de la télévision avec Baywatch (Baywatch), Grâce à son maillot de bain rouge et à sa course sensuelle au ralenti sur la plage – elle ne s’est pas arrêtée dans sa recherche d’amour.

Contrairement à d’autres de ses mariages scandaleux, comme celui à bord d’un yacht avec Kid Rock, où la robe de mariée de Pamela était un bikini blanc, l’actrice a maintenant décidé de jouer une cérémonie intime et discrète pour sceller son amour avec Peters.

Ils se sont mariés le 20 janvier 2020 à Malibu, en Californie et, encore une fois, Peters a parlé au Hollywood Reporter de ce que cela signifiait de joindre sa vie à Pamela.

«Il y a de belles filles partout. J’aurais pu choisir, mais depuis 35 ans je n’aime que Pamela. Elle me rend sauvage dans le bon sens. M’inspire. Je la protège et la traite comme elle mérite d’être traitée. »

Et la productrice continue d’admirer Pamela au-delà de son statut de sex-symbol. “Il n’a jamais vu son plein potentiel en tant qu’artiste. Il doit encore briller. Il y en a beaucoup plus que ce que l’on voit, sinon il ne l’aimerait pas autant.”

Anderson a répondu aux paroles de son mari actuel avec un poème où elle a expliqué à quel point elle était amoureuse.

“Jon est le vrai” mauvais garçon “d’Hollywood – personne ne le compare, je l’aime profondément en famille … Nous nous comprenons et nous respectons. Nous nous aimons sans conditions, je suis une femme chanceuse. La preuve que Dieu a un plan“

Mais pour que Pamela atteigne ce point de rédemption, elle a dû passer par quelques petits enfers.

Peut-être que sa romance la plus célèbre était celle qu’il avait avec le rockeur Tommy Lee. Ils se sont mariés en ftravailleur de 1995 sur une plage de Cancun, 96 heures seulement après la rencontre. Une indication de ce que serait cette relation.

Seuls huit amis en tant qu’invités, un bikini blanc au lieu d’une robe de mariée et des tatouages ​​au lieu d’anneaux étaient les détails curieux derrière leur lien.

La passion les débordait et leur lune de miel finirait par devenir un cauchemar quelque temps plus tard.

Pamela et Tommy Lee ont décidé de s’enregistrer en faisant l’amour à bord d’un yacht et ont gardé leur vidéo personnelle pour se souvenir de ces jours effrénés après leur mariage.

L’enfer a commencé lorsque le couple a décidé de rénover un manoir à Malibu pour y résider.

Les travailleurs en charge ont subi les caprices et les protestations du couple et c’est un électricien, Rand Gauthier, qui en a eu assez de la situation et Il a prévu une revanche contre eux.

Pendant des mois, il a planifié un vol qu’il a exécuté efficacement et parmi tous les objets qu’il a volés était un vrai trésor: la vidéo intime de Pamela et Tommy.

L’électricien a contacté des personnes de l’industrie du porno en Californie et bien que l’utilisation d’Internet ne soit pas encore aussi répandue, le matériel a fait le tour du monde en quelques jours. Pendant de nombreuses années, c’était la vidéo de sexe la plus populaire.

“Je pense que je suis arrivée dans le Livre Guinness des Records avec la vidéo la plus téléchargée de l’histoire. Et le pire de tout, j’étais une pionnière à cet égard, j’ai lancé une tendance qui a aidé de nombreuses filles à devenir célèbres. Certains d’entre eux sont très gentils et je sais qu’ils m’admirent, mais ils n’auraient jamais dû faire quelque chose comme ça, c’est dégradant “, a reconnu l’actrice.

Mais la vidéo de sexe n’était pas le seul scandale dans la relation compliquée de Pamela et Tommy Lee, père de leurs deux enfants. Le musicien de Mötley Crue a été arrêté et condamné à six mois de prison pour frapper l’actrice et il semble que les agressions aient été une constante dans leur mariage, qui a pris fin en 1998.

Pamela est brièvement sortie avec le chanteur de Poison avant son mariage avec Tommy Lee et il semble que les vidéos de sexe étaient courantes dans leurs romances.

Un matériau intime de l’actrice et du rockeur est également apparu, mais sans la même force que celui de Tommy Lee. Tous deux ont réussi à bloquer la diffusion du matériel et aujourd’hui il n’y a que quelques traces sur Internet, mais aucune des scènes explicites qui, dit-on, contenait le matériel.

Déjà avec un cœur de rechange après la boisson amère avec Tommy Lee, Pamela s’est donné une nouvelle opportunité amoureuse, avec le mannequin et acteur suédois Marcus Schenkenberg.

Contrairement au rockeur, Pamela a réussi à cacher sa romance et à éviter les réflecteurs de presse.

Ils ont été fiancés entre 2000 et 2001, mais le couple n’a pas atteint l’autel. Pamela a dit quoi Je cherchais “quelque chose de différent”, quelqu’un avec plus de passion.

Et Anderson a faiblesse pour les “méchants” et relations turbulentes, comme cela s’est produit avec le chanteur Kid Rock.

Dès qu’il a rompu son engagement envers Schenkenberg, Pamela a commencé à sortir avec le chanteur et ils se sont fiancés en 2002, mais l’année suivante, ils ont rompu.

La passion ne s’est pas éteinte et en juillet 2006, ils se sont mariés de manière surprenante à bord d’un yacht à Saint Tropez et, encore une fois, la robe de mariée de Pamela était son bikini blanc.

Ils ont eu deux autres mariages pour légaliser l’affaire, mais l’amour n’a pas duré longtemps et en novembre de la même année, ils ont annoncé leur séparation. “Malheureusement, cela était impossible”, a expliqué Pamela, qui, 17 jours plus tôt, avait annoncé qu’elle avait subi un avortement.

Pamela Anderson s’en fichait que le joueur de poker ait divulgué la vidéo intime avec laquelle elle a enregistré Paris Hilton. Son attirance pour les “mauvais garçons” pourrait faire plus et il s’est retrouvé marié à Salomon en octobre 2007 à Las Vegas, mais deux mois plus tard, ils se sont séparés et au début de 2008, ils ont été légalement séparés.

L’actrice, semble-t-il, n’a pas appris la leçon et a non seulement donné une nouvelle occasion à Salomon en 2013, mais en janvier 2014, ils se sont à nouveau mariés.

Et encore une fois, la romance n’a pas duré. En juillet 2014, ils n’étaient plus ensemble et en avril 2015, ils ont divorcé et Rick a dû lui donner un million de dollars dans le cadre de son accord.

Après quelques années de rupture amoureuse, où il entame sa croisade contre le porno, Pamela reprend sa vie amoureuse avec le footballeur français Adil Rami, un homme près de 20 ans plus jeune qu’elle.

Dans les réseaux sociaux et les apparitions publiques, il semblait que tout était amour entre le couple, mais Pamela a avoué en juin 2019 qu’elle avait été “ arnaquée ” par lui, qu’il a même défini comme “Monstre menteur”.

«C’est difficile à accepter. Les deux dernières années de ma vie ont été un grand mensonge. Ils m’ont trompé Ils m’ont fait croire que nous vivions, un grand amour? Je suis dévasté », a-t-il écrit sur Instagram.

«Il a tout essayé. Il m’a envoyé des fleurs, des lettres que je n’ai pas acceptées. Il est venu à mon hôtel et la sécurité l’a emmené. J’ai un garde du corps parce que ça me fait peur. Il m’a blessé et m’a menacé de nombreuses fois», A-t-il ajouté dans son message où il a dévoilé l’infidélité du joueur de football.

Et bien que ces dernières années Pamela ait également été liée à Julian Assange, il semble que parmi eux il n’y avait que de l’amitié et de l’admiration.

Maintenant, Pamela semble avoir retrouvé l’amour, la chose la plus importante qu’elle se soit déclarée.

«L’amour est le plus important. Tout le reste n’a aucun sens. »