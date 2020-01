L’histoire de Kevin Leyes, le joaillier du piège argentin qui a 19 ans, est né dans un quartier modeste et a étudié dans la Silicon Valley

Effort et lacunes, ordinateurs et Silicon Valley, beaucoup d’éclat et de piège. Donc, très rapidement, la courte durée de vie de Kevin Laws, un entrepreneur de 19 ans qui est né González Catán et a grandi à Pontevedra, à Merlo, dans le contexte d’une famille humble et est devenu un autodidacte en informatique qui a étudié dans la Silicon Valley, haut lieu de la technologie, et vend aujourd’hui des bijoux aux musiciens de mode.

Team Laws est une startup qui conçoit et fabrique des bijoux – fantastiques et vrais – dont l’univers est le monde du reggaeton et du trap. Et ce n’est pas seulement pour les fans de ce genre de musique: les produits que Kevin conçoit en Argentine et produit en Europe et aux États-Unis, où sa société est également enregistrée, sont utilisés par des artistes pertinents dans le domaine, tels que Ecko, Khea, Seven Kayne, Blunted Vato et Cachaet des célébrités comme Alex Caniggia.

«Maintenant, j’ai un certain statut, pour ainsi dire, mais je viens d’une famille très humble. Je vis avec ma mère, qui est enseignante, et ma sœur. Mon vieil homme était chauffeur de bus, mais nous avons perdu contact avec différents problèmes. Mon enfance a été pleine de pierres d’achoppement et d’échecs qui m’ont également façonné et j’avais l’habitude d’aller de l’avant. Ils font partie de ma personnalité. C’est pourquoi je suis un peu ambitieux en tant qu’entrepreneur», Dit-il.

À 9 ans, il se retrouve dans le monde de l’informatique et de la technologie et ne s’arrête que lorsqu’il devient programmeur autodidacte. Il a conçu des pages et programmé des sites Web – d’abord à la maison, puis sur un graphique – et à 12 ans, il a remporté un prix du ministère des Sciences et de la Technologie. Cinq ans plus tard Il a été sélectionné par l’ambassade américaine en Argentine pour faire partie du Programme des jeunes ambassadeurs et a traversé les universités de Virginie et de Washington, dans ce pays. L’année dernière, il a suivi un autre programme aux États-Unis, cette fois axé sur l’entrepreneuriat et dans la Silicon Valley, à l’Université de Californie à Berkeley. La startup qu’il a conçue pour une compétition du cours, un AirBnb d’expériences, était l’une de celles choisies au premier tour et il est devenu l’ambassadeur de TrepCamp.

«J’ai essayé de faire des vêtements et très vite j’ai réalisé que je devais aller dans un segment où il n’y avait personne. C’est pourquoi les bijoux, un élément dans lequel j’étais impliqué et que je connaissais, comme le genre urbain, le reggaeton et le trap », détaille-t-il.

En décembre 2017, alors qu’il avait 17 ans, il a lancé sa société, Team Laws, un magasin et une marque de bijoux, qui est enregistrée comme une entreprise aux États-Unis et en Argentine, et qui, l’année dernière, a facturé environ 6,5 millions de dollars. Entre les deux, il a reçu des contributions de 50 000 USD pour l’utilisation de services, par le biais de concours et de programmes pour les entrepreneurs, d’entreprises telles que Amazon Web Services, Google Cloud, Stripe et DigitalOcean.

– Combien valent vos produits et où les fabriquent-ils?

– Le design est local, 100%. Je les fais. Aussi la logistique, le service client, avec lequel une partie de ma famille m’aide et la diffusion. Et nous fabriquons aux États-Unis et en Europe avec des partenaires avec des machines spécialisées dans ce domaine. Nous avons des produits chers et d’autres de très bonne qualité. Chaînes, bracelets, lunettes. Ils valent entre 3 000 $ et 6 000 $, puis il existe des éditions premium dans lesquelles une montre coûte plus de 60 000 $. Nous avons également des associations avec des artistes de renom auxquels nous réalisons des créations exclusives en fonction de leurs logos et idées.

– Quel est l’impact du dollar sur l’entreprise?

– Ce contexte dollar, avec la dévaluation de l’an dernier et les nouveaux changements, complique beaucoup. Les sauts “nous tuent”. C’est pourquoi chaque fois que nous devons regarder plus loin, malheureusement. Les marges bénéficiaires ont fortement baissé sans parler de l’impact de la baisse de la consommation. Au niveau local, nous opérons normalement, mais avec des prix plus élevés. Il n’y en a pas d’autre.

– Comment voyez-vous l’Argentine?

– Vérité, compliqué. Je suis un garçon et je suis en charge de l’entrepreneuriat depuis peu de temps, mais tout est très instable. Lorsque vous partez à l’étranger, vous vous rendez compte que tout est un peu plus facile, pour commencer au moins. La pression fiscale n’est pas si élevée et dans l’ensemble, vous vous rendez compte qu’il y a plus d’installations et plus de marché pour tout. Ce sont des pays plus ou moins bons, les gens vont bien et les entreprises se portent bien. Dehors, ils ne peuvent pas croire la décadence dans laquelle nous sommes tombés. Quoi qu’il en soit, je suis optimiste, je l’ai toujours été. N’abaissez jamais vos bras. Ne vous concentrez pas sur le négatif, vous devez aller de l’avant et donner et donner pour réaliser vos rêves.

– Comment planifiez-vous l’expansion de l’entreprise?

– Nous voulons nous développer aux États-Unis et ouvrir des magasins physiques localement. Pour cela, pour grimper, nous recherchons des partenaires et continuons à travailler avec des artistes, locaux et internationaux, ce qui a été la clé de notre croissance. Je veux que l’entreprise se développe, ici et à l’étranger. Et Je ne suis proche de rien. Mon fond La technologie est toujours présente et si cela se passe bien j’espère que vous pourrez financer d’autres aventures.

– Quels investisseurs recherchez-vous?

– Il existe déjà quelques contacts dans le monde. Nous voulons installer l’entreprise et pour cela nous recherchons un partenaire financier qui nous permette de grandir.