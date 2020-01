L’histoire derrière la photo de greffe de visage de Katie Stubblefield, l’une des images les plus choquantes de la dernière décennie

À 21 ans, après avoir survécu à trois sans nez, avec une vue endommagée et souffrant d’une perte motrice due au traumatisme crânien qu’il a subi en tentant de lui tirer un coup de fusil à la tête, Katie Stubblefield est devenue la plus jeune patiente ayant reçu une greffe du visage. Une opération de 31 heures à la Cleveland Clinic dans l’Ohio, où 11 chirurgiens et de nombreux spécialistes ont travaillé.

National Geographic Il était présent à cette intervention médicale historique, et l’une des photos était parmi les 15 plus impressionnantes de la dernière décennie parmi les lecteurs du prestigieux magazine.

“Ce visage humain, suspendu entre votre donneur et votre receveur, rappelle le lien profond entre le visage et l’identité», A écrit National Geographic sur son compte Instagram. Il a ajouté: “Au cours de la dernière décennie, les photographes du magazine ont pris 21 613 329 images en mission pour documenter le monde et tout ce qu’il contient.”

Pendant deux ans, National Geographic a suivi Katie, sa famille, la famille du donateur et les médecins de la Cleveland Clinic pour créer un rapport – ainsi qu’un documentaire – sur la 40e personne qui a reçu un visage dans le monde, et dans ce même hôpital de l’Ohio où, en 2008, le chercheur Maria Siemionow a réalisé la première greffe faciale aux États-Unis.

Alesia et Robb Stubblefield, les parents de Katie, ont accepté avec plaisir que leur fille veuille montrer l’histoire de la transformation de ce qu’elle appelait son “visage de Shrek”, alors que le magazine mettait en garde contre le texte et les photos de Joanna Connors. Maggie Steber et Lynn Johnson – une grande partie du matériel est difficile à traiter. «Les photographies de Katie avant l’opération sont particulièrement dures. Les images de l’intervention elle-même peuvent impressionner certains lecteurs. Mais nous racontons cette histoire parce qu’elle est importante», A déclaré la directrice du National Geographic, Susan Goldberg.

“Je voulais que les gens sachent à quel point cette intervention est incroyable et à quel point la vie est belle”, a expliqué Katie. “En bref, je veux aider d’autres personnes.”

L’histoire, “sur la science de pointe”, comme le présente Goldberg, est également le résultat de deux tragédies. La tentative de suicide de Katie, “un tir qui a brisé son nez, sa bouche, sa mâchoire, son visage, une partie de son front et presque toute sa vision”. Et la mort par surdose d’Adrea Schneider, à l’âge de 31 ans.

La grand-mère d’Adrea, Sandra Bennington, a dû prendre la décision extraordinaire de donner son visage. “C’était difficile, mais j’ai pensé: ‘Mon Dieu, une fille si jeune qu’elle a besoin d’un visage. Ce serait merveilleux.’ Je pensais juste que c’était la bonne chose”, a déclaré la femme.

L’histoire commence avec ce visage.

«Le visage repose sur un plateau chirurgical. Les yeux vides et aveugles; bouche ouverte, comme s’exclamant: Oh Oh! ». Pendant un instant, le visage repose avec une expression stupéfaite. Des chirurgiens, des résidents et des infirmières, soudain muets, l’observent impressionnée tandis que des professionnels de la santé, comme s’ils étaient des paparazzis étrangement éduqués, s’approchent de la caméra à la main pour documenter le moment. Le visage, déjà sans apport sanguin, pâlit. Chaque seconde qui passe séparée du corps ressemble plus à un masque mortuaire du XIXe siècle », écrit Connors dans son article«Le nouveau visage de Katie, une transplantation faciale historique“

Adrea a fait don de son cœur à une femme de 60 ans; son foie, à un homme de 66 ans; le poumon droit à une femme de 51 ans et le poumon gauche à une femme de 62 ans. Il a également fait don des reins et des cornées. L’utérus était dédié à la recherche sur l’infertilité.

Et le visage, pour le financement de Département de la défense des États-Unis (L’assurance maladie ne couvre pas les transplantations faciales car elles sont considérées comme expérimentales) est allé à Katie. Il Institut de médecine régénérative des forces armées espère améliorer, à partir de l’expérience de cette jeune femme, les traitements des soldats blessés au combat.

Après une douzaine de chirurgies qui ont permis à son patient de se remettre du coup de feu, les médecins ont dit à Katie qu’ils pouvaient commencer à penser à une greffe du visage. Ni elle ni ses parents n’avaient appris que depuis 2005, quand Isabelle Dinoire, défigurée par l’attaque de son chien, avait reçu un nouveau visage en France, une telle chose était possible.

“La chirurgie comprenait la transplantation du cuir chevelu, du front, des paupières supérieures et inférieures, des orbites, du nez, des joues supérieures, de la mâchoire, des dents, d’une partie des nerfs faciaux, des muscles faciaux et la peau, qui a efficacement remplacé 100% des tissus faciaux du patient», A examiné la partie médicale à l’époque.

Katie a récupéré des fonctions de base telles que mâcher, parler et mieux voir. Il a plus d’opérations et une vie de médicaments pour empêcher son système immunitaire de rejeter son visage. “Mais vous pouvez aussi sortir et partager avec tous ces jeunes qui ne peuvent pas continuer à vivre un message important qu’ils ont appris à un prix très élevé:” Tout ce qui nous arrive dans la vie peut être surmonté. La vie est un cadeau précieux », a-t-il déclaré au magazine.