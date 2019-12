L'histoire derrière la photo de la décennie du National Geographic

Le 19 mars 2018 au Soudan, le dernier rhinocéros mâle blanc au monde est mort. L'animal vivait au centre de conservation d'Ol Pejeta au Kenya, en Afrique. Les instants qui ont précédé sa mort, ainsi que son soignant, ont été capturés par un journaliste graphique de National Geographic. La photo est considérée comme la meilleure de la décennie dans le prestigieux magazine.

Ami Vitale, le photographe, nous raconte que tout était silencieux ce jour-là, à l'exception du bruit de la pluie, du twitter d'un oiseau et des lamentations de Joseph Wachira et des autres gardiens du rhinocéros.

Wachira s'était approché du Soudan pour lui donner une dernière caresse derrière son énorme oreille. L'animal inclina la tête pour sentir l'homme qui avait pris soin d'elle avec tant d'amour. Ils étaient deux amis qui se disaient au revoir.

«Voir une créature mourir, la dernière du genre, est quelque chose que j'espère ne plus jamais expérimenter. C'était comme voir notre propre disparition. J'espère que ce moment déchirant est notre réveil. Ces géants font partie d'un monde complexe créé au cours de millions d'années, et leur survie est intimement liée à la nôtre.», A déclaré Vitale au National Geographic.

Et il a ajouté:Lorsque nous nous considérons comme faisant partie de la nature, nous comprenons que le sauver, c'est vraiment le faire nous-mêmes. Le Soudan m'a appris que. Aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir pour le rhinocéros blanc du nord. Aujourd'hui, il ne reste plus que deux femelles dans le monde, mais il est prévu d'essayer la fécondation in vitro pour les élever. »

Au cours de la dernière décennie, les photographes du National Geographic ont pris plus de 20 millions d'images. Et celui-ci en particulier est celui qui a le plus ému les lecteurs du magazine.