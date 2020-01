L’histoire dramatique du pilote qui a retrouvé Paulo Gonçalves après l’accident du Dakar qui a mis fin à ses jours

Gonçalves, 40 ans, il a subi un accident à environ 276 kilomètres de l’étape entre Riyad et Wadi al Dawasir (Arabie Saoudite), qui avait la section chronométrée la plus longue de tout le rallye, avec un total de 546 kilomètres de compétition.

Portugais a participé pour la treizième fois au rallye le plus difficile du monde, et pour la première fois il l’a fait avec la marque indienne de motos Hero, après avoir déjà concouru avec la Honda japonaise, avec laquelle en 2015 il était deuxième au Dakar, le meilleur résultat de sa carrière.

Toby Price l’a rencontré après l’accident. L’Australien s’est entretenu avec le site espagnol Marca et a expliqué comment se passait le moment où il a vu son collègue allongé au sol jusqu’à ce qu’il prenne l’hélicoptère. «J’étais sur une excellente piste rapide à plein régime. La lampe GPS s’est éteinte et j’ai vu une moto gisant au loin, et ce n’est jamais bon car c’était une zone à grande vitesse. À mon arrivée, j’ai trouvé Paulo par terre. D’abord, je ne savais pas très bien qui il était, puis j’ai vite compris ce qu’il était. J’ai tout de suite vu que c’était quelque chose de très sérieux“.

L’Australien a expliqué que dès qu’il est descendu de sa moto, un autre concurrent semble collaborer, le Slovaque Stefan Svitko: “Nous essayons de répondre et d’appeler les hélicoptères et d’informer le contrôle de course dès que possible”. Pendant qu’ils attendaient, ils voulaient tous les deux faire revivre les Portugais, mais ce fut en vain: “Nous avons continué d’appeler à l’aide et ils ont répondu que l’hélicoptère était en route. Nous avons essayé de faire tout ce que nous pouvions, mais il n’y avait pas de réponse, mais malheureusement, il n’y avait pas de réponse“

Pilote J’étais inconscient et j’ai eu un arrêt cardiorespiratoire lorsqu’un hélicoptère de l’organisation Dakar est venu à son secours. Les médecins de course ont pratiqué sans succès des manœuvres de réanimation au même endroit de l’accident, le pilote portugais a donc été transféré à l’hôpital de Layla, dans la région de Riyad, où sa mort a été certifiée.

Price, vainqueur du test en 2019, a déploré les événements, mais a apprécié le travail des organisateurs qui sont rapidement venus sur les lieux de l’accident: «Ce furent les 8 minutes les plus longues de ma vie. Je sentais que c’était comme une heure. Les médecins ont répondu assez rapidement, voyant comment il allait et ont essayé de réconforter Svitko, qui est arrivé deux minutes après moi. Comme je l’ai dit, ce fut une journée difficile pour le monde de la moto de perdre un grand ami et un excellent compagnon. »

Selon l’Australien, l’étape était l’une des plus rapides, à tel point que la moyenne était à 120 kilomètres à l’heure, ce qui dérange parfois les pilotes en regardant le roadbook qui indique la route. “Mais Ce n’est la faute de personne. Malheureusement, parfois, votre heure arrive et malheureusement hier était le moment pour Paulo. Je suis heureux d’avoir été là aussi longtemps que j’ai pu », a-t-il fait remarquer.

Le coureur de 32 ans qui fait partie de la KTM a rappelé que Gonçalves l’avait aidé lors du Dakar organisé en Amérique du Sud il y a trois ans: «Je me souviens qu’il s’est arrêté quand je me suis cassé la jambe sur le Dakar 2017. C’était le moins que je puisse faire pour lui. Nous l’avons aidé à monter dans l’hélicoptère et il m’a fallu 15 ou 20 minutes pour récupérer et remonter sur la moto. Le Portugal a perdu un bon guerrier, c’est sûr. »

Le rallye Dakar 2020 se déroule du 5 au 17 janvier avec douze étapes et un parcours de près de 8 000 kilomètres, dont plus de 5 000 sont chronométrés, partant de Djeddah et se terminant à Qiddiya, une grande ville de loisirs construite à la périphérie de la capitale Riad. Le pilote portugais est décédé dans la septième étape du rallye, qui avait 546 kilomètres chronométrés et un itinéraire très rapide était prévu entre les vallées de sable et les dunes vers la salle vide, une zone désertique de 650 000 kilomètres carrés pratiquement inhabitée.