L’histoire grossière d’une jeune femme victime du fémicide de Catamarca

Un Brenda Micaela Gordillo il l’a étouffée pour tuer son petit ami, Naim Vera. Pour essayer de se débarrasser du corps, il l’a d’abord brûlé sur un gril, puis démembré et enfin distribué ses restes dans différentes zones. De nouveaux témoignages contre le fémicide révèlent les souffrances qu’une autre jeune femme a endurées à cause de sa faute: “Je suis terrifiée de penser que cela m’aurait été fait”.

La déclaration forte est de Fernanda, un ancien camarade de classe du meurtrier À travers ses réseaux sociaux, après avoir appris le crime de la jeune Catamarca, il a publié que suite à la soumission qui a fait vivre Vera Il a dû quitter l’école. Il a également dénoncé un autre élève avec qui il étudiait: «J’ai arrêté d’aller à l’école pour Naim Vera et Lucas Ibáñez. Mes camarades de classe, mes professeurs et tout le monde sait à quel point ils étaient machos avec moi; ils m’ont dénigré, ils m’ont traité de pute devant n’importe qui, ils m’ont crié dessus depuis la voiture dans la rue », a-t-il dit.

Fernanda vit actuellement à AustralieEn plus de quitter l’école, il a décidé de quitter Catamarca: “Je n’y vis pas depuis un moment”, a-t-il expliqué dans un autre tweet soulignant que cela concerne «presque personne» dans la province. Suite à la plainte qu’il a déposée sur son compte Twitter, plusieurs utilisateurs l’ont mise en doute. Elle a répondu: «Personne ne peut croire ce que Naim Vera a fait, mais moi, et Maintenant qu’il a assassiné quelqu’un, je pensais qu’il était temps de parler, ça me donne la chair de poule de penser que je n’aurais pas serré la main pour me faire quelque chose. »

“Je ne veux pas être une victime, c’est fini, c’est fini, je veux que vous sachiez ce que c’est, ce n’était pas de l’intimidation, c’était du machisme”, a téléchargé Fernanda.

La jeune femme a publié la photo du fémicide avec le commentaire: “Naim Vera tueur.” Après avoir partagé une capture d’écran d’une conversation où quelqu’un lui apprend la nouvelle du crime de Gordillo et lui donne des détails sur les coups et les mutilations subis par le corps de la victime, il ajoute: «Je suis terrifié à l’idée qu’il m’ait fait pour moi quoi Il me détestait. ”

Vera, 19 ans, a tué Micaela, 25 ans, dimanche matin. Cependant, le fait a été découvert dans l’après-midi lorsque le jeune homme a avoué le fémicide. Selon la reconstruction de l’affaire, les deux ont commencé une histoire d’amour occasionnelle en décembre. La justice n’a pas encore déterminé, le fait qui a déclenché le crime brutal se serait produit à 3 heures du matin. Dans son histoire, Vera a déclaré qu’il y avait un argument concernant une grossesse présumée que la victime traversait, qui a finalement été écartée après l’autopsie. Il l’a étouffée avec un chiffon qu’il a mis dans sa bouche, puis il l’a brûlé sur un gril. LE feu a détaché le corps en deux parties, sans le consommer. Naim a enlevé les restes et les a jetés dans un conteneur et sur le côté de la Route 4, à la périphérie de la ville de San Fernando del Valle de Catamarca.

Une nouvelle hypothèse connue ce mercredi suggère que le crime était planifié. L’avocat de la famille de Gordillo, Pedro Vélez, a souligné que “la froideur frappe” pour commettre l’incident, et a annoncé qu’il demanderait à la justice d’être accusée d’aggraver le meurtre de violences basées sur le genre et la violence, mais aussi Préméditation

«Les amis de Vera ont déjà réalisé qu’il avait l’intention de la tuer, apparemment il avait dit qu’il allait la tuer ou que quelqu’un allait la trouver pour la tuer. Nous comprenons que le fait était déjà prémédité », a déclaré l’avocat dans des déclarations à l’agence Télam.

«Nair m’avait dit que la fille lui avait dit qu’elle était enceinte. Même elle lui avait envoyé une photo d’un test de grossesse et même des études en son nom. Naim avait été très nerveux “, a déclaré un ami de l’accusé devant le juge dans son témoignage sur lequel il a accepté Infobae. “Il y a quelques jours, il m’a dit:” Je me tue ou je la tue “. Je lui ai dit qu’il était fou, de ne pas envoyer de conneries. Il m’a même demandé de l’argent mais je ne l’ai pas donné. Je n’ai jamais pensé que quelque chose comme ça pourrait arriver », a déclaré le jeune homme.