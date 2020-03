L’histoire terrifiante d’un athlète atteint de coronavirus

L’Italie dépasse les 5 000 décès dus au coronavirus, devenant le pays avec les pertes les plus faibles dues à ce virus.

Malgré la situation difficile que vivent les Italiens, ils ont peu à peu réussi à prendre de l’avance et à récupérer, comme c’est le cas de l’athlète Edoardo Melloni.

L’athlète de 29 ans a dû être hospitalisé et, dans divers médias, il a raconté comment son processus de récupération s’est déroulé et comment il a pu faire face au Covid-19.

Melloni a expliqué que chez chaque personne les symptômes peuvent varier et il a décrit ce qu’il a vécu:

“Les symptômes varient d’une personne à l’autre. Dans mon cas, cela a commencé par une fièvre d’environ 37,5 et une petite toux ».

Cependant, l’Italien a avoué que «La toux est devenue de plus en plus intense et a commencé à durer près de 5 à 10 minutes d’affilée. C’était fort et sec ”.

La situation est devenue si grave que Melloni a fini par cracher du sang:

“Pendant un de ces moments, j’ai fini par cracher du sang et ils m’ont envoyé aux urgences.”

Il a également subi une perte d’odorat et de goût

Le jeune athlète a souligné que tous les symptômes doivent être pris en compte, y compris la perte du goût et de l’odorat, comme ce qu’il a vécu:

«La perte de sens gustatif et olfactif doit être prise en compte. Ce sont des symptômes qui peuvent apparaître chez les personnes qui n’ont pas d’autres symptômes tels que la toux ou la fièvre. Dans mon cas, la perte de goût était totale. Je ne pouvais pas distinguer un morceau de chocolat, des carottes bouillies ou des pâtes avec de la sauce. »

Comment a-t-il été guéri?

Melloni a expliqué que les médecins appliquaient une thérapie qui était auparavant utilisée dans les hôpitaux de Wuhan, en Chine.

«C’était une combinaison de médicaments utilisés pour les patients infectés par l’arthrite et le sida. Parmi les effets secondaires qui peuvent provoquer la diarrhée dont j’ai souffert le premier jour, mais dès le deuxième jour j’ai mieux réagi ».

Avec des informations de l’International Sports Press Association / Sports World.

Vous pouvez également être intéressé: Le Trésor avance des ressources aux États pour assister à la phase 2 du coronavirus