L’histoire vraie derrière l’agneau qu’ils ont lancé d’un hélicoptère et est tombé dans la piscine de l’homme d’affaires Álvarez Castillo

Dans le tournage, il ressemble à un agneau – comme Álvarez Castillo l’a lui-même souligné – a été jeté de plus de 30 mètres de haut dans la piscine. L’animal impacte violemment l’eau et la piscine déborde instantanément. La réaction de ceux qui ont pris les images et se trouvent à l’intérieur du bâtiment n’est pas surprenante; Au contraire, ils coïncident dans un rire.

Infobae Il a contacté Álvarez Castillo. Dans une brève déclaration, il a confirmé que les images avaient été enregistrées par lui et a précisé qu’il n’était pas au courant de ce qui se passait. Sa femme, le mannequin Lara Bernasconi, évoqué dans le même sens dans les réseaux sociaux et dans une interview publiée mercredi matin à Los Angeles: “Nous sommes les victimes”.

Et il a ajouté:Au moment où nous étions à l’intérieur de la maison, nous avons senti un bruit fort dans le jardin; en partant on aperçoit l’acte aberrant qui nous a conduits à une grande perplexité pour une blague de très mauvais goût“

Cependant, comme il a pu reconstruire Infobae, la famille sait ce qui s’est passé et a des indices clairs sur l’identité de l’homme qui a dirigé la méchante blague.

L’événement a commencé à avoir lieu lors d’une conversation informelle que l’homme d’affaires a eue avec un ami, Un autre homme d’affaires qui non seulement passe généralement l’été à Punta del Este, mais qui a plusieurs investissements dans la ville de Carmelo.

Des mots plus, des mots moins, l’interlocuteur a invité le propriétaire de l’entreprise textile et sa famille à partager un repas. “Rassemblons-nous, faisons un agneau, soyez assuré que je le reçois et vous l’envoie à Uber”Il a promis. Álvarez Castillo a accepté la proposition. Ce n’était pas quelque chose de nouveau pour eux: ceux qui connaissent les protagonistes de cette histoire disent qu’ils avaient déjà partagé d’autres fêtes pendant la saison estivale.

“Comment allez-vous me l’envoyer pour Uber?”, A demandé l’hôte de la soirée. “Tu restes calme, que je te porte maintenant à Uber», Ont-ils répondu. À cause du ton de la voix qu’il a entendue et de la confiance qui les unit, Álvarez Castillo soupçonne que son ami prépare une de ses blagues habituelles.

Quelques heures plus tard, il a découvert ce que c’était, mais ne l’a pas pris par surprise: à partir des images, il s’ensuit qu’il a eu le temps de prendre son téléphone portable et d’enregistrer toute la séquence. Le record, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux et les applications de chat comme WhatsApp, a été retiré de la propriété et la réaction de ceux qui étaient là n’était pas celle des gens qui avaient peur. Álvarez Castillo sait qui a jeté un agneau sur la tête, mais pour l’instant opère une sorte de pacte de silence entre eux pour protéger leur identité.

Apparemment, l’idée désagréable n’est pas nouvelle. Il y a des témoins qui indiquent que le même hélicoptère a été impliqué cette année dans une manœuvre similaire dans le jardin d’un homme d’affaires brésilien qui quitte dans l’est de l’Uruguay.

La “blague” a généré un scandale qui a transcendé la vague logique de l’indignation virtuelle. La Direction nationale de l’aviation civile et des infrastructures aéronautiques (DINACIA) et les forces armées uruguayennes ont ouvert une enquête d’office. Ils ont rencontré une difficulté: il n’y a pas de plan de vol enregistré. Des sources aéronautiques assurées à cela signifient qu’il est habituel qu’au cours de l’été, il y a des gens – généralement des Argentins – qui décollent et atterrissent dans leurs champs pour faire de courts trajets sans se conformer aux formalités prévues par la loi.

Malgré cela, les chercheurs savent que l’avion impliqué est un hélicoptère Robinson 44 et ils ont identifié les machines de ce modèle qui ont bougé ces derniers jours. L’un d’eux est celui utilisé par l’ami d’Álvarez Castillo. Mercredi, un procureur a ordonné une déclaration aux personnes impliquées et envoyé une délégation d’officiers pour vérifier si l’agneau se trouvait dans la maison où il a été vu tomber.

Les experts en aviation expliquent que la manœuvre est très dangereuse et interdite. Le propriétaire de l’avion pourrait recevoir de lourdes sanctions et le pilote, handicapé pour voler à nouveau sur le territoire uruguayen. Il y a des années, une entreprise qui a lancé des brochures aériennes pour promouvoir une fête a subi la rigueur des autorités aéronautiques du pays voisin.

Dès la diffusion des images, les échantillons de répudiation étaient incessants. L’un d’eux était Candelaria Tinelli, fille du chef de la télévision Marcelo Tinelli et activiste des droits des animaux, qui a décrit la personne qui a jeté l’animal comme “malade”. Dans le même sens et avec des expressions similaires, des dizaines d’utilisateurs ont exprimé leur indignation face à la vidéo.

PCDA S.A, propriétaire de la marque Paula Cahen D’Anvers, a non seulement regretté ce fait de violence contre les animaux, mais a également dénoncé le propriétaire de la maison: “Il convient de préciser que M. Federico Álvarez Castillo a été détaché de la marque il y a plus de 20 ans en raison de nombreuses irrégularités qui ont généré des actions en justice contre lui, ce qui ne nous surprend donc pas.“