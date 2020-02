L’homme nu de Christian Bach apparaît devant

Ils revivent le jour où Christian Bach transpirait quand il avait un homme nu devant la vidéo Resurge et remarquent qu’il n’a jamais cessé de voir le corps d’un Argentin Cet homme était son compagnon du roman La Patrona et se déshabilla sur la scène

Quelques jours après avoir célébré le premier anniversaire triste de l’actrice disparue Christian Bach, une vidéo du jour où un homme s’est levé complètement nu et les disciples ont découvert que malgré le “paquet” qu’il avait devant lui, il n’est jamais parti de le regarder

Cela s’est produit en 2013 quand il a travaillé pour Telemundo et interprété le rôle du méchant Antonia Guerra pour le célèbre roman de La Patrona, avec la très belle actrice mexicaine Aracely Arambulo et l’acteur Jorge Luis Pila. Et même s’il n’était pas nu dans la vraie vie, il a été noté que Christian Bach transpirait dans cette scène quand il a vu son partenaire Diego Soldano, alors que Dieu l’a amené au monde.

Cette scène a beaucoup fait parler d’elle, puisque l’acteur argentin est très flatté et Christian Bach très cher pour ses performances et sa beauté, mais à cette occasion, l’histrion a été celle qui a pris les applaudissements du respectable par son corps et pas seulement le public féminin l’a remercié, mais le mâle s’est mordu les lèvres.

VOIR LA VIDEO ICI

La vidéo peut être vue sur le portail YouTube et vous pouvez voir comment, même si elle a été réalisée, le look de Christian Bach ne s’est pas éloigné du corps de l’Argentin, qui est également devenu irrésistible dans son rôle. Cette scène et d’autres ont été la clé du succès du roman La Patrona.

Dans la scène, Christian Bach et Diego Soldano sont vus dans une pièce alors qu’elle lui offre un accord, il retire la serviette depuis qu’il a quitté le bain et ne l’a jamais mise. À ce moment, elle marche d’un côté à l’autre en le regardant, mais un détail n’a pas du tout satisfait les téléspectateurs et c’est qu’une lampe couvrait tout ce que les gens voulaient voir; Les parties intimes de l’Argentine.

À Yotube, beaucoup de gens ont commenté cela et ont regretté que la lampe n’ait pas révélé les attributs de l’acteur.

Ce fut l’un des premiers commentaires qui a été émis sur les réseaux sociaux: “Merde lampe, ça devait être le méchant de la scène.”

Quelqu’un d’autre a commenté: “Retirez cette épingle … lampe: 3 que nous voulons voir cette pomme de terre”, un message auquel une autre personne a ajouté: “Sortez cette lampe qui gâche la scène.”

Un adepte de plus a écrit: “J’adore cette scène qui est la meilleure de tout le roman, Grande Christian … Et grosse la” lampe “aussi.”

Même, la joie des adeptes était telle que l’un d’entre eux sans modestie mineure et avec un peu d’ingéniosité a fait des compliments au compagnon de Christian Bach et on a été encouragé à écrire: être monté sur votre concombre. “