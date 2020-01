L’homme qui a été découvert par la Kiss Cam a parlé au milieu d’une infidélité: “Ils ont détruit ma relation, que veulent-ils d’autre?”

Ce week-end est venu un curieux épisode en Equateur lors du match qui a affronté la Barcelone de Guayaquil avec le Dauphin, l’une des révélations de ces dernières années. Malgré la défaite de l’équipe locale par 1-0, la note de la soirée lui a donné un fan qui a été pris en photo alors qu’il embrassait une femme.

La chose frappante à propos de cette image était que quand l’homme s’est rendu compte qu’il était filmé, il a mis un terme à sa passion. Non seulement cela, mais ils ont tous deux cessé de s’embrasser et ont commencé à regarder vers des endroits différents.

Immédiatement, l’image est devenue virale sur les réseaux sociaux, et un utilisateur a publié la vérité: le jeune homme menait effectivement une relation clandestine, car son profil Facebook montre un couple avec une autre femme.

En apprenant le remue-ménage qu’il a causé, le fanatique, connu sous le nom Deyvi Andrade, a décidé de sortir pour clarifier ce qui s’était passé sur leurs réseaux sociaux.

“Pour ma défense, je tiens à préciser au journaliste qu’à aucun moment je ne mourais d’envie d’embrasser mon ami, et aussi, dans la vidéo, vous ne voyez aucun baiser », a déclaré l’Équatorien, ajoutant: «Ils me jugent et me critiquent, mais personne ne se met à ma place. Je suis innocent de la moquerie médiatique, et il est clair que je défendrai mon honneur et ma fierté d’homme jusqu’à la fin ».

En outre, Deyvi Andrade a reconnu: “Les gens recherchent toujours le mal des autres, ils ont déjà détruit ma relation. Que veulent-ils d’autre? J’espère que cela aidera, car ils ne font que blesser un enfant de Dieu. »

«Celui qui a tout détruit, c’est toi, trichant, mentant, décevant une femme, les choses sont toujours connues, et ce qui s’est passé avec l’appareil photo n’était qu’une simple coïncidence, qu’ils vous ont capturé, celui qui a fait le mal était vous », a répondu un utilisateur.

“Ils ne connaissent pas les dommages psychologiques qu’ils causent avec la haine qu’ils me jettent, nous échouons tous et nous pouvons nous repentir du cœur, Dieu me force », a conclu son communiqué.

Dans son compte Instagram, le fan dépeint par la caméra a dédié un post à son partenaire: “Je veux revivre ces moments avec toi mon précieux, je suis vraiment désolé, et au moment où je sortais en public pour commettre ce connard, je m’excuserai également en direct », a-t-il écrit à côté d’une photo sur laquelle il apparaît avec elle.