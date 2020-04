L’homme qui a vaincu la pandémie de grippe de 1957

Cet essai est apparu pour la première fois sur Last Word on Nothing le 15 avril 2020.

Vingt entreprises biomédicales. Soixante-dix nations. Une recherche agressive de traitements et de vaccins COVID-19 est en cours dans le monde entier. Pourtant, même la technologie du XXIe siècle ne peut égaler un homme qui a maîtrisé une pandémie de grippe majeure qui s’est propagée aux États-Unis en 1957.

Le virologue pionnier Maurice Hilleman, désormais souvent oublié, a détecté cette pandémie à travers le monde, a convaincu les responsables de la santé américains réticents à en prendre note et a promu à lui seul un vaccin qui est devenu accessible au public. Le tout en seulement quatre mois.

Irascible garçon de ferme du Montana, sans retenue, né au milieu de la pandémie de grippe de 1918-1919, Hilleman a survécu à la diphtérie et à la pauvreté de la Grande Dépression pour gagner un doctorat en microbiologie et chimie à l’Université de Chicago. Pratique et impatient, il a refusé le prestige du milieu universitaire et a principalement travaillé dans l’industrie, à la société pharmaceutique E. R. Squibb & Sons puis Merck & Co, où il a dirigé la recherche de vaccins pendant 25 ans.

Iconoclaste qui a jeté des jurons comme le marin proverbial, Hilleman a aidé à développer une étonnante 40 vaccins: pour prévenir la rougeole, les oreillons, la rubéole, la pneumonie, la méningite, l’hépatite A et B, et d’autres maladies infectieuses. Le vaccin contre la rougeole à lui seul a sauvé environ un million de vies par an. «Le génie de Maurice a été de développer des vaccins, de les reproduire de manière fiable, et [taking charge] de toutes les facettes pharmaceutiques, de la recherche au marché », a déclaré le biographe Paul A. Offit, MD au British Medical Journal pour la nécrologie de Hilleman en 2005. Le New York Times a noté plus tard que les chercheurs lui attribuent« sauver plus de vies que tout autre scientifique en le 20ème siècle.”

Hilleman a travaillé sous le radar public mais a touché la vie de la plupart des gens. Il était chef des maladies respiratoires au Walter Reed Army Institute of Research lorsqu’un nouveau type de grippe H2N2, appelé la grippe asiatique, a frappé en 1957 – causant finalement plus d’un million de décès dans le monde et tuant entre 70 000 et 116 000 personnes aux États-Unis. des décès américains auraient pu atteindre 1 million, selon les experts de la santé publique, sans l’arrivée rapide de 40 millions de doses de vaccin à l’automne. Réputé pour mettre l’accent sur la sécurité et réduire les effets secondaires des vaccins, Hilleman a néanmoins mené le déploiement de ce vaccin en ignorant quiconque pourrait le ralentir, y compris les autorités de réglementation fédérales.

Le matin du 17 avril 1957, Hilleman était assis dans son bureau chez Walter Reed en train de lire un article du New York Times sur une épidémie de grippe à Hong Kong. On estime que 250 000 personnes ont été infectées, soit environ 10% de la population de Hong Kong. Des dizaines de milliers de personnes ont fait la queue pour recevoir des soins de santé, y compris des enfants aux yeux vitreux, a rappelé Hilleman pour Vaccinated: One Man’s Quest to Defeat the World’s Deadliest Diseases, par Paul Offit, virologue, co-développeur du vaccin contre le rotavirus, et professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de l’Université de Pennsylvanie.

«Hilleman a déposé le journal:« Mon Dieu », a-t-il dit,« c’est la pandémie. C’est ici!”

N’étant pas du genre à suivre les protocoles de la chaîne de commandement, Hilleman a rapidement câblé un laboratoire de l’armée américaine au Japon et leur a demandé d’enquêter. Un médecin a trouvé un militaire de la Marine qui avait contracté la mystérieuse souche de grippe et lui a demandé de «se gargariser avec de l’eau salée et de cracher dans une tasse» pour un échantillon. Hilleman a reçu l’échantillon quelques semaines plus tard, et lui et son équipe ont travaillé 14 heures par jour pour isoler la souche virale, pour laquelle peu de gens avaient des anticorps.

Au début, Hilleman a eu du mal à convaincre des experts de la Commission militaire de la grippe et du Service de santé publique des États-Unis que la grippe était une menace pour les États-Unis, selon Offit. Le 22 mai 1957, Hilleman a envoyé un communiqué de presse de Walter Reed. Il a ensuite prédit que la grippe arriverait aux États-Unis en septembre, juste au moment de l’ouverture des écoles. “Quelle pandémie?” certains experts ont demandé.

Hilleman a envoyé des échantillons de virus à six sociétés américaines qui ont produit des vaccins contre la grippe. Les vaccins contre la grippe étaient disponibles depuis le milieu des années 40, de sorte que les chercheurs ne partaient pas de zéro en 1957. Pourtant, s’il y avait «un espoir de sauver des vies américaines, il faudrait convaincre les entreprises de fabriquer et de distribuer le vaccin en quatre mois. Le vaccin contre la grippe n’avait jamais été fabriqué aussi rapidement », a écrit Offit. Pour ce faire, Hilleman a ignoré les régulateurs fédéraux des médicaments: «Je savais comment le système fonctionnait», a déclaré Hilleman. «J’ai donc contourné la Division des normes biologiques, appelé moi-même les fabricants et accéléré le processus.»

Les premiers lots de vaccins antigrippaux ont été produits en juin, quelques semaines après la demande de Hilleman. Les vaccinations ont commencé en juillet. La pandémie de grippe a frappé les États-Unis début septembre (comme l’avait prédit Hilleman). Quarante millions de doses ont été administrées au cours des trois mois suivants. Aujourd’hui, la Food and Drug Administration des États-Unis et les réglementations de santé publique exigent des tests de sécurité et d’efficacité pour les nouveaux vaccins, ce qui prend plus de temps, bien que la FDA puisse autoriser les médicaments dans une catégorie de nouveau médicament d’investigation d’urgence.

Les pertes de vies potentielles massives, comme Hilleman l’a réalisé, appellent une action de haut niveau.

L’urgence est là. Début avril, au moins 70 pays ont rejoint un essai de l’Organisation mondiale de la santé pour accélérer la recherche sur les traitements au COVID-19. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que 20 institutions et entreprises «se battent pour développer un vaccin».

Maurice Hilleman, qui aurait eu 100 ans l’année dernière, n’est pas là pour conseiller l’OMS, comme il le faisait depuis des années, sur un vaccin COVID-19. Le virologue est décédé d’un cancer en 2005, offrant ses propres cellules pulmonaires pour des traitements expérimentaux contre le cancer vers la fin de sa vie. Les nécrologies de l’époque louaient ses réalisations, mais pourquoi Hilleman n’est-il pas plus connu, comme Edward Jenner, Jonas Salk ou Louis Pasteur?

Parlant ouvertement dans le domaine de la virologie, Hilleman n’a pas cherché à se faire reconnaître en nommant un vaccin d’après lui-même (bien que le vaccin contre les oreillons toujours administré aujourd’hui, l’antigène vivant de Jeryl Lynn, porte le nom de sa fille. oreillons vieux et contractés, Hilleman lui a tamponné la gorge pour développer plus tard un vaccin). Hilleman a travaillé principalement pour l’industrie, pas pour le milieu universitaire, donc son travail a été moins largement vanté, bien qu’il ait remporté le prix de recherche médicale Albert Lasker et la médaille nationale des sciences, entre autres. Un ami de longue date, Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses et conseiller en santé de la Maison Blanche sur COVID-19, a déclaré que les contributions de Hilleman étaient «le secret le mieux gardé parmi le public». Ceci, même s’il a aidé à développer neuf des 14 vaccins pour enfants recommandés aujourd’hui. “Une personne a fait ça!” Fauci a déclaré au Times. “Vraiment génial.”

Que peut faire un scientifique dévoué maintenant? Si un virologue pionnier travaillant pour une entreprise biomédicale dirige la création historique d’un vaccin COVID-19 – sauvant des millions de vies dans le monde – connaîtrons-nous même son nom?

“Il y a une grande joie à être utile”, a déclaré Hilleman, “et c’est la satisfaction que vous en retirez. A part ça, c’est la quête de la science et gagner une bataille contre ces fichus insectes. ”

Pour plus d’informations sur la vie et le travail de Hilleman, voici quelques ressources convaincantes:

