L'homophobie les a fait sortir du Mexique, maintenant, Bianca Sierra et Stephany Mayor reviennent en renfort des Tigres

L'équipe féminine de Tigre est accompagnée de renforts de Brenda Viramontes, Bianca Sierra et Stephany Mayor pour la Clausura 2020.

Sierra, défenseur et maire, en avant, en juin 2016, a rendu leur relation publique et, en publiant des photos sur leurs réseaux sociaux, ils ont été victimes de harcèlement et de commentaires homophobes, situation pour laquelle ils ont préféré poursuivre leur carrière loin du territoire mexicain.

Ils joueront à nouveau pour la même équipe, mais maintenant dans la ligue des femmes mexicaines, faisant partie de l'équipe du club royal.

Au niveau de la sélection, avant Coupe du monde 2015, Leonardo Cuellar, qui a été l'entraîneur de l'équipe jusqu'en avril 2016, lors d'une réunion avec toutes les personnes sélectionnées mentionnées que je ne voulais pas les voir se tenir la main ou faire des bévues, bien qu'il n'ait jamais fait référence à quelqu'un en particulier ou à des noms mentionnés, mais ils étaient le seul couple dans ce groupe sélectif.

Ils ont poursuivi leur carrière dans la ligue féminine d'Isalandia, a déclaré Bianca pour le New York Times en juillet 2016: «Dès le début, nous avons senti qu'ils appréciaient notre travail ici, ils nous appréciaient en tant que footballeurs, sans préjudice"

Bianca Sierra a été recruté par Leonardo Cuellar pour faire partie de la Équipe nationale mexicaine U20, en 2010. Et il faisait partie des équipes de jeunes, où il a rencontré Stephany Mayor. Les deux faisaient partie de la Allemagne U20 World Cup 2010.

La majeure partie de la formation de Bianca a eu lieu aux États-Unis, parce que c'était là qu'il vivait et parce qu'il avait une bourse de la Université d'Auburn Pendant ce temps, la formation de Stephany Mayor était au Mexique. Ils se sont à nouveau rencontrés lors d'un appel en 2013.

Le maire a également déclaré au New York Times que Au Mexique, il existe de nombreux tabous sur la sexualité.

Ils faisaient partie de ceux du Concacaf premundial et étaient sous la direction de Roberto Medina en route pour la Coupe du Monde France 2019.

La franchise féminine a annoncé l'incorporation de leurs nouveaux renforts à travers une vidéo sur Twitter où ils les montrent portant le maillot de l'équipe, dans le Stade universitaire de l'Université autonome de Nuevo León, accompagné des messages: Prêt pour ce qui s'en vient!, Bienvenue et défendez ces couleurs avec griffe et passion!

A travers le même réseau social, Bianca a répondu: "Très excitée de porter cette chemise."

L'équipe universitaire a justifié l'embauche dans le but d'atteindre son troisième titre de champion et pour eux, il a embauché des joueurs ayant une expérience internationale tels que Bianca et Stephany.

Toutes deux ont été championnes de la ligue islandaise féminine.

Sierra, 27 ans, a commencé sa carrière avec l'équipe des Auburn Tigers de l'Université d'Auburn, où il a joué 85 matchs et marqué cinq buts (2010-2013), malgré ses performances, il n'a pas été sélectionné dans le projet de 2014 du Ligue nationale de soccer féminin (NWSL) et a signé en 2014 un contrat avec le Washington Spirtis, des mois plus tard, il a été envoyé avec le Boston Breakers, où il est resté deux ans.

Son voyage se poursuit en Europe et signe avec le Arna-Bjørnar de Norvège et en 2017, il a atteint la franchise Thór / Ka, avec lequel il a remporté deux championnats et la Super Coupe d'Islande. Au niveau de la sélection, il a joué la Coupe du monde U-20 Allemagne 2010 et Japon 2012.

Dans le cas de l'avant Stephany Mayor, 28 ans, l'organisation la décrit comme une scoreuse de souches qui rejoint l'équipe Elle a commencé dans le football universel Faisant partie de l'Université des Amériques de Puebla, elle a été championne de Conadeip en 2011 et 2013, elle a également remporté des titres de la Ligue Majeure Féminine de Clausura 2013 et d'Ouverture 2013.

Dans cette institution, il a étudié la stratégie financière et la comptabilité publique.

En 2016, il est arrivé à Thór / Ka et Elle a été la meilleure buteuse de l'équipe (19 scores), leader des passes décisives et est devenue l'une des meilleures joueuses de la ligue islandaise. En trois ans, il a cumulé 40 buts.