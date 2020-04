L’hôpital Ifema ferme ses portes après 40 jours et près de 4 000 patients | Couverture

L’hôpital de campagne d’Ifema à Madrid ferme ses portes le 1er mai, quarante jours après avoir commencé à recevoir ses premiers patients – plus de 3 800 sont décédés au total – mais laisse ses installations prêtes pour l’éventualité que cela soit à nouveau nécessaire l’ouvrir s’il y a une repousse de COVID-19.

Dans le hall 5, à titre provisoire, puis dans les halls 7 et 9 du parc des expositions de Madrid, qui abritaient respectivement 550 et 750 lits, un millier de professionnels de la santé, pour la plupart issus de centres de soins primaires, y ont assisté. patients atteints de coronavirus dans ses 1 300 lits (dont 16 en soins intensifs).

L’hôpital de campagne a commencé à fonctionner le 22 mars après un processus d’installation vertigineux, qui a permis au parc des expositions Ifema de Madrid de recevoir des patients, dont beaucoup très graves, en quelques heures seulement.

Au cours de ces semaines, l’Ifema a été le plus grand hôpital d’Espagne pour le nombre de lits occupés, avec près de 1 300, un millier de professionnels de la santé et des services de blanchisserie, de nettoyage et de restauration, qui ont servi au total plus de 175 000 repas. comme une petite bibliothèque pour les malades.

De plus, quatre salles ont été aménagées dans les salles afin que les patients gravement malades “dans leurs derniers instants” puissent être accompagnés d’un membre de la famille vêtu d’un équipement de protection, selon le directeur de l’établissement, Antonio Zapatero.

Il y avait également un espace pour les laboratoires et les rayons X, avec un grand entrepôt dans le hall 10, ainsi que des bureaux aux étages supérieurs, tandis que 26 kilomètres de conduits ont été installés dans les halls 7 et 9, qui vont à chaque l’un des lits, dont les points resteront.

L’équipement médical installé avec l’aide de l’armée espagnole, qui a collaboré tout au long de cette période dans les installations et la gestion des entrepôts, comprend un réservoir d’oxygène liquide de plus de 50 000 litres, et cette infrastructure sera maintenue pour revenir à l’assembler de la même manière si nécessaire en moins de 48 heures.

Déjà le 17 avril, la Communauté a décidé de fermer le pavillon 7, en raison de la baisse de la pression sanitaire.

“L’hôpital ne ferme pas, il va être fermé. Le matériel sanitaire sortira mais il sera assemblé au moins au cours du mois de mai” au cas où il y aurait une reprise du COVID-19 et, après un mois, il est prévu de “le démonter en gardant tout le installations dans le but de le réactiver en moins de 48 heures si nécessaire “, Efe le directeur général de la foire institut, Eduardo López Puertas.

L’Ifema, une fois l’hôpital «fermé», concentrera ses efforts sur l’organisation des salons reportés au premier semestre de l’automne et la réactivation de l’activité économique dans les meilleurs délais.