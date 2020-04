L’Hôpital Naval, à l’affût du coronavirus: agrandit ses capacités et prépare 40 lits de soins intensifs

Après plus d’un millier d’infections par le coronavirus dans tout le pays, le gouvernement national suit de près les cas ce soir-là, depuis 23 jours, rapporte le ministère de la Santé, c’est-à-dire depuis le premier patient infecté par le Covid-19 en Argentine. Président Alberto Fernández, conseillé par un groupe de spécialistes, dirigé par les sanitaires et le ministre, Ginés González García, a choisi une stratégie différente de celle des pays de l’hémisphère Nord et d’une grande partie de la planète, où la pandémie a déjà fait plus de 40 000 morts, et a décidé de décréter la isolement obligatoire dans tout le pays. Pendant ce temps, le système de santé se prépare au pic de la maladie et Forces arméesLoin d’être exclus des mesures non publiées, ils ont été incorporés comme partie active de celui-ci.

Pour cette raison, et conformément aux directives établies par le ministre de la Défense, Augustin Rossile Hôpital naval Pedro Mallo, appartenant à la marine argentine, étendu à 40 lits sa capacité en soins intensifs, un secteur critique et rare, dans lequel les patients les plus gravement malades doivent être admis.

Le processus de réingénierie sanitaire fait partie de l’ordre que Rossi a donné aux forces armées “pour renforcer les mesures de prévention dans les hôpitaux militaires”. Il l’a fait par le biais d’une note interne à laquelle Infobae a convenu et intitulée “Mesures préventives et enrôlement d’hôpitaux militaires”.

Par ce biais, il a décidé d’enrôler les centres hospitaliers des trois Forces armées pour faire face à une éventuelle urgence, optimiser le matériel dont dispose chaque institution, affecter tout le personnel de la Direction de la santé pour faire face à cette éventuelle urgence et adopter les mesures nécessaire pour optimiser tous les équipements médicaux dont ils disposent.

Conseillé par le ministre de la Santé et avec l’approbation du chef de l’Etat, le détenteur de l’arme de défense a également ordonné: “Enrôler les cadets de quatrième année du baccalauréat en sciences infirmières du Collège militaire de la Nation et les candidats de la deuxième année de soins infirmiers, afin d’aider le personnel infirmier des hôpitaux militaires ».

Au cas où l’urgence l’exigerait, Rossi a déjà pris la décision de convoquer des retraités de moins de 60 ans et qui ne font pas partie du groupe à risque et «conçoit des stratégies pour ajouter les lits qui ne sont pas encore disponibles, augmenter le potentiel des lits de soins intensifs pour les patients dans un état modéré et sévère et évaluer la refonte de secteurs spécifiques au sein des hôpitaux selon le plan d’urgence hospitalier ».

L’hôpital naval est situé au cœur géographique de la ville de Buenos Aires, à Caballito, en face du parc du Centenaire et à quelques mètres de l’hôpital général Carlos G. Durand d’Agudos.

Dans le cadre de la remise en état de l’hôpital naval Pedro Mollo, où plusieurs membres des forces de sécurité fédérales infectées par la dengue se rétablissent à la frontière nord, les zones de soins et d’hospitalisation des patients appartenant à la marine ont également été augmentées, plus d’équipement a été acheté médicaux, tels que respirateurs et fournitures.

Comme indiqué à Infobae de la direction de ce centre de santé, “les zones fermées ont également été repensées du point de vue infectieux pour l’accueil des patients porteurs du virus, échangeant entre elles les chambres de l’unité de soins intensifs et le Unité coronaire.

Il a également été expliqué que l’unité de greffe de moelle osseuse “sera utilisée comme unité d’isolement infectieux intermédiaire et tout le 6ème étage comme salle d’isolement pour les cas suspects, probables et confirmés de coronavirus, atteignant une capacité de 58 lits”.

Tout comme l’armée argentine a déployé plus de 150 soldats dans les municipalités de Quilmes et La Matanza pour préparer la nourriture et la distribuer dans les quartiers les plus défavorisés de ces villes de la région du Grand Buenos Aires; À Zárate, les membres de la zone fluviale navale effectuent également des tâches de soutien à la communauté.

En fait depuis le 22 mars dernier, 30 marins – Parmi le personnel du Marine Infantry Battalion No 3 et des professionnels de la santé de la base navale de Zárate – ils sont affectés à des tâches de soutien sanitaire aux trois contrôles d’accès à la ville, par exemple, en prenant la température des citoyens qui circuler sur la voie publique.

Ils ont également installé une tente, un kiosque et un système de clôture à l’accès à l’hôpital municipal intermédiaire «Dr. René Favaloro »pour faciliter les activités de triage et les soins à la population présentant des symptômes de Covid-19 dans ce centre de santé.

Bien que les données ne devraient pas attirer l’attention, elles le font. En outre, Infobae a appris que dans le cadre du soutien logistique que les forces armées fournissent quotidiennement aux forces de sécurité, pendant une semaine, 80 policiers de la province de Buenos Aires ont été hébergés à la base navale de Zárate, qui restera affectée dans cette ville jusqu’à la fin de l’opération Covid-19 ordonnée par le gouverneur Axel Kicillof, votre ministre de la sécurité, le colonel médical, Sergio Berni et le chef de la police Daniel Garcia.

Des personnels de santé de l’armée ont également été déployés dans d’autres endroits de la province de Buenos Aires, comme à Capilla del Señor, dans le cadre de l’Exaltación de la Cruz. Là, ils collaborent au contrôle sanitaire qui est effectué en plusieurs points situés dans les artères qui mènent à la ville.

Comme à Zárate, ils prennent également la température corporelle des conducteurs de voitures et de motos tandis que le personnel de la circulation de la municipalité et de la police de Buenos Aires vérifie la documentation pour confirmer que la quarantaine obligatoire n’est pas violée et que le citoyen est exclu de son travail. rester à la maison.

Dans ce même quartier, régi par Diego Nanni, Les membres des forces armées et le maire local se sont rencontrés dans les dernières heures pour coordonner les actions futures pour aider à livrer de la nourriture, comme dans certains des quartiers les plus vulnérables de la banlieue de Buenos Aires, ce qui ne s’est pas encore produit.