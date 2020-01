L’humanité est à 100 secondes de sa fin. Plus proche que jamais de l’Apocalypse | L’avenir

La fin du monde est plus proche que jamais. Stimulé par la menace d’une guerre nucléaire et de la crise climatique, et à 100 secondes de l’abîme, selon la mise à jour 2019 de “l’Horloge de l’Apocalypse” des experts du Bulletin of Atomic Scientists.

L’année dernière, l’humanité était à deux minutes, donc l’urgence est encore plus urgente, ont averti les scientifiques aujourd’hui lors d’une conférence de presse.

“Maintenant, nous exprimons à quel point le monde de la catastrophe est proche en quelques secondes, pas des heures ou des minutes. C’est le plus proche que nous ayons été jusqu’à la fin. Nous sommes maintenant confrontés à une véritable urgence, un état vraiment inacceptable des affaires mondiales qui a éliminé toute marge d’erreur ou de retard “, a annoncé la présidente du Bulletin of Atomic Scientists, Rachel Bronson.

C’est le pire moment depuis 1953, qui a été l’une des étapes les plus tendues de la guerre froide, lorsque les Soviétiques et les Américains ont effectué leurs premiers tests avec des armes thermonucléaires et que l’horloge était à 120 secondes de l’abîme.

Mauvaises nouvelles

“C’est vraiment une mauvaise nouvelle”, a déclaré Robert Rosner, un astrophysicien de groupe, ajoutant que ce qu’ils avaient dit l’année dernière “est maintenant une réalité alarmante, car les choses ne vont pas s’améliorer.”

Avec Bronson, l’ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est apparu, qui a exprimé “sa préoccupation face à l’échec du multilatéralisme face à cette menace”.

“Du retrait américain de l’accord de Paris (climat) et de l’accord nucléaire avec l’Iran, au blocage des pourparlers de désarmement nucléaire et à la paralysie au Conseil de sécurité de l’ONU, nos mécanismes de collaboration ils sont minés lorsque nous en avons le plus besoin “, a-t-il ajouté.

Cette “Doomsday Clock” (English Doomsday Clock) est un symbole dirigé par un groupe de scientifiques, dont treize prix Nobel, créé en 1947, sur les risques auxquels le monde est confronté et qui vise à indiquer à quel point Il y a la fin de l’humanité.

Depuis 2007, l’horloge a inclus dans ses évaluations la détérioration de la planète due au réchauffement climatique et au changement climatique. EFE