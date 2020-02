L’hydre à sept têtes: qui est le vrai chef de La Unión Tepito

C’était le 11 octobre 2017. Javier Hernández Gómez, alias «El Pancho Cayagua» Il a été tué par des tueurs à moto.

«El Pancho Cayagua», fondateur du groupe criminel L’Union Tepito, vivait dans un quartier de classe moyenne au nord de Mexico. Il avait été emprisonné l’année précédente pour homicide, mais avait réussi à s’en débarrasser. La presse a déclaré que depuis lors, elle avait perdu le pouvoir du groupe criminel, ce qui n’était pas le cas au sommet. Il a géré son entreprise à domicile.

Coyagua a reçu un appel vers 14 h 00. Il est sorti dans sa voiture, est arrivé dans un centre commercial sur le chemin de Tepito et, avant de se garer, il a été abattu.

Ensuite, le parquet de la capitale mexicaine a indiqué que deux des assaillants – quatre au total – étaient très proches de l’un des rivaux acharnés de Cayagua. Il s’agissait de Roberto Mollado, alias “El Betito”. Apparemment, à l’époque «El Betito» il contrôlait le commerce de l’autre côté du Paseo de la Reforma, l’une des principales artères de la ville.

Les commerçants du quartier ont expliqué que “Le Cayagua” était dû à beaucoup de gens. “Cela fait partie du processus, au moment où vous devenez populaire, la baise vous charge.” ils ont fait référence.

Tepito, l’un des quartiers les plus courageux de la capitale, et qui donne son nom à un groupe criminel local, a vu le narco entrer en 2009, lorsque “Cayagua” avec les chefs des criminels, Jesús Abdiel Vega Lemus, “Le Grand”; Omar Romero Romero, «El Colosio»; Ricardo López Castillo, “El Moco” et Armando Hernandez Gómez, “El Ostion”, fondé L’Union Tepito, un groupe lié au cartel du trafic de drogue de Beltrán Leyva.

Pendant huit ans, les tueurs mentionnés ci-dessus sont devenus le visage de la violence à Mexico, jusqu’en 2013 lorsque le chef du crime est tombé, Jesus Abdiel Vega Lemus, “Le Grand”. Ensuite, il y a eu plusieurs arrestations comme celle de Omar Romero Romero, “Le Colosio” en 2017, et celle de Armando Hernandez Gómez, “L’Ostion” et Ricardo López Castillo, «El Moco», en 2018.

De son côté, le principal chef des criminels, Javier Hernández Gómez, Il a connu son tournant en 2016 lorsqu’il a été arrêté.

Pendant qu’il était devant le cartel, “El Pancho Cayagua” a imposé un manuel sanglant qui comprenait le massacre de 2013 dans la boîte de nuit Heavens. Cette année-là, la capitale mexicaine a connu le plus grand massacre du narco dont on se souvient avec l’enlèvement et le meurtre de 13 jeunes à quelques pâtés de maisons de l’axe financier et urbain du CDMX. Trois mois plus tard, ils sont tous apparus mutilés dans une fosse commune d’une forêt.

Après la capture du meneur, une guerre interne contre la direction de la cellule criminelle et l’arrestation de la quasi-totalité du dôme des meneurs, affaiblie L’Union.

Au milieu de ce panorama est venu Roberto Mollado Esparza, alias “El Betito”, qui dans le monde du grand crime était un nouveau venu qui imitait les voies des grands noms du trafic de drogue. Il a opéré, perdu du poids et greffé ses cheveux pour éviter d’être identifié. Il a déménagé de maison en maison pour ne pas être détecté et a prétendu être un honorable propriétaire de bars et de cantines.

Avec lui devant, L’Union Tepito a entraîné Mexico à son stade le plus violent, parvenant à contrôler la vente de médicaments dans 12 des 16 maires de la capitale et l’extorsion dans les cantines, restaurants et même les magasins de vêtements de 15 ans.

«El Betito» emprisonné depuis août 2018, a été signalé pour avoir ordonné au moins 50 exécutions. Ce fait a été suivi par la capture d’autres successeurs tels que David García, «El Pistache» et Pedro Ramírez Péres, alias «El Jamón», détenu à Atizapán. Il contrôlait principalement la collecte des planchers et la vente de drogues dans les restaurants, bars de la Comtesse, Zona Rosa, Polanco, Narvarte, Rome et Satellite.