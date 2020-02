L’hydrogène antimatière a la même bizarrerie quantique que l’hydrogène normal

Atomes de

l’antimatière et la matière sont des images miroir parfaites, même lorsque des phénomènes quantiques étranges

entrer en jeu.

le

niveaux d’énergie des atomes d’antihydrogène – les opposés d’antimatière de l’hydrogène

atomes – sont altérés par un effet quantique appelé le décalage de Lamb, tout comme le sont les atomes d’hydrogène, rapportent les physiciens février

19 dans Nature.

Hydrogène

les atomes peuvent exister dans plusieurs états d’énergie supérieure et inférieure, appelés énergie

les niveaux. Certains effets quantiques subtils modifient légèrement ces niveaux d’énergie. Un tel

tweak – le décalage de Lamb – a surpris les physiciens quand il a été signalé dans les atomes d’hydrogène en 1947. Cette découverte a aidé les scientifiques

former la théorie de l’électrodynamique quantique, qui décrit comment la lumière interagit

avec des particules chargées électriquement. Le changement d’agneau résulte d’un vol

particules qui, selon l’électrodynamique quantique, apparaissent et disparaissent constamment, même dans un espace vide (SN: 12/9/16).

Maintenant le

Le déplacement de l’agneau a également été repéré dans les atomes d’antihydrogène. Le changement d’énergie est

environ la même taille que dans les atomes d’hydrogène, rapportent des chercheurs avec l’expérience ALPHA (SN: 12/19/16). Situé à

le laboratoire de physique des particules CERN à Genève, ALPHA a également révélé un tweak connu sous le nom

division de structure fine. Cet effet se produit également dans l’hydrogène et résulte de

couplage spin-orbite, une interaction entre le mouvement des électrons dans le

atome et une propriété quantique appelée spin.

Selon

à la compréhension actuelle des physiciens, les atomes de matière et d’antimatière devraient

les mêmes niveaux d’énergie, basés sur un principe appelé charge-parité-temps, ou CPT,

symétrie. Cette symétrie signifie que la physique resterait la même si le

univers se reflétait dans un miroir, toutes les antiparticules échangées avec des particules,

et si le temps a reculé.

Jusqu’à présent, les physiciens

n’ont jamais découvert un cas où la symétrie CPT est violée. Mais, dit

le physicien Jeffrey Hangst de l’Université d’Aarhus au Danemark, porte-parole du

Collaboration ALPHA, “vous ne pouvez jamais être sûr tant que vous n’avez pas vérifié.”