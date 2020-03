L’hystérie sans fin – Infobae

Wolfgang Wodarg, épidémiologiste de renom et ancien président de la Commission de la santé du Conseil de l’Europe, Manuel Elkin, découvreur du vaccin contre le paludisme, et Pablo Goldsmith, virologue prestigieux, parmi de nombreux autres scientifiques, remettent en question la vague de panique créée autour du coronavirus et les mesures disproportionnées et contre-productives prises dans des pays comme l’Espagne. Pendant ce temps, les médias continuent d’ignorer complètement ces voix, trop soucieuses de compter les malades et ceux tués par un virus qui semble être l’ennemi parfait.

À ce jour, je suppose que plus d’un auront posé la question suivante: comment pourrions-nous survivre l’année dernière 525 300 patients grippaux contre 25 000 coronavirus et 6 300 décès (grippe) contre 1 350 décès (coronavirus) sans paralyser le pays? Et comment avons-nous géré le problème en 2018 avec 800 000 cas de grippe et 15 000 décès?

La moyenne est de 17 décès par jour l’an dernier (41 décès par jour en 2018). Bien que vraiment diviser et confronter les deux virus ne soit pas vraiment correct, car, comme l’a déclaré l’épidémiologiste Wolfgang Wodarg, le coronavirus a toujours fait partie de la grippe.

Ce qui se passe, c’est que cette fois une variante spécifique du coronavirus a été isolée puis un décompte de ses effets, des malades et des morts.

La question serait donc: comment parler d’un virus plus mortel et plus contagieux que la grippe si l’année dernière nous avions plus de cas et plus de décès dus à la grippe saisonnière?

Mais bien sûr, puisque l’année dernière il n’y avait pas de dénombrement et il n’y avait pas de suivi d’un coronavirus spécifique, il n’était pas non plus pris en compte si de nombreuses personnes en souffraient asymptomatiquement puis le transmettaient.

Ce nouveau virus semble avoir tendance à provoquer une pneumonie et à être plus contagieux. Cependant, en janvier 2018, la mortalité par grippe a augmenté de 77%, enregistrant, du 15 au 21 janvier, 121 décès en une seule semaine. S’agit-il d’un effondrement mondial? Ou a-t-on simplement parlé en 2018 d’une grippe plus virulente?

Le problème que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a avec Wodarg est qu’il est considéré comme un expert mondial en la matière et, en outre, il a fait partie du Bundestag. En fait, l’épidémiologiste a déjà demandé une commission d’enquête au Parlement, car, selon lui, la même chose se produit qu’avec la grippe A. Un cas qu’il a lui-même dénoncé en 2009 et qui s’est terminé par une enquête au Conseil de Europe.

Le député socialiste britannique Paul Flynn, auteur du rapport sur la plainte de Wodarg pour la grippe A en 2009, a conclu que “la déclaration d’une pandémie a été irrationnelle et a rapporté des milliards d’euros à l’industrie pharmaceutique”.

Dans le même esprit, l’Argentin basé à Paris Pablo Goldsmtih, virologue, biochimiste, pharmacien, psychologue et une infinité d’autres spécialités, en plus d’être volontaire de l’OMS pour un grand nombre de missions humanitaires, se manifeste.

“Notre planète est victime d’un nouveau phénomène sociologique, le harcèlement scientifique et médiatique”, le virologue a dénoncé avec véhémence. Goldsmith dénonce également que la panique générée autour de la souche de coronavirus identifiée en Chine (COVID-19) est aussi injustifiée que celle qui a été créée en 2003 avec le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ou en 2009 avec le virus. de la grippe A.

Manuel Elkin, immunologiste qui a créé le vaccin contre le paludisme, souligne que “Nous entrons dans un jeu médiatique sans signification”. Il prévient également que vous devez avoir les yeux grands ouverts mais sans paniquer ou dans des mesures extrêmes et contre-productives.

Elkin a déclaré que la chose logique est d’isoler exclusivement les cas de contagion et de faire une étude sur les proches des infectés. Cela suffit, déclare-t-il, et l’isolement des gens et des villes est une énorme erreur: «De nombreux scientifiques dans le monde ne voient pas cela comme logique. Il existe de nombreuses voix de protestation qui disent que vous devez être prudent avec le virus, vous ne pouvez pas l’ignorer, mais ne pas installer un système d’hystérie collective comme celui qui existe. »

Vageesh Jain, professeur de santé publique à l’University College de Londres, examine également sérieusement l’opportunité “d’un scénario d’apocalypse zombie qui n’aide pas à la coordination opérationnelle des activités complexes de santé publique”.

Et il ajoute également qu’un bloc avec ces caractéristiques «est non seulement superflu, mais pose également de nouveaux problèmes. La première semaine de quarantaine a conduit à des hôpitaux bondés, à des pénuries alimentaires et à des économies stagnantes. “

Ces voix, ainsi que d’autres voix grandissantes dans le monde de la science et de la médecine, continuent de remettre en question la validité de la panique provoquée par ces mesures extrêmes contre la liberté des citoyens.

Personnellement, cela ne cesse de m’étonner de la façon dont nous nous sommes laissés dépouiller de nos libertés fondamentales. Ces droits constitutionnels qui nous ont tant coûté et dont nombre de nos politiciens ont jusqu’à présent faussement fait la bouche.

Raisons de panique?

Je voudrais commencer par expliquer comment nous sommes parvenus à cette situation où, précisément, les moyens ont été décisifs. Aucun journal télévisé n’a parlé des données que je montre au début. Ils ne comptent que les cas de contagion et de décès par coronavirus, de peur que les gens ne décollent des écrans.

Que se serait-il passé si l’année dernière les médias avaient compté les 6 300 morts de la grippe? Et les 15 000 du précédent?

Au cours de la première semaine de février de l’année dernière, nous avons dénombré 150 000 cas de grippe saisonnière, contre 20 000 coronavirus. Il ne faut pas oublier que, bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle alarmante, la grippe d’il y a deux ans était si virulente à l’époque que la mortalité était d’environ 10% des personnes admises.

Ainsi, cette expression médiatique continue de toutes sortes de «coronavirus effondre les hôpitaux» est hautement discutable.

Il est clair à quel point il est difficile pour les établissements de santé de faire face à un virus de cette ampleur. Mais de nombreux experts comme le cas d’Andreu Segura, ancien président de la Société espagnole de santé publique et de l’administration de la santé, estiment que “les conséquences négatives de telles procédures ne se limitent pas à celles dérivées d’ingérence et d’ingérence dans le travail, l’économie et la vie quotidienne des gens, mais distraient du fonctionnement normal des services publics, y compris les services de santé, qui sont soumis à un stress inutile, comme cela s’est produit lors de la dernière pandémie de grippe. “

En d’autres termes, ce n’est pas qu’il n’y a pas seulement des moyens de lutter contre le virus, mais qu’il n’y a pas de moyens, surtout, pour faire face à la panique créée autour de lui.

Vers l’abîme pour éviter l’abîme

La situation dans laquelle nous nous trouvons me rappelle cette personne, chef de famille, qui était très austère et qui a décidé que sa famille vivait dans la pauvreté pour éviter la pauvreté. Eh bien, dans ce cas, nous vivons dans l’alarme et nous effondrons pour éviter la maladie. Évitez la maladie pour nous rendre tous malades. Comme si la peur n’était pas le vrai fléau.

Imaginons maintenant que quelqu’un qui vit à Madrid vous dise qu’il a de la fièvre. Ce que vous pensez? En effet, le coronavirus.

Avons-nous tous des coronavirus?

Ici, une situation contradictoire s’ouvre, même si, au fond, ce n’est peut-être pas tant. Actuellement, dans la Communauté de Madrid, il y a 6 500 000 habitants et environ 9 000 ont des coronavirus … Il s’avère que, selon les cartes de comptage, seulement 0,13% des habitants de Madrid ont été diagnostiqués avec des coronavirus.

Bien que nous soyons convaincus que nous allons en trouver un, ou même que nous sommes l’un d’eux, la probabilité est faible. À l’échelle nationale, le risque de coronavirus est de 0,05%.

Évidemment, le facteur de risque varie si vous vivez à Madrid et que vous vous consacrez au mélange avec des milliers de personnes et que vous n’avez aucune précaution. Mais avec des mesures d’hygiène de base et un comportement responsable, les chances restent minces.

Aussi il est vrai qu’il y aura des gens qui ont passé le coronavirus et n’ont pas découvert ou simplement enduré chez eux. Dans tous les cas, cela deviendrait une bonne nouvelle car cela signifie que le taux de létalité est inférieur à celui qui a été attribué.

Pourtant, les cartes des journaux mettent des couleurs sur la progression de la maladie. Mais il ne semble pas que le maximum atteint dans cette couleur sombre (ton mort) ne dépasse pas beaucoup 0’2%.

Et la paranoïa continue d’augmenter. Je considère aussi comme une erreur de penser que les gens vont prendre leurs responsabilités par peur. Au contraire, la panique elle-même provoque des fuites plus graves en provenance d’autres endroits. Après tout, en déclenchant une alarme de ce calibre, on ne peut pas s’attendre à ce que les gens agissent différemment dans les situations d’urgence que dans les supermarchés.

Devant les médias, la même chose se produit; Lorsque les gens parlent de “si je frappe ma grand-mère ou mon grand-père avec le coronavirus”, ils tiennent pour acquis quelque chose de très improbable mais que les médias ont rendu très possible (sans que cela n’implique pas de ne pas prendre de mesures concernant les personnes âgées). ).

D’un autre côté, ce qui était autrefois routinier ou pas du tout d’actualité, à savoir que quelqu’un avait la grippe ou avait de la fièvre, devient maintenant quelque chose qui est immédiatement raconté sur les réseaux et par Wapp avec le nom incontestable de coronavirus.

Au moment où j’écris ces lignes, la nouvelle sur l’actualité est que “trois jeunes de moins de 65 ans meurent”. Déjà la considération des jeunes est suspecte. Disons que c’est comme ça …

S’agit-il de nouvelles au cours de la dernière année ou de l’année précédant celle des 6 300 à 15 000 décès dus à la grippe, il y avait plusieurs «jeunes» de moins de 65 ans?

Aller du côté opposé, le plus curieux de tous, est que, probablement, beaucoup d’entre nous avaient déjà des coronavirus au cours des années précédentes (nous ne savons pas lequel en particulier car il n’a pas été isolé pour compter les cas comme cela a été fait cette année). Et la grande majorité d’entre nous survit sans tomber dans le chaos pour arrêter le monde.

L’épidémiologiste Manuel Elkin est très étonné lorsque certains politiciens disent que 70% à 80% de la population sera touchée. “Je ne sais pas qui il consultera [Boris Johnson] quand il dit ça mais ça m’étonne parce que Londres a d’excellents experts en maladies infectieuses. “

Et il précise que l’infection dépend de trois facteurs: “La cause externe, le virus dans ce cas, l’environnement et, surtout, la composante génétique de chaque personne.” Que les trois facteurs coïncident dans un pourcentage aussi élevé, selon Elkin, est impossible.

Par conséquent, les chaînes de contagion qui se multiplient partout ne sont pas exactes du tout.

Cela, de plus en plus dénoncé par plus de virologues et de spécialistes, serait une raison de tranquillité. Mais le calme ne vend pas de masques, ne remplit pas les supermarchés et ne cause pas de dépenses excessives en vaccins. Comme première indication de ce fait, 810 € ont été facturés dans un hôpital privé Ruber International à Madrid pour un test de détection des coronavirus.

En faisant allusion aux plus basiques, à Genève en ce moment le prix des masques est de 400 € pour un pack de 20 unités (indivisible, bien sûr). La production de masques a augmenté de 8 000%. Donc, à partir de là, pour se multiplier.

Qu’il soit clair que je ne remets pas en cause le travail des toilettes (au contraire, elles sont victimes d’hystérie collective et du virus lui-même), Je remets en question la négligence de créer un état d’alarme qui n’est pas proportionné au risque.

Il est très curieux que lorsque Adhanom Ghebreyesus, le Directeur général de l’OMS a annoncé l’état d’alarme, il a également déclaré: “Notre plus grand ennemi en ce moment n’est pas le virus lui-même, mais la peur, les rumeurs et la stigmatisation.” Cependant, malgré la panique croissante, quelques jours plus tard, ils l’ont déclarée pandémie mondiale. Avec quels critères?

Le fichier que vous n’avez sûrement pas reçu

Désormais, vous aurez reçu plusieurs fois la vidéo de la fille qui suce la balustrade, les milliers de mèmes de papier toilette et bien d’autres du style (humour béni!).

Malheureusement, vous aurez reçu des canulars non-stop, un son tout aussi faux d’une qualité extraordinaire et un long etc. Fausse information basée sur un excès d’informations. Si vous supprimez le filtre de l’esprit critique, nous arrivons là où nous sommes.

Vous êtes moins susceptible d’avoir vu une vidéo dans laquelle Iñaki Gabilondo a donné une nouvelle révélatrice sur la dernière grippe A dans laquelle il a dénoncé que le président de la Santé de la Commission européenne, Wolfgang Wodarg, a accusé le lobby des laboratoires pharmaceutiques d’organiser psychose grippale A.

En outre, il a attribué à l’OMS la responsabilité de cette vague d’hystérie. Wolfgang Wodarg, médecin et épidémiologiste, a dénoncé qu’il n’y avait aucune raison de justifier une telle alarme. Il a également dénoncé que, depuis la mi-2009, les critères de déclaration d’une pandémie avaient été incompréhensiblement abaissés.

De cette façon, continue Gabilondo, les gouvernements habilement encadrés par les laboratoires ont fait ce qu’ils étaient censés faire; acheter des millions de vaccins. Aujourd’hui, nous savons que la grippe A a causé un dixième de décès que la grippe saisonnière (je souligne que le coronavirus n’a pas encore atteint le nombre de grippe A).

Le Conseil européen, conclut le journaliste, ouvrira une enquête sur l’affaire la plus dégoûtante. L’affaire de la peur.

Comme indiqué précédemment, le Conseil de l’Europe a enquêté sur ce cas et dénoncé le manque de transparence de l’OMS et sa servitude envers les lobbies pharmaceutiques.

En tant qu’être humain et en tant que journaliste, à part ressentir une profonde honte pour ce qui se passe dans les médias, je trouve étonnant qu’aucun d’entre eux, à l’exception du journal El Salto, ne s’inquiète de connaître l’opinion sur le coronavirus de la personne qui a découvert un tel scandale dans un cas aussi similaire que celui en question.

Dans l’article du journal mentionné, publié au début de ce mois, Wolfgang Wodarg insiste sur le fait que les mesures de panique prises par les différents gouvernements n’ont pas de sens.

“Compte tenu du fait bien connu qu’entre 7% et 15% des maladies respiratoires aiguës (DRA) sont provoquées par des coronavirus dans chaque vague de grippe, le nombre de cas qui sont désormais continuellement ajoutés continue d’être complètement dans la fourchette normale ».

Wodarg dénonce également le fait que quand on dit qu’il devient “autre chose”, cela doit être en contraste avec d’autres données, mais pas selon des critères aléatoires ou intéressés.

D’où vient l’erreur?

Comme Wodarg l’a montré sur son site Web et dans plusieurs vidéos et interviews, de 2005 à 2013, ils ont vérifié dans une étude à Glasgow quels virus surviennent parmi les maladies respiratoires. Cette étude montre clairement que les parties vertes qui sont le coronavirus ont toujours fait partie du mélange. Ici, nous pouvons le voir dans les espaces verts.

Il dit également que l’alarme a commencé au moment où les laboratoires de Wuhan ont examiné une nouvelle variante du coronavirus et que ces données ont été portées à la connaissance de l’ensemble de la communauté scientifique.

Cette nouvelle variante du coronavirus a été transmise à l’OMS et a été rapidement admise. Le spécialiste allemand se plaint de l’absence de tests antérieurs. Ensuite, il a été partagé avec le reste des scientifiques du monde entier sans avoir effectué de comparaisons pertinentes (c’est pourquoi on ne sait même pas s’il est vraiment nouveau).

“Un laboratoire de la clinique Charité de Berlin a remporté la course de l’OMS et a été autorisé à commercialiser ses tests internes dans le monde entier à plusieurs fois le prix habituel”, ajoute Wodarg.

L’épidémiologiste demande alors:

«Comment est-il possible que nous sachions que ce virus est dangereux? N’est-ce pas quelque chose que nous avions déjà l’année dernière? Comment est-il possible qu’il n’ait pas été comparé aux années précédentes? »

Abstraction faite de toute cette logique, le test n’a même pas été réalisé sur une large gamme de la population générale et il doute lui-même de son efficacité. Un échantillon de moins de 50 personnes malades à Wuhan a été choisi, avec lequel le degré de personnes atteintes de coronavirus s’est avéré très élevé et, chez les personnes déjà gravement malades, la mortalité a augmenté encore plus.

De là, selon Wodarg, les gouvernements ont consulté leurs experts qui, à leur tour, ont consulté les experts qui ont déclenché l’alarme: “Les dirigeants ont été séduits par des scientifiques qui veulent en faire partie, qui veulent de l’argent pour leurs institutions et d’autres qui proposent des applications, des études, des programmes.” Et il ajoute avec ironie: “Je veux vraiment aider et gagner en pertinence.”

Goldsmith est du même avis: «Les communiqués de presse de la Chine et de Genève ont été reproduits, sans être confrontés de manière critique et, surtout, sans souligner que les coronavirus ont toujours infecté l’homme et toujours provoqué la diarrhée et ce que les gens appellent le rhume banal ou le rhume. “

Darren Schulte, MD, PDG de la société d’analyse Apixio, a également déclaré que «la réaction des médias et de nombreux gouvernements va faire plus de tort aux sociétés du monde entier que le virus lui-même. Un dommage qui se prolongera également pendant de nombreuses années. »

Tom Jefferson du Cochrane Nordic Independent Research Center dit qu’il ne reconnaît rien de nouveau dans le fait qu’une nouvelle variante est découverte dans le coronavirus.

Cette situation rappelle au Dr Schulte la crise des coronavirus de 2003. La Chine a ensuite pris des mesures d’isolement similaires. La Banque mondiale a calculé que les mesures contre le SRAS ont entraîné des pertes de 33 000 000 000 $.

En ce sens, Schulte est certain que la récession économique, la perte d’emplois, l’endettement des familles et des entreprises … et, directement, les coupes à venir dans les soins de santé “augmenteront le nombre de maladies évitables et de décès pour une période de temps beaucoup plus longtemps ».

Rappelez-vous également que dans le monde entre 300 000 et 650 000 personnes meurent de la grippe alors que les gens se déplacent librement dans les transports, vont dans les pubs, des manifestations de masse ont lieu … Il est vrai, rappelez-vous, que le Covid-19 n’a pas de vaccin mais il faut trouver “un équilibre entre la santé et la sécurité publiques et les conséquences d’une perturbation de la vie quotidienne. »

Par conséquent, il prévient que il serait beaucoup plus approprié et efficace d’isoler temporairement les personnes infectées ou présentant une marge de risque élevéeMettez des masques dans ces cas, tandis que les autres prennent des mesures d’hygiène de base.

En ce sens aussi, John P.A. Ioannidis, professeur de médecine, d’épidémiologie et de biomédecine, déclare que des décisions très exagérées sont prises sans contraste fiable des données.

En fait, tous semblent convenir que les gouvernements ne s’entourent pas de scientifiques qui voient vraiment le problème en perspective, de données fiables et comparatives, de critères désintéressés ou de coordination avec le reste des experts mondiaux.

Virus médié et viralisé

Depuis à Wuhan, avec ses 11 millions d’habitants, avec une pneumonie constante et toutes sortes de grippe et de maladie, l’alarme s’est déclenchée et une campagne très sensationnelle a commencé. La température de ses habitants a été surveillée et déjà immédiatement, nous avons filé toute température élevée avec le coronavirus et, à son tour, nous avons associé le coronavirus avec une létalité qui, en fin de compte, sera supérieure aux mesures prises contre lui.

Pour tout cela, les bulletins d’information sont remplis sans contraste avec d’autres épidémies, avec la volonté d’avaler la population sur les écrans sans leur laisser le temps de réfléchir ou de réagir, les soumettant au stress et à une psychose irresponsable à la recherche d’audience et de compétition pour voir qui alerte le plus.

Ce qui n’apparaîtra pas non plus dans les bulletins de nouvelles, c’est que la Fédération des associations de journalistes d’Espagne (FAPE) a publié une déclaration dans laquelle elle «appelle tous les médias à rendre compte de manière rigoureuse et avec des données réelles, vérifiées et vérifiées. sur ce problème, sans recourir à des approches jaunissantes ou sensationnalistes qui ne peuvent que créer des situations de peur générale ».

Toujours dans cette course pour obtenir des audiences, les droits à l’image et à la vie privée ont été négligés. Par conséquent, la FAPE ajoute également dans la déclaration détaillée: “[…] Respectons le droit des personnes à leur vie privée et à leur image, en particulier dans le traitement informatif des questions impliquant des éléments de douleur ou d’affliction chez les personnes touchées. »

Manuel Elkin lui-même dénonce que le nom même d’une pandémie a fait beaucoup de dégâts. “Nous avons dix ans avec une dizaine de supposées pandémies”. Maintenant, il appelle avec véhémence à “la modération dans le traitement de l’information, en particulier par les gouvernements et les médias”.

“Normalement, les médias ont de moins en moins d’avis scientifiques” et ajoute également; “Ils ne sont pas suffisamment analytiques et font de toute nouvelle une raison de panique universelle.”

Selon lui, cela doit également être considéré comme quelque chose de très important, et c’est que “la situation peut se produire qu’une épidémie puisse se propager à travers le monde, être considérée comme une pandémie et ne pas avoir suffisamment de chiffres pour constituer une alarme, comme cela se produit avec le coronavirus”.

Il est également curieux que lors de l’audition du Conseil de l’Europe en 2009, le directeur du centre collaborateur de l’OMS en épidémiologie à Munich, Ulrich Keil, ait plaisanté sur les nouveaux critères de déclaration d’une pandémie, déclarant: «Avec les nouveaux critères d’une pandémie, Une épidémie d’éternuement pourrait-elle être déclarée? Oui, je pourrais ».

Exceptions au sensationnalisme

En revanche, Lorenzo Milá sur TVE a appelé au calme de l’Italie, fournissant des informations précises et d’autres journalistes tels que Francino (SER) ont appelé Aristote à appliquer cette pensée sage que “la vertu est toujours au milieu”.

Toujours dans ce sens, esRadio, dans une entrevue avec le chercheur de la SCCI Luis Enjuanes, le virologue qui étudie ce type de virus depuis plus de 30 ans, lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait pour le virus (à plus de 70 ans) a répondu : “Je ne suis pas du tout inquiet”.

Comme indiqué dans ce média, la plupart des gens ne considèrent pas les menaces à l’échelle mondiale. Et comme les données l’indiquent, en 2017, 32 millions de personnes ont été infectées par la grippe saisonnière aux États-Unis.

Il a également déclaré que les décès dus aux coronavirus sont beaucoup moins importants cette année et qu ‘”il ne devrait pas y avoir d’alarme du tout car sinon chaque année, nous devrions vider les supermarchés”.

Cela ne signifie pas, a-t-il ajouté, que vous devez suivre scrupuleusement les indications de santé.

Beaucoup de gens utilisent l’argument selon lequel cet enfermement vise à protéger les plus vulnérables. Tout cela alors que les ressources ne peuvent pas atteindre toutes les personnes âgées isolées, tandis que les femmes victimes de violence sont enfermées avec leurs agresseurs, tandis que de nombreuses personnes atteintes de maladies dégénératives sont limitées dans leurs traitements, tandis que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ne peuvent pas voir leurs proches, tandis que les femmes qui se prostituent restent sous la garde de leurs exploiteurs …

Qui peut mesurer les dommages psychologiques, émotionnels et physiques de garder une population isolée et éloignée de ses proches? Comment cela a-t-il affecté notre système immunitaire? Combien de personnes malades ne sont plus malades en raison du niveau de stress auquel nous avons été soumis? Quel sera le syndrome post-traumatique de tout cela?

D’autre part, compte tenu du fait qu’en Espagne, la première cause de décès non naturel est le suicide; Où sont les chiffres du suicide actuellement? Quelles sont les conséquences de l’isolement et du manque de contact sur les personnes sujettes à la dépression ou aux maladies des métaux? Combien de femmes sont mortes de violence sexuelle ces jours-ci?

Et si cet effondrement économique au bord de l’abîme nous surprenait par une sorte de catastrophe naturelle comme les incendies ou les inondations d’il y a des mois? Combien de victimes pourraient se présenter devant un système paralysé et une panique généralisée au contact de l’autre? Aurons-nous l’hiver prochain ou la prochaine autre édition d’un nouveau coronavirus?

Aucun média ou parti n’a daigné le remettre en question; seuls les nombres de coronavirus comptent.

Si nous poursuivons cette stratégie, l’énorme crise frappera précisément les personnes les plus vulnérables, à commencer par les plus pauvres, les chômeurs, les indépendants, les retraités … provoquant une montée de la courbe des inégalités à des niveaux impossibles à maintenir.

Je trouve drôle la facilité avec laquelle les gens font appel à la responsabilité dans la situation. Mais désolé, je ne crois pas à faire appel à la responsabilité après avoir eu l’irresponsabilité de créer ce chaos. Je considère que la responsabilité est aussi de remettre en cause des mesures négligentes comme alarmer une population entière devant un bien moins mal que ce que l’on nous fait croire.

Je ne dis pas que la situation n’est pas terrible, surtout pour les personnes qui en souffrent et leurs proches. Ce que je dis, c’est que la grippe, comme de nombreuses autres maladies qui nous entourent, nous apporte chaque année des milliers de tragédies. Tout dépend si vous vous concentrez constamment sur eux ou, au contraire, vous passez un temps proportionnel dans les médias.

En Europe, 800 000 décès par an sont dus à la pollution de l’environnement. Se pourrait-il que nous perdions le nord de ce qui est vraiment important? Ne protestions-nous pas récemment dans les rues pour renverser ce massacre de la planète (et donc de ses habitants)?

Regardons-nous le problème en perspective ou nous empêche-t-il d’être aveuglés dans notre propre nombril?

Manuel Elkin déclare presque comme un mantra dans ses entretiens que si nous voulons voir les chiffres en perspective, nous devrions peut-être examiner «la disproportion que le paludisme touche entre 230 et 250 millions de personnes par an et, parmi eux, mourir de 1250 à 1500 à jour”. Ainsi, ceux tués par un coronavirus en quatre mois équivalent à une semaine de paludisme.

Accroupi dans nos maisons, épuisé par la peur et l’impulsion constante des médias, nous avons rendu le virus beaucoup plus gros qu’il ne l’est et, alors que, dans notre idée que rien n’est trop, les pouvoirs ont vu l’étendue de la Castille lorsqu’il s’agit de détruire nos droits les plus fondamentaux.

Je trouve très curieux de voir comment, jusqu’à très récemment, nous avons protesté contre la négligence politique, la corruption et les abus bancaires, contre des acronymes qui nous gouvernent de plus en plus tels que le FMI, la BCE, l’OPEP … mais qui ne sont en rien démocratiques. ni choisi par personne. C’est maintenant au tour de l’OMS, qui, bien entendu, n’a pas toujours été exemplaire dans des cas similaires.

Maintenant, il s’avère que l’ennemi du peuple est un virus. Et toute la masse pour le combattre. Je suis désolé mais je n’y crois pas. Comme le dit le Dr Karmelo Bizkarra, des qualités humaines sont données au virus comme s’il s’agissait d’un envahisseur, donnant au virus le pire des humains quand “c’est l’homme qui agit sur le virus et non l’inverse”.

Moins cela me fait penser que ce sont les médias qui ont le plus poussé vers une situation de confinement. Restez à la maison pour rester collé à nos écrans se nourrissant de la peur et de l’alarme qui justifie un prochain état de confinement.

Parce que, peu importe ce qui arrive au virus, nous atteindrons très probablement un état d’urgence (comme l’Italie). Donc tout le monde consomme du terrorisme et des plates-formes de télévision pendant que l’armée occupe les rues. Appelez-moi fou, mais ça ne me va pas bien. Je ne suis pas contre l’armée et je ne considère pas cela comme une conspiration pour retourner à une dictature.

Je considère seulement que Je ne peux pas accepter avec plaisir la liberté de décider de mon sort, et je n’abandonne pas facilement lorsque nous sommes dirigés vers un État où des personnes peuvent être arrêtées si elles sont soupçonnées de troubler l’ordre public., l’enlèvement de publications, l’exécution de perquisitions domiciliaires et l’interdiction de grèves, entre autres circonstances qui supposent l’état d’exception (quelle qu’en soit l’exception).

Appelez-moi fou si vous hurlez aussi qu’hier nous étions dans la rue en criant aux balcons “Ne nous regarde pas, rejoins-nous!” Et maintenant nous sommes des balcons filmant, insultant et viralisant comme boucs émissaires les quelques personnes qui se rencontrent dans la rue.

Cela, avec les conséquences économiques catastrophiques de tout cela, devrait vraiment nous alarmer.

J’avoue que je me suis senti très en colère contre le monde. J’ai discuté de cet appel à appel et, en particulier, de chat sur chat avec d’innombrables personnes. Mauvais terrain mais, vu les circonstances, il n’avait pas le choix.

Je veux également leur dédier cet article, si l’un d’entre eux est parvenu jusqu’ici (ce dont je doute). Ses arguments, bien que très majoritairement contraires, m’ont également beaucoup aidé.

La vérité est que je me suis senti un peu comme dans l’invasion des ultrabodies (film plus que recommandé pour ces temps, surtout celui de 1956). Même avec quelqu’un avec qui je suis tombé d’accord sur un certain niveau de raisonnement, le lendemain, il m’a appelé pour me dire qu’apparemment, il cherchait des masques, achetait bien plus que ce dont il avait besoin ou qu’il était inquiet parce qu’un voisin avait de la fièvre.

“Vu ce que l’on voit” j’ajoute à la folie que la raison est très solitaire, semblaient-ils dire. Après tout, l’appartenance est également très importante ici, bien que l’appartenance signifie dénoncer le voisin, insulter la personne qui n’est pas d’accord … même si cela signifie désastre et panique, c’est moins effrayant que la solitude. D’où les canulars apocalyptiques qui fonctionnent comme une traînée de poudre.

Je vois cette vague de folie passer et j’espère que de plus en plus de gens s’en sortiront. Bien sûr, je n’exclus pas que je sois fou.

Les oiseaux sont entendus dans les villes, l’air est plus pur, l’eau est plus limpide, les dauphins et les cygnes reviennent à Venise. La nature retrouve son espace. Peut-être devrions-nous également penser à ce que ressentent les animaux lorsque nous les enfermons dans des cages.. Peut-être devrions-nous en apprendre beaucoup à notre retour. Peut-être devrions-nous ralentir notre rythme, nous contenter de moins pour obtenir plus.

Je pleure, avec mon partenaire, chaque fois que nous sortons pour applaudir le personnel de santé. Et cela me donne un coup d’espoir quotidien. Y me hace pensar que quizás despertemos de la pesadilla de la misma forma. Desde el sentido de que los otros no son amenaza sino la salvación.

Me llenan de fuerza las caceroladas de protesta, la población que despierta y reivindica. Espero que pronto el grito sea de libertad. Los medios nos han dejado solos ante la bestia que no es, precisamente, un virus. Pero con lo que no contaban es que en nuestra soledad, en nuestro encuentro con nosotros mismos, como la naturaleza, hemos resurgido desde mucho más adentro.

Y, por eso, desde este encierro tiro ahora este mensaje en una botella. Y desde que la lanzo me siento menos solo. Y tengo el sueño de que otros la reciban y, quizás al compartirla, nos demos cuenta de que en verdad no estamos en soledad. Quizás, de alguna manera, necesitamos estar más unidos y unidas que nunca para remontar todo esto.

Porque también he coincidido con personas últimamente que se cuestionan toda esta locura y tengo mucha fe en que el resto se empiece a bajar de esa ola pronto para sentir de nuevo el tacto, la palabra, el amor que nos evite la ruina interior y exterior. Cuanto antes mejor, y así no perderemos tanto y, así, iremos de nuevo a por lo que es nuestro.

El autor es periodista y esta nota fue publicada el 22 de marzo en diariodetierra.com