L’IA n’est pas une solution à tous nos problèmes

Des mondes ésotériques des soins de santé prédictifs et de la cybersécurité aux applications de traduction et de traitement des e-mails de Google, les impacts de l’IA se font de plus en plus sentir dans notre expérience quotidienne. La façon dont elle s’est glissée dans nos vies de diverses manières et sa maîtrise des connaissances de bas niveau montre que l’IA est là pour rester. Mais comme tout nouvel outil utile, son adaptation aveugle présente des défauts et des conséquences notables.

L’IA est un outil, pas une panacée aux problèmes modernes.

L’IA EST PARTOUT

Les outils d’IA visent à accroître l’efficience et l’efficacité des organisations qui les mettent en œuvre. Lorsque je tape ceci à l’aide de Google Docs, le logiciel de reconnaissance de texte me propose des actions. Ce logiciel est basé sur le package d’apprentissage automatique de Google, TensorFlow, le même logiciel qui alimente Google Translate, l’étiquetage maison d’AirBnB, l’analyse du cerveau pour les IRM, les plateformes éducatives, etc. L’IA est également utilisée dans les affaires juridiques où elle est utilisée pour aider les avocats à prendre en charge plus de cas, car ils doivent consacrer moins de temps aux entretiens initiaux avec l’aide d’AI. Ce n’est pas trop loin maintenant qu’un patient recevra un diagnostic préliminaire par ordinateur avant de consulter un médecin. Alors que l’IA s’est introduite au profit de la plupart des aspects de nos vies, comment savons-nous qu’elle est construite de manière responsable?

Chaque IA intègre les valeurs des personnes qui l’ont construite. Les grandes quantités de données utilisées pour créer ces outils peuvent provenir de sources surprenantes. Les «fermes» d’intelligence artificielle emploient des personnes dans le monde entier pour effectuer des tâches de classification répétitives telles que la reconnaissance d’image, créant les données catégorisées nécessaires pour construire une IA. Au-delà des fermes d’IA, les projets de crowdsourcing en ligne sont capables de créer des outils robustes car des milliers de personnes se réunissent pour conserver les données. Cependant, les gens apportent des biais et une subjectivité qui peuvent influencer l’IA, intentionnellement ou non. En 2016, Microsoft a lancé un chatbot AI, Tay, qui a évolué en interagissant avec les utilisateurs de Twitter. Les 24 heures suivantes ont été un désastre – une leçon sur la rapidité avec laquelle l’IA peut évoluer d’excité à discuter avec les humains pour la première fois à soutenir Hitler.

S’appuyer sur des ensembles de données gérés par les humains intègre les valeurs et les jugements des entreprises qui produisent l’IA, des personnes qui la mettent en œuvre et des utilisateurs. Les IA ne sont pas créées dans le vide; ils reflètent les créateurs et les utilisateurs qui les créent.

L’IA ET LES DONNÉES NE SUFFISENT PAS

«Je suppose qu’il est tentant, si le seul outil dont vous disposez est un marteau, de tout traiter comme s’il s’agissait d’un clou» —Abraham Maslow

Avec tout nouveau développement technologique, il est facile de cirer de la poésie sur la façon dont il peut résoudre les maux de la société – ou frapper chaque clou avec votre nouveau marteau. Un tel optimisme pour le potentiel de l’IA est admirable, mais il a tendance à ignorer les biais dans l’IA. Ces biais vont de frustrant, comme l’IA de Snapchat ne reconnaissant pas les visages afro-américains, à la vie en danger. Rekognition AI d’Amazon a identifié à tort 28 membres du Congrès siégeant comme ayant été précédemment arrêtés, avec des personnes de couleur assorties au double du taux proportionnel de leur représentation. Cela menace de renforcer davantage les préjugés contre les personnes de couleur, même si l’IA est considérée comme impartiale. Le Congressional Black Caucus a écrit à Jeff Bezos: «Il est tout à fait clair que les communautés de couleur sont plus fortement et agressivement contrôlées que les communautés blanches.»

Le caucus a poursuivi: «Ce statu quo se traduit par un suréchantillonnage des données qui, une fois utilisées comme entrées dans un cadre analytique exploitant l’intelligence artificielle, pourraient avoir un impact négatif sur les résultats dans ces communautés suréchantillonnées». En utilisant l’IA, nous devons reconnaître qu’elle n’est pas un arbitre impartial de la justice, capable de distiller la vérité morale à partir des seules données. Ces conceptions du bien et du mal viennent de nous et des données que nous choisissons de fournir. Sans un apport et un suivi minutieux, une IA ne fera que renforcer les biais et structures sociétaux utilisés dans sa formation.

Maintenant, on pourrait dire que ce ne sont pas des problèmes avec l’IA, mais des problèmes avec les données, et qu’une IA correctement faite ne devrait pas avoir de biais. Nous pourrions théoriquement faire une IA avec des ensembles de données non remplis de jugements moraux. Mais, même en créant de tels ensembles de données, nous appliquerions un jugement sur ce qui constitue le «moral». Nous ne pouvons pas séparer les outils et les données de l’IA de la société qui les façonne. De plus, en appliquant l’IA à un problème chargé de valeurs, nous commettons l’erreur de supposer que les problèmes sociaux et éthiques ont des solutions techniques. Avec l’IA si ancrée dans notre vie quotidienne, nous voyons de tels événements se produire maintenant.

Connecterra essaie d’utiliser TensorFlow pour lutter contre la faim dans le monde grâce à une agriculture efficace basée sur l’IA et un développement alimentaire durable. La société utilise des capteurs équipés de l’IA pour suivre la santé des bovins, aidant les éleveurs à rechercher des signes de maladie dès le début. Mais cela ne profite qu’à un seul type d’agriculteur: ceux qui élèvent du bétail et qui peuvent se permettre un appareil pour équiper l’ensemble de leur troupeau. Appliquée de cette façon, l’IA ne peut qu’améliorer la productivité de fermes laitières spécifiques à forte intensité de ressources et il est peu probable qu’elle atteigne l’objectif de Connecterra de mettre fin à la faim dans le monde.

Cette solution, et d’autres comme elle, ignore le contexte social plus large de l’application de l’IA. La croyance que l’IA est un outil polyvalent qui fournira des solutions comme par magie si seulement vous pouvez collecter suffisamment de données est trompeuse et finalement dangereuse car elle empêche d’autres solutions efficaces d’être mises en œuvre plus tôt ou même explorées. Au lieu de cela, nous devons à la fois construire l’intelligence artificielle de manière responsable et comprendre où elle peut être raisonnablement appliquée.

L’IA DOIT AVOIR DE LA TRANSPARENCE

Les défis de l’IA sont exacerbés parce que ces outils arrivent souvent au public sous la forme de «boîtes noires» – faciles à utiliser mais de nature entièrement opaque. Cela empêche l’utilisateur de comprendre quels biais et risques peuvent être impliqués, et ce manque de compréhension du public des outils d’IA et de leurs limites est un problème grave. Nous ne devons pas faire entièrement confiance aux programmes dont les créateurs ne peuvent pas interpréter le fonctionnement. Ces conclusions mal comprises de l’IA génèrent des risques pour les utilisateurs individuels, les entreprises ou les projets gouvernementaux où ces outils sont utilisés.

Avec l’omniprésence de l’IA et le lent changement de politique, où allons-nous à partir d’ici? Nous avons besoin d’un système plus rigoureux pour évaluer et gérer les risques des outils d’IA. Même les professions spécialisées et opaques ont des contrôles en place; Les outils d’IA ne font pas exception. Les créateurs devraient être en mesure de communiquer leurs sources de données, pourquoi ils ont choisi ces sources, comment ils essaient de réduire les biais dans leurs programmes et comment ils offrent des garanties aux utilisateurs. Cela doit être vérifié par une équipe de réviseurs externes afin de réduire les risques pour les individus et les communautés. Cette équipe devrait être composée non seulement d’experts techniques mais aussi de représentants des communautés traditionnellement marginalisées.

Nous sommes loin de la mise en œuvre d’une solution concrète pour réduire les risques lors de l’utilisation de l’IA. Un futur de l’IA n’est pas tout à fait dystopique, mais en tant qu’utilisateurs, nous devons nous assurer de comprendre ce qui a été fait dans la fabrication d’une IA et les risques encourus en s’appuyant sur elle. En fin de compte, l’IA est un outil puissant mais pas une solution en soi; son développement et son utilisation responsables devraient en tenir compte.