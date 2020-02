L’IA surpasse les humains pour prédire les récidivistes parmi les criminels

Ordinateur

les algorithmes peuvent surpasser les gens pour prédire quels criminels obtiendront

arrêté à nouveau, selon une nouvelle étude.

L’évaluation des risques

les algorithmes qui prédisent les crimes futurs aident souvent les juges et les libérés conditionnels

les conseils décident qui reste derrière les barreaux (SN: 9/6/17). Mais ces systèmes ont

sont critiqués pour avoir manifesté des préjugés raciaux (SN: 3/8/17), et certains

la recherche a donné des raisons de douter que les algorithmes sont mieux à prévoir

arrestations que les humains. Une étude de 2018 opposant des volontaires humains

l’outil d’évaluation des risques COMPAS a révélé que les gens prédisaient une récidive criminelle à propos du logiciel (SN: 2/20/18).

le

un nouvel ensemble d’expériences confirme que les humains prédisent les récidivistes à peu près aussi

ainsi que des algorithmes lorsque les gens reçoivent un retour immédiat sur la précision

de leurs prédictions et quand on leur montre des informations limitées sur chaque

criminel. Mais les gens sont pires que les ordinateurs quand les individus ne

commentaires, ou si on leur montre des profils criminels plus détaillés.

Dans

réalité, les juges et les commissions des libérations conditionnelles n’obtiennent pas non plus de rétroaction

ont généralement beaucoup d’informations avec lesquelles travailler pour prendre leurs décisions. Donc

les résultats de l’étude suggèrent que, dans des conditions de prédiction réalistes, les algorithmes dépassent les

récidive,

les chercheurs font rapport en ligne le 14 février dans Science Advances.

Informatique

le spécialiste des sciences sociales Sharad Goel de l’Université de Stanford et ses collègues ont commencé par imiter

le montage de l’étude 2018. Des volontaires en ligne lisent de brèves descriptions de 50 criminels

– y compris des caractéristiques comme le sexe, l’âge et le nombre d’arrestations antérieures – et deviné

si chaque personne était susceptible d’être arrêtée pour un autre crime dans un délai de deux

ans. Après chaque tour, les volontaires ont été informés s’ils avaient bien deviné.

Comme vu en 2018, les gens rivalisaient avec les performances de COMPAS: précision d’environ 65%

du temps.

Mais

dans une version légèrement différente de ce concours humain contre ordinateur, Goel’s

L’équipe a constaté que COMPAS avait un avantage sur les personnes qui n’avaient pas reçu de commentaires. Dans

cette expérience, les participants devaient prédire lequel des 50 criminels serait

arrêté pour crimes violents,

plutôt que n’importe quel crime.

Avec

commentaires, les humains ont effectué cette tâche avec une précision de 83 pour cent – près de

89 pour cent de COMPAS. Mais sans rétroaction, la précision humaine est tombée à environ 60

pour cent. C’est parce que les gens ont surestimé le risque que des criminels commettent

crimes violents, malgré le fait que seulement 11 pour cent des criminels du

ensemble de données est tombé dans ce camp, disent les chercheurs. L’étude n’a pas enquêté

si des facteurs tels que les préjugés raciaux ou économiques ont contribué à cette tendance.

Dans

une troisième variante de l’expérience, les algorithmes d’évaluation des risques ont montré une

main quand on leur donne des profils criminels plus détaillés. Cette fois, les volontaires ont

contre un outil d’évaluation des risques baptisé LSI-R. Ce logiciel pourrait envisager

10 facteurs de risque de plus que COMPAS, y compris la toxicomanie et le niveau de scolarité

et le statut d’emploi. LSI-R et des volontaires humains ont évalué les criminels sur une échelle

de très peu probable à très susceptible de récidiver.

Quand

montré des profils criminels qui ne comprenaient que quelques facteurs de risque, les bénévoles

effectué à égalité avec LSI-R. Mais lorsqu’on leur montre des descriptions criminelles plus détaillées,

LSI-R a gagné. Les criminels les plus à risque d’être de nouveau arrêtés, comme

classées par personnes, comprenaient 57% des récidivistes, tandis que le LSI-R

la liste des personnes arrêtées les plus probables contenait environ 62% des récidivistes

dans la piscine. Dans une tâche similaire qui impliquait de prédire quels criminels

non seulement se faire arrêter, mais réincarcérer, la liste des humains les plus à risque contenait

58% des récidivistes réels, contre 74% pour LSI-R.

Ordinateur

scientifique Hany Farid de l’Université de Californie, Berkeley, qui a travaillé sur

l’étude de 2018, n’est pas surpris que les algorithmes aient eu un avantage lorsque

les bénévoles n’ont pas reçu de commentaires et avaient plus d’informations à jongler. Mais juste

parce que les algorithmes dépassent les volontaires non formés ne signifie pas que leurs prévisions devraient

faire automatiquement confiance pour prendre des décisions de justice pénale, dit-il.

Quatre-vingts

Pour cent, la précision peut sembler bonne, dit Farid, mais “vous devez vous demander,

si vous vous trompez 20% du temps, êtes-vous prêt à tolérer cela? ”

Puisque

ni les humains ni les algorithmes ne montrent une précision étonnante pour prédire si

quelqu’un commettra un crime deux ans plus tard, “devrions-nous utiliser [those

forecasts] comme une métrique pour déterminer si quelqu’un va libre? ” Dit Farid. “Ma

l’argument est non. ”

Peut-être

d’autres questions, comme la probabilité qu’une personne obtienne un emploi ou une libération conditionnelle,

plus important dans les décisions de justice pénale, suggère-t-il.