Liban: un gouvernement conçu par le Hezbollah pourrait être la voie directe vers un État en faillite

La société civile libanaise sait en grande partie dans sa juridiction intime que la formation du nouveau gouvernement conçu par le Hezbollah confirme que le nouveau cabinet agira de manière comique et tragique en représentant comme toujours les mêmes intérêts politiques.

La formation du nouveau gouvernement démontre que l’autorité continue d’utiliser le même système traditionnel de pouvoir iranien pour contourner la communauté locale et internationale et maintenir la corruption en vigueur.

La tromperie est devenue évidente pour tous, sauf pour le président, les partisans du Hezbollah et de l’axe irano-syrien qui refusent de renoncer à leurs super pouvoirs pour continuer la manipulation politique du pays et saper les libertés et les droits de ses citoyens .

La chose concrète est que le nouveau gouvernement, aura une couleur politique trop “brillante” Pour se cacher de personne. Ce sera un gouvernement qui parlera sans équivoque la langue de l’axe Iran-Syrie.

Par conséquent, les questions qui se posent doivent être évaluées de manière approfondie et sérieuse en raison de la voie que la classe dirigeante a choisie pour se rendre au précipice. A savoir:

Un gouvernement élu par l’axe irano-syrien peut-il être considéré comme indépendant? Sera-ce un gouvernement de salut, quand il portera les vêtements du parti qui lève les drapeaux de la guerre ouverte contre le monde arabe, Israël et l’Occident?

Comment peut-il réussir après que le secrétaire général du Hezbollah a annoncé que sa prochaine bataille consistera à éliminer la présence américaine de la région?

En réalité, aussi graves soient-ils, si nous mettons de côté les problèmes internes du Liban, nous verrions que ce à quoi le pays est confronté aux niveaux régional et international et ce que le nouveau gouvernement devra traiter à cet égard est encore plus grave.

Au niveau régional, le premier test pour le nouveau gouvernement sera de gérer les relations libano-syriennes, tandis que la Syrie est toujours empêtrée dans sa guerre civile destructrice. Que fera le nouveau gouvernement si le régime syrien est pris entre l’enclume russe et le marteau iranien? Quelle politique adopterez-vous à l’égard de la Syrie étant donné la présence militaire du Hezbollah là-bas? Même si le groupe terroriste quitte la Syrie, le peuple syrien n’oubliera pas sa solidarité avec ce régime oppressif et les crimes commis par les hommes de Nasrallah contre les civils syriens.

Comment le nouveau gouvernement traitera-t-il le problème du Hezbollah qui a ouvert et contrôlé la frontière entre les deux pays avec toutes les implications sécuritaires, politiques et économiques de cela? Quelle sera sa position sur la crise des réfugiés syriens alors que le régime insiste pour ne pas autoriser le retour de 1 000 000 de personnes, sauf à ses propres conditions, ce qui obligerait le Liban à affronter une communauté internationale qui insiste pour son retour volontaire et sûr?

Toutes ces questions peuvent se résumer en une seule: le nouveau gouvernement normalisera-t-il les relations avec le régime syrien? La réponse la plus probable est oui, ce sera le cas.

D’un autre côté, les partis qui s’opposent au régime d’Assad et qui faisaient partie du gouvernement précédent n’ont pas empêché le Hezbollah et ses alliés de normaliser les relations avec le régime, ni n’ont empêché la chancelière libanaise d’aller à l’encontre du consensus arabe selon lequel la Syrie Il doit être expulsé de la Ligue arabe. Qu’est-ce qui va les arrêter aujourd’hui lorsque le gouvernement et les agendas de ses sponsors vont au-delà leur frontières et intérêts nationaux?

Le deuxième test est de savoir comment le gouvernement libanais abordera les relations avec les pays du Golfe dirigés par l’Arabie saoudite. Il n’est pas nécessaire d’affirmer l’importance de ces relations, ni à cause du grand nombre de travailleurs libanais qui y vivent, ni à cause de l’aide et de la solidarité que ces pays ont apportées au Liban pendant toutes ses crises.

Il n’est pas non plus nécessaire de mentionner que les tensions dans les relations entre le Golfe et le Liban sont dues à la domination officielle du Hezbollah sur le Liban quant au succès du groupe terroriste chiite à entraîner le pays dans l’orbite du système khomeiniste-iranien en criant quotidiennement un État guerre latente avec Israël. Qu’est-ce qui va changer avec le nouveau gouvernement? Rien.

Le troisième test portera sur les relations avec l’Irak et la position sur les développements dans ce pays après qu’il soit devenu un champ de bataille ouvert entre l’Iran et les États-Unis.

Le contrôle de l’Irak est un objectif stratégique de la politique expansionniste iranienne dans la région, soit pour menacer la stabilité des pays du Golfe, soit pour envisager la principale voie d’approvisionnement et la contrebande d’armes et de systèmes de missiles pour ses forces en Syrie et pour le Hezbollah en Liban

Sur le plan international, comment allez-vous gérer l’annonce de guerre d’Hassan Nasrallah contre la présence américaine dans la région? Comment aborderez-vous la récente classification britannique du Hezbollah et de toutes ses ailes en tant qu’organisation terroriste, et la même chose avec la proposition du parlement allemand de sanctionner toutes les activités du groupe pro-iranien dans votre pays?

Comment les trois pays traiteront-ils la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne presque conformément à la position américaine sur le différend sur le conflit nucléaire avec l’Iran?

Il reste de nombreux autres problèmes, comme les armes du Hezbollah et la décision sur la guerre ou la paix que Hassan Nasrallah a arrogée.

Toutes les questions soulevées s’inscrivent dans la politique étrangère, mais y répondre est essentiel pour résoudre les problèmes internes à commencer par la crise économique et financière que le Liban ne peut résoudre alors qu’il est hostile à tous les secteurs régionaux et internationaux capables de l’aider.

Par conséquent, à la lumière du contrôle du Hezbollah sur la prise de décision nationale et étrangère, la nouvelle diplomatie libanaise aura-t-elle le courage de sortir le pays de la politique des axes terroristes et de formuler une diplomatie qui le ramènera à sa neutralité historique? loin de la farce de “l’auto-dissociation”? Le Liban cessera-t-il ses positions provocatrices et reviendra-t-il à son approche équilibrée et traditionnelle? Son président peut-il protéger le pays de l’isolement international après l’escalade de la crise iranienne avec les États-Unis?

L’approche des grands diplomates reviendra-t-elle Khayreddin al-Ahdab, Hamid Frangieh, Youssef Salem, Philippe Takla, Khalil Abu Hamad, Fuad Boutros, Fouad Ammoun et Ghassan Tueni?

Avec autant de questions ouvertes et de réponses difficiles pour la classe politique libanaise, il semble extrêmement difficile, voire impossible, d’éviter la désintégration politique, économique et sociale d’un pays qui, il y a cinquante ans, était un exemple de société pluraliste et de démocratie parlementaire sans précédent en le monde arabe jusqu’à ce que le terrorisme islamiste le dévore à la limite de le transformer en un État défaillant, ce qui semble être son destin amer.