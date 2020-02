L’icône de la NASA Katherine Johnson est décédée à l’âge de 101 ans

Une «figure cachée» inspirante et une clé

acteur dans l’envoi des premiers humains sur la lune, la mathématicienne Katherine Johnson

décédé le 24 février à l’âge de 101 ans.

Née en Virginie-Occidentale en 1918, son aptitude aux mathématiques était évidente au début

âge. En 1953, elle a pris un emploi au prédécesseur de la NASA NACA, le National Advisory

Committee for Aeronautics, au Langley Research Center de Hampton, en Virginie.

elle a rejoint un groupe d’autres femmes afro-américaines appelées «ordinateurs» qui

effectué des calculs pour le programme spatial avant que les ordinateurs électroniques ne

courant dominant.

Pendant l’ère de la course à l’espace, Johnson

effectué des calculs essentiels des trajectoires de vol, y compris le 1961

vol du premier Américain dans l’espace, Alan Shepard. Célèbre, au niveau personnel

demande de l’astronaute John Glenn, elle a vérifié à la main les calculs de son

1962 orbite terrestre, bien que la NASA ait commencé à utiliser des ordinateurs électroniques à ce moment-là.

“Si elle dit qu’ils vont bien”, aurait déclaré Glenn, “alors je suis prêt à partir.”

Contrairement aux astronautes dont les trajectoires de vol

elle a calculé, Johnson a travaillé dans une obscurité relative. Mais cela a changé après un livre et un film de 2016,

tous deux intitulés Hidden Figures, profilaient Johnson et d’autres femmes noires à la NASA (SN: 23/12/16). Presque du jour au lendemain, Johnson

est devenu un nom familier et une figure célèbre de la science. Johnson a reçu la médaille présidentielle de la liberté, dont les bâtiments de la NASA portent son nom

et avait même une figurine LEGO

créé à sa ressemblance.