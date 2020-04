Lien possible entre COVID-19 et les maladies rares chez les enfants

Les médecins du Royaume-Uni avertissent que le coronavirus pourrait être lié à la maladie de Kawasaki, une maladie rare mais grave chez les enfants. Le Dr Dyan Hes, pédiatre à New York, a déclaré à CBS News qu’elle n’était “pas surprise” d’entendre parler d’un lien possible.

Normalement, “ce n’est pas fatal, c’est très traitable”, a déclaré le Dr Hes aux ancres du CBSN, Vladimir Duthiers et Anne-Marie Green. “Tu peux l’avoir [Kawasaki disease] après la grippe. Vous pouvez l’obtenir après plusieurs infections virales. “

Les médecins britanniques ont sonné l’alarme concernant la maladie de Kawasaki après le décès d’un certain nombre d’enfants diagnostiqués avec COVID-19 malgré l’absence de problèmes de santé sous-jacents, selon le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock.

La cause exacte est inconnue, mais la maladie de Kawasaki est associée à de la fièvre, des éruptions cutanées, un gonflement des glandes et, dans les cas graves, elle peut enflammer les vaisseaux sanguins du cœur. Le National Health Service du Royaume-Uni dit qu’il affecte normalement environ 8 enfants sur 100000 chaque année, la plupart de moins de 5 ans.

Hes a dit qu’elle n’était “pas surprise” par le rapport parce que les enfants peuvent parfois développer la maladie de Kawasaki après un accès avec un rhume, qui est causé par une variété différente d’insectes dans la famille des coronavirus. Elle a ajouté que Kawasaki pourrait apparaître «des semaines à des mois plus tard» après avoir subi une sorte d’infection virale ou «plusieurs infections virales».

Des experts en Italie et en Grande-Bretagne étudient le lien possible après que des médecins du nord de l’Italie, durement touché, aient signalé “un nombre extraordinairement élevé” d’enfants de moins de 9 ans présentant des cas graves de ce qui semble être Kawasaki, selon ..

Les chercheurs étudient actuellement si les grappes de nourrissons arrivant dans les hôpitaux de ces deux pays avec de fortes fièvres et des signes de maladie inflammatoire peuvent être attribuées à la pandémie de coronavirus.

Le Dr Hes a déclaré que la recherche en cours n’était “pas encore publiée dans des revues à comité de lecture”, mais a souligné que tous les enfants étudiés qui avaient Kawasaki avaient reçu un diagnostic de COVID-19.

Cependant, elle a noté la nature en évolution rapide des informations que les médecins apprennent sur le coronavirus.

“Je pense que ce que nous apprenons de plus en plus, c’est que le COVID-19 peut provoquer à peu près n’importe quel symptôme et attaquer n’importe quelle partie du corps, mais en particulier le système vasculaire, il provoque beaucoup d’inflammation”, a-t-elle expliqué.

De tels cas n’ont pas été vus chez des enfants par ailleurs en bonne santé à New York, selon Hes, qui a noté qu’elle “venait juste de quitter les grandes rondes” au New York Presbyterian Hospital.

“Les enfants que nous voyons qui ont été gravement malades, étaient des enfants qui ont déjà été gravement malades avec une transplantation rénale ou cardiaque”, a déclaré Hes. “Ce sont des enfants qui sont déjà immunodéprimés d’une manière ou d’une autre.”

