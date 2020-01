Liga MX: comment les quatre grands du football mexicain arrivent à leurs débuts à Clausura 2020

Près de deux semaines après avoir rencontré l’actuel monarque du football mexicain, ce vendredi, il a commencé la Liga MX. Les illusions des fans se renouvellent, tandis que les équipes cherchent à atteindre les objectifs de chaque saison.

Bien que tous les clubs cherchent à être couronnés, il y a des institutions qui sont liées au titre, ont l’effectif qu’ils ont. Ces équipes sont les quatre grands au Mexique: Cruz Azul, América, Chivas et Pumas.

Pour cette raison, nous vous disons comment chacun d’eux arrive avant de faire ses débuts au Clausura 2020.

Le finaliste de l’Apertura 2019 a deux objectifs en vue: la Ligue MX et la Ligue des Champions Concacaf. Les Eagles sont les meilleurs champions des deux tournois et chercheront à s’éloigner de leurs concurrents directs dans ce domaine: Chivas et Cruz Azul, respectivement.

De plus, ceux réalisés par Miguel Herrera Ils ne peuvent manquer aucune des deux compétitions. Bien que le tournoi international ne soit pas le plus attrayant, en le remportant, vous avez un billet direct pour la Coupe du Monde des Clubs.

Sur son campus, jusqu’à présent, ceux de Coapa n’ont perdu aucun élément important de leur main-d’œuvre. Cependant, des médias tels que ESPN et Marca, tiennent déjà pour acquis le transfert du milieu de terrain Guido Rodríguez, qui a joué un rôle clé dans le schéma tactique du pou.

Ses pertes sont Carlos Vargas et Leonel López. Les deux joueurs se rendent à Monarcas et Pumas, respectivement, pour essayer d’ajouter des minutes et de se consolider dans la zone de titre.

Leurs renforts n’étaient pas non plus spectaculaires, mais nécessaires. Ils ont seulement atteint le côté Luis Fuentes et le centre d’Alonso Escoboza, deux joueurs qui donneront une compétition à l’arrière qui n’a pas brillé au cours du dernier semestre.

Il convient de noter que L’Amérique n’avait pas de pré-saison pour le calendrier serré de la saison dernière. Ils ont à peine repris l’entraînement ce vendredi et ont reporté leurs débuts en MX League jusqu’à 18 janvier face aux Tigres au stade Azteca.

Les rojiblancos sont les plus excités des quatre grands. Avec l’arrivée de Ricardo Peláez à la direction technique, les actions de l’équipe Tapatio semblent être les bonnes pour oublier le mauvais tournoi et éloigner le fantôme.

The Sacred Flock a embauché 8 joueurs avec un grand nom, une grande expérience ou un avenir saisissant. José Juan Macías, Uriel Antuna, Víctor Guzmán, José Juan Vázquez, Alexis Peña, Jesús Angulo, José Madueña et Cristian Calderón sont les footballeurs qui chercheront à reconstruire la route de Chivas.

Quant aux victimes, elles en ont subi une très douloureuse: Alan Pulido. L’attaquant mexicain semblait être l’un des joueurs qui allait marquer l’histoire avec ceux de Verde Valle, mais, lorsqu’il a remporté le championnat, il a décidé d’aller au football américain.

Les autres joueurs qui ont quitté l’institution sont Josecarlos van Rankin, Alan Cervantes, Carlos Cisneros, Alejandro Mayorga, Carlos Villanueva, Edson Torres, Luis Madrigal et César Huerta.

Lors de sa préparation, Guadalajara a vaincu tous ses rivaux. Bien que Mérida, Tampico Madero, Leones Negros et Necaxa ne soient pas les grandes équipes pour démontrer leur vrai potentiel, les Tapatios ont montré une bonne performance.

Les rojiblancos feront leurs débuts ce samedi contre Juárez au stade Akrón à 19h00 (heure du Mexique).

“The Machine” cherchera l’objectif qu’ils n’ont pas atteint depuis 22 ans: obtenir le titre de la MX League. Bien que les scandales de ses dirigeants sonnent plus fort que les actions du club, les décisions sportives de ce tournoi sont assez intéressantes.

L’une des incorporations qui sonnait le plus était celle de Jaime Ordiales dans la direction technique, puisque Ricardo Peláez avait. C’est sa troisième expérience à ce poste et avec Querétaro, sa dernière équipe, il a obtenu 2 Liguillas sur 4 possibles.

Les joueurs qui sont arrivés n’ont pas le signe astrologique, mais ils ont montré des choses intéressantes dans leurs équipes précédentes. Sebastián Jurado, Pablo Cepellini et Luis Romo Ils chercheront à gagner la confiance de Robert Dante Siboldi et contribueront ainsi leur grain de sable au but de Cruz Azul.

Quant à leurs pertes, celles de La Noria n’ont perdu aucune pièce importante de leur effectif. José Madueña, Javier Salas, Martín Cauteruccio et Stephen Eustáquio sont partis de l’établissement de ciment en raison du retrait du jeu. Cependant, la rumeur du départ de Guillermo “Pol” Fernández à Boca Juniors Cela sonne plus fort à chaque fois.

Bien que de leurs cinq duels de préparation, ils n’en ont remporté que 3, le céleste espère partir du bon pied dans la Clausura 2020. Son premier match aura lieu ce samedi contre l’Atlas au stade Azteca à 17h00 (heure du Mexique).

Les étudiants universitaires étaient la pire équipe qualifiée des quatre grands. Lors du dernier tournoi, ils ont terminé à la 13e place avec 23 points. De plus, depuis un an, ils ne se sont pas qualifiés pour la grande fête mexicaine de football.

Pour lui, L’entraîneur espagnol Míchel González a cherché à donner aux chats un nouveau visage. Il a amené Leonel López, Alejandro Mayorga, Favio Álvarez, Sebastián Saucedo, Jerónimo Rodríguez et Johan Vásquez avec l’idée de construire une équipe compétitive.

Quant à ses pertes, il y avait plusieurs jeunes joueurs qui ne s’étaient pas consolidés dans la première équipe. Jeison Angulo, Alan Mendoza, Kevin Escamilla, Diego Rosales, Miguel Fraga, José Carlos Robles, Idekel Domínguez et Tonatiuh Mejía sont les huit joueurs qui ont quitté le club.

Lors de leur préparation, les auriazules ont perdu contre Cruz Azul Hidalgo et ont remporté la victoire contre Toluca et Puebla. Aussi Les étudiants universitaires feront leurs débuts ce dimanche contre Pachuca au Stade olympique universitaire à 12h00 (heure du Mexique).