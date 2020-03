Ligue espagnole, reportée indéfiniment en raison de l’aggravation de la crise des coronavirus

BARCELONE, 23 mars (.) – Le calendrier espagnol du football a été reporté jusqu’à nouvel ordre, a annoncé lundi la Ligue et la Fédération espagnole de football (RFEF) dans un communiqué conjoint.

Toutes les activités fédérées de football en Espagne avaient été reportées de deux semaines en raison de la propagation du coronavirus, mais son redémarrage était initialement prévu le 3 avril.

Le communiqué affirme qu’une commission mixte des deux organisations a accepté de reporter toutes les compétitions de football professionnel “jusqu’à ce que les autorités considèrent qu’elles peuvent reprendre sans risque”.

Le président de la RFEF, Luis Rubiales, a exclu la semaine dernière la possibilité d’annuler la saison en cours, insistant pour que la campagne reprenne une fois la crise sanitaire maîtrisée.

Selon les autorités sanitaires, plus de 33 000 personnes ont été infectées par le virus en Espagne, deuxième pays le plus touché d’Europe après l’Italie, et environ 2 180 sont décédées.

(Édité en espagnol par Tomás Cobos et Javier Leira)