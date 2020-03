Lili Estefan fait un commentaire qui la laisse très mal arrêtée Ce qu’elle a dit contre Irina Baeva a soulevé la controverse Ses partisans étaient implacables avec le chef d’orchestre de «El Gordo y La Flaca»

Lili Estefan attaque Irina Baeva pour être la troisième en discorde, mais tout s’est mal passé pour la présentatrice.

Au milieu d’une émission de l’émission “El Gordo y La Flaca”, un débat parmi les présentateurs a fini par monter en intensité.

Le thème central était Irina Baeva et tandis que Raúl de Molina la défendait, Lili Estefan la décrivit comme “la troisième en discorde”.

Ce moment a été publié sur le compte Instagram d’Univisión et a suscité une grande controverse.

«Alors que Raul a demandé à laisser l’actrice russe tranquille. Lili Estefan a déclaré que ce ne serait pas possible car la pire chose qui puisse arriver à une femme est de se souvenir d’être la troisième dans la discorde.

La vidéo a chauffé les réseaux sociaux avec des opinions pour et contre l’actrice russe, mais le présentateur a également été victime de commentaires.

«Elle doit supporter cela et bien plus encore! Je me demande quelque chose, Gabriel Soto était déjà DIVORCÉ quand cette fille a joué avec lui? Il a joué avec un homme MARIÉ! Séparé ou avec des problèmes dans leur mariage MAIS J’AI TOUJOURS MARIÉ. Vous ne pouvez pas couvrir le soleil avec un doigt et si cette femme prétend que les gens l’oublient, C’EST TRÈS FAUX.

«Laisse Irina tranquille; personne ne prend rien à personne; il est parti seul; et est resté … surmontez-le. Irina est une femme; et aucune femme ne devrait en juger une autre », a déclaré Erlines Palacios Salazar.

“Tout le monde est là ou avec qui il veut être, en tant que femmes que nous ne devrions pas juger, nous ne savons pas quand nous devons être à la place de l’une ou l’autre partie”, a expliqué Yulixa García.

Lili Estefan est «mauvais arrêt» par un commentaire sur Irina Baeva

Ce à quoi Lili Estefan ne s’attendait pas, c’est que le commentaire provoquerait une avalanche de followers pour l’attaquer.

“Lili est vraiment intrigante.” mauvais d’elle “,” Lili saigne de la blessure, parce que son mari l’a laissée pour une autre, parce qu’elle n’en parle pas dans l’émission, Lili explique-t-elle pourquoi ils vous ont quitté? “, étaient quelques-uns des messages durs des personnes qui se souvenaient de la La rupture du mariage d’Estefan.

“Lili est toujours traumatisée par ce que le mari a fait. Elle respire toujours pour la plaie. Demandez-lui un psychologue.” “Lily, surmontez-le. Après qu’ils vous aient quittés, elle vous a attrapé avec Irina. RUSSE que votre mari vous a frappé les CORNES…. SUPERALO, vous parlez du monde entier et vous feriez mieux de quitter le programme lorsque vous avez déclaré votre séparation! », Ont-ils poursuivi.

«Lily s’empare de choses personnelles, et à ce sujet la vérité agace, c’est comme si c’était la première fois que cela se produisait, à quelle vitesse nous jetions des pierres et pointions et dis ensuite je t’aime, mon Dieu. Veuillez quitter le double standard, personne ne prend rien de personne. Gabriel Soto n’est pas un bébé, il est plus grand qu’Irina et c’est lui qui a laissé Irina entrer dans sa vie. », A déclaré un disciple.

Plusieurs personnes ont accusé Lili Estefan d’avoir essayé Baeva sur la base de son expérience personnelle.

«Lili va te soigner ce duel que tu prends longtemps et le tiens encore, laisse les gens calmes. Rien n’est enlevé à personne, il manque d’amour et maintenant “,” Lili surmonte ton traumatisme d’abord il l’a quittée parce qu’il ne la voulait plus et parce qu’il a déjà trouvé froid ce qu’il cherchait “,” Lili parle comme ça parce qu’elle démange, parce que Il ne parle pas de ce que le mari lui a fait, ils lui ont dit que j’avais parlé d’elle et laissé les autres femmes seules faire ce qu’elles voulaient avec leurs fesses », ont-elles ajouté.

“Lili a surmonté ce qui s’est passé avec votre mari, les filles vont bien, elles ont l’air heureuses qu’il n’y ait pas de traumatisme, je ne sais pas pourquoi il attaque Irina si elle n’entre pas dans la relation de Lili”, a déclaré Mildred Auyon

Le commentaire de Lili Estefan sur Irina Baeva était-il bon?