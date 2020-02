L’illusion de la romance génétique

Le jumelage génétique entre dans le courant dominant. La perspective de rencontrer et de sélectionner des partenaires romantiques potentiels sur la base d’une prétendue compatibilité avec l’ADN – jusqu’à très récemment le sujet de la science-fiction de films comme The Perfect 46 à des romances publiées indépendamment par Clarissa Lake – a de plus en plus attiré l’attention à la fois scientifique et commerciale. Plus tôt cette année, Nozze, un service de rencontres japonais bien établi, a créé un cours de correspondance ADN et a organisé une fête de correspondance ADN connexe, les deux premières offres dans ce pays. Pour 86 400 yens (790 $), les hommes sont jumelés à des dates prospectives basées sur 16 000 variations des complexes de gènes HLA.

Nozze rejoint un marché commercialisant la science de l’attraction qui comprend déjà le pionnier suisse GenePartner, basé à Houston Pheramor et des services qui combinent des profils génétiques et non génétiques comme Instant Chemistry et SingldOut. Une attention médiatique considérable a été consacrée à la recherche scientifique sur ces services; malheureusement, les implications éthiques et sociologiques ont reçu une économie relativement courte.

La science sous-jacente elle-même n’est guère convaincante. Depuis les années 1970, les chercheurs ont découvert que les variations des gènes du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) jouent un rôle dans la sélection des partenaires chez la souris. Des schémas similaires ont été découverts par la suite chez les poissons, les faisans et les chauves-souris, mais pas chez les moutons. La possibilité que le CMH joue un rôle dans la sélection des partenaires humains est née à la suite d’une expérience bien connue du biologiste suisse Claus Wedekind, familièrement connue sous le nom d’étude sur les t-shirts moites. Les chercheurs ont demandé aux hommes de porter des tee-shirts pendant de longues périodes avant de placer les chemises dans des boîtes; puis ils ont fait flairer les chemises pour évaluer l’attrait sexuel de l’ancien porteur. Ils ont trouvé une corrélation inverse entre la similitude du CMH et le score d’attraction.

Depuis lors, les études sur les êtres humains ont donné des résultats mitigés. Les données les plus convaincantes proviennent d’une enquête sur les couples huttérites en Amérique du Nord qui semblent afficher des préférences d’accouplement assorties non aléatoires au CMH. Mais cette corrélation – donnant au jumelage génétique le bénéfice du doute – établit tout au plus une préférence naturelle, et une préférence naturelle est loin de la compatibilité connubiale. À notre connaissance, personne n’a réellement enquêté sur les couples huttérites mariés pour déterminer si la compatibilité MHC joue un rôle dans leurs niveaux de bonheur conjugal, ou la qualité de leur conversation au dîner, ou la fréquence de leurs escapades entre les draps. À une échelle plus globale, aucune donnée n’a encore établi de relation entre la compatibilité MHC et des taux de divorce plus faibles.

Il faut se demander précisément ce que nous entendons par compatibilité. Au niveau le plus fondamental, les couples avec dissemblance CMH (et donc plus soi-disant compatibilité d’accouplement) présentent des taux d’avortement spontané plus faibles. La dissimilarité peut également augmenter le polymorphisme génétique, qui à son tour peut réduire la manifestation des maladies récessives. Cependant, l’impact de la dissimilarité du CMH sur l’un ou l’autre de ces phénomènes est susceptible de se révéler relativement faible, et ne devrait donc pas jouer un rôle significatif dans le bonheur conjugal ou la cohésion de nombreux couples.

De plus, le polymorphisme génétique peut aider les espèces à survivre aux défis environnementaux – mais l’avantage évolutif n’est probablement pas une variable majeure que la plupart des couples considèrent lors de la recherche du bonheur romantique. On ne peut pas non plus ignorer les inconnues: les couples appariés basés sur les marqueurs CMH peuvent présenter des avantages pour la survie, mais personne ne sait à quel prix; il est théoriquement possible que la progéniture de ces couples soit également plus agressive ou moins créative, pour ne nommer que deux traits arbitrairement – et l’amplification artificielle de ces effets pourrait se révéler considérablement nuisible à notre civilisation à long terme.

Le généticien de Harvard, George Church, a défendu une autre version de la compatibilité. En utilisant le séquençage du génome entier, il espère faire correspondre les couples afin de réduire ou d’éliminer de nombreuses maladies héréditaires récessives. Dans les populations ashkénazes, le Comité pour la prévention des maladies génétiques juives (mieux connu sous le nom de Dor Yeshorim) utilise déjà un système de dépistage et d’appariement volontaire pour prévenir des troubles tels que Tay-Sachs, Canavan et Niemann-Pick. Church espère mettre en œuvre une variante de ce programme pour les couples partout dans le monde, affirmant qu’il pourrait mettre fin à quelque 7 000 maladies génétiques et sauver 50 millions de vies par an.

Les implications éthiques de la proposition de l’Église sont complexes. Si les couples sont encouragés à utiliser son système d’appariement, ceux qui trouvent l’amour en dehors du domaine du jumelage génétique et produisent des descendants atteints de troubles génétiques peuvent être injustement stigmatisés. À un niveau plus pratique, même si l’élimination des maladies récessives est un bien social, ce n’est clairement pas le type de compatibilité que la plupart des daters recherchent dans un service de jumelage.

Lorsque la plupart des gens parlent de compatibilité romantique, il y a de fortes chances qu’ils signifient des facteurs comme le tempérament, les goûts et les intérêts. À ce jour, aucune étude ne les a liés à aucune variable génétique. La dissimilarité du CMH est aussi susceptible de conduire à des partenaires présentant des différences de tempérament et d’esthétique qu’à ceux présentant des similitudes. Ironiquement, même la compatibilité semble avoir un impact minimal sur la satisfaction dans les relations. De multiples études ont montré que les traits universels tels que la gentillesse, plutôt que les similitudes, sont les clés du bonheur conjugal.

Le jumelage génétique reflète deux tendances préoccupantes dans la société moderne. Le premier est la solitude pandémique et la recherche de liens qui ont surgi à la suite de l’effondrement des structures communautaires traditionnelles. Pour reprendre une métaphore introduite pour la première fois par le politologue Robert Putnam, nous sommes une société de bowling à elle seule. Nous sommes de plus en plus disposés à débourser quelques centaines de dollars ou quelques milliers de yens pour tout ce qui sent un remède.

Le jumelage génétique manifeste également la croyance erronée que la science peut résoudre tous nos problèmes. Malheureusement, nous ne pouvons pas découvrir, payer ou inventer notre moyen de sortir de notre isolement. La science peut en fin de compte fournir des outils qui nous aident à reconstruire la cohésion de la société, mais sans changements significatifs dans la politique sociale et le comportement humain, la science à elle seule a peu à offrir. Dans ce cas, la science en question est, au mieux, mal utilisée – et sans doute pas la science du tout.