L’image particulière de l’entraînement de River à San Martin: ses fans ont pourchassé les joueurs au “Forrest Gump”

La chaleur du peuple avait déjà été ressentie ce vendredi lorsque l’équipe de Plaque de rivière Il a atterri à San Martin de Los Andes, Río Negro, pour lancer sa pré-saison. L’équipe commandée par Marcelo Gallardo Il a été reçu par une longue caravane de fans qui s’étendait sur près de 7 kilomètres qui séparent l’aéroport de la ville du complexe où le Millionnaire. Cependant, il semble que la fièvre de la présence de la distribution de Núñez n’ait pas pris fin parce que Ce matin, il y avait une autre image saisissante lors de la première séance d’entraînement.

Le groupe s’est réveillé très tôt dans le sud de la Patagonie argentine et, après avoir pris le petit déjeuner à l’hôtel Loi Suites Chapelco, est sorti dans la rue pour faire les premiers mouvements de la mise en place d’ici 2020: toute l’équipe, y compris le le personnel d’entraîneurs, le médecin et les collaborateurs sont partis en masse pour parcourir les trois kilomètres qui les séparent du complexe El Desafío par voie d’activation.

C’était là quand, attendu par plusieurs fans à la porte de l’enceinte, les joueurs ont commencé leur marche et les personnes présentes ont décidé de les suivre à un rythme rapide. Dans les images captées par les caméras de télévision et par les téléphones portables des supporters eux-mêmes, on peut voir comment les joueurs sont poursuivis, une image similaire à celle du célèbre film Forrest Gump, lorsque le protagoniste Tom Hanks est accompagné de ses partisans dans son empressement à traverser les États-Unis à pied.

Une fois arrivé sur le site d’entraînement, placez des terrains de polo qui ont été modifiés pour Le groupe peuvent y développer leurs pratiques, l’équipe a effectué des exercices de résistance aérobie répartis en deux groupes, tandis que l’après-midi ils se déplaceront à nouveau avec le ballon sur les pieds.

Il est important de noter que le retour du football officiel pour River sera avant le reste des équipes de Super League: quand il reste encore sept dates dans le tournoi de première division, le dernier champion de la Coupe d’Argentine doit encore jouer le match reporté contre Indépendant. Et sera ensuite dimanche 19, à 19 h 10.

Il Millionnaire tentera de battre le classique Red Avellaneda pour prendre le dessus sur le championnat, qui pour l’instant vient de Argentin Juniors Dans la solitude Ensuite, il sera sept finales à venir pour essayer de réaliser l’un des comptes en attente de Gallardo à la tête du club qui l’a vu naître en tant que joueur: pour être couronné par un titre de champion de football argentin.